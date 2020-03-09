🌟 Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem ultimativen Signalgenerator EA! 🌟

Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel zu verändern? Der Ultimate Signal Generator EA ist ein ausgeklügeltes Nicht-Martingale- und Nicht-Grid-System, das entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis auf der MetaTrader 4-Plattform zu vereinfachen und zu optimieren.

✨ Wichtigste Vorteile und Funktionen ✨

Optimiert für den Goldhandel: Dieser EA ist sofort einsatzbereit und für den Handel mit dem volatilen und spannenden Goldmarkt (XAUUSD) auf dem M5 (5-Minuten)-Zeitrahmen voroptimiert. Hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart auf dem Exness-Broker an. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über den folgenden Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

Intelligentes Einstiegssystem: Es verwendet einen proprietären "Ultimativen Signalgenerator" , der dynamische Bollinger-Bänder und Trendanalysen kombiniert, um Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu ermitteln und Ihnen zu helfen, zum optimalen Zeitpunkt in den Markt einzusteigen.

Fortschrittliches Risikomanagement: Schützen Sie Ihr Kapital mit integrierten Funktionen wie einem täglichen Cut-Loss-Prozentsatz , der sicherstellt, dass Sie nie mehr riskieren, als Sie an einem einzigen Tag verlieren können.

Adaptives Geld-Management: Der EA verfügt über eine intelligente Positionsgröße, die auf einem Risikoprozentsatz und einer berechneten Handelswahrscheinlichkeit basiert, so dass Ihre Losgröße mit dem Vertrauen in das Signal skalieren kann.

Dynamischer Trailing Stop: Sichern Sie Ihre Gewinne mit einem ATR-basierten Trailing Stop . Dieses System verschiebt automatisch Ihren Stop-Loss, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel günstig entwickelt. Es wird erst aktiviert, wenn ein signifikantes Gewinnziel erreicht ist, und lässt Ihre Gewinner laufen!

Trend-Bestätigungsfilter: Ein leistungsfähiger EMA-Trend-Filter stellt sicher, dass der EA nur in Richtung des vorherrschenden Trends handelt (sogar auf einem höheren Zeitrahmen wie D1), wodurch die Qualität und die Erfolgsquote seiner Signale erhöht werden.

Nicht-Martingale/Nicht-Grid: Handeln Sie mit Vertrauen! Dieses System vermeidet risikoreiche Strategien wie Martingale oder Grid und konzentriert sich stattdessen auf einzelne, qualitativ hochwertige Einstiege.

🛠 Brauchst du Hilfe? Egal ob du die Demo testest oder den EA bereits gekauft hast, ich helfe dir gerne bei der Einrichtung. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ EA Eingabeparameter (Passen Sie Ihre Strategie an!)

Der Ultimate Signal Generator EA ist in hohem Maße anpassbar, so dass Sie sein Verhalten auf Ihre Risikotoleranz und Ihren Handelsstil abstimmen können.

RisikoProzentsatz: Ihr prozentualer Anteil am Kontokapital, den Sie pro Handel riskieren. (Setzen Sie den Wert auf 0, um feste Lots zu verwenden).

Lose: Ihre feste Losgröße (wird nur verwendet, wenn Risikoprozentsatz deaktiviert ist).

StartStunde/EndStunde: Definieren Sie ein bestimmtes Handelsfenster, um zu steuern, wann der EA aktiv ist (z. B. um volatile Nachrichtenereignisse oder schlechte Liquidität zu vermeiden).

ATRPeriod / ATRThreshold: Steuert den Volatilitätsfilter des EA, um sicherzustellen, dass nur dann gehandelt wird, wenn der Markt aktiv genug ist.

MagischeNummer: Eine eindeutige Kennung für die Trades des EAs, wichtig für die Verwaltung mehrerer EAs auf demselben Konto.

EMAPeriode / EMA_Zeitrahmen: Legt die Parameter für den Trendfilter fest (z. B. 150-Perioden-EMA auf dem Daily-Chart).

DailyCutLossPercent: Der maximale Prozentsatz Ihres täglichen Startguthabens, den Sie zu verlieren bereit sind, bevor der EA den Handel für den Tag beendet.

ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Definiert die Berechnung und Aggressivität des Trailing-Stops.

ATR_Gewinn_Multiplikator: Der Multiplikator, der bestimmt, wie viel Gewinn (in Bezug auf die ATR) erforderlich ist, bevor der Trailing-Stop aktiviert wird.

TagBereich: Dient zur Berechnung des Take-Profit-Levels auf der Grundlage der durchschnittlichen Tagesspanne der letzten Tage.

USG_BandsPeriod / USG_BandsDeviation / USG_TrendMAPeriod / USG_MultiplierFactor: Dies sind die wichtigsten Parameter für die proprietäre Eingabelogik des Ultimate Signal Generator.

🚀 Ihr nächster Schritt zum automatisierten Erfolg!

Hören Sie auf, manuell nach Trades zu suchen und lassen Sie den Ultimate Signal Generator EA die schwere Arbeit für Sie erledigen. Mit einem robusten Geldmanagement, intelligenten Signalen und einem Fokus auf Risikominimierung ist dieser EA Ihr Werkzeug für einen beständigen, automatisierten Goldhandel.

Warten Sie nicht! Laden Sie den Ultimate Signal Generator EA noch heute herunter und fügen Sie ihn Ihrem M5-Gold-Chart hinzu und beginnen Sie, intelligenter zu handeln!