🌟 ¡Desata tu potencial de trading con el EA generador de señales definitivo! 🌟

Estás listo para transformar su comercio de Oro? El Ultimate Signal Generator EA es un sofisticado sistema, no-Martingale, no-Grid, diseñado para simplificar y optimizar su experiencia de trading en la plataforma MetaTrader 4.

✨ Principales ventajas y características ✨

Optimizado para el comercio de oro: Este EA viene listo para usar , pre-optimizado para operar en el volátil y emocionante mercado del Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M5 (5 minutos) . Sólo tiene que adjuntarlo a su gráfico en el broker Exness. Si no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko . Para otros brokers que no sean Exness, puede que necesite optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarse a las condiciones de spread y ejecución únicas de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.

Sistema de Entrada Inteligente: Utiliza un "Generador de Señales Definitivo" patentado que combina las Bandas de Bollinger dinámicas y el análisis de tendencias para señalar configuraciones de negociación de alta probabilidad, ayudándole a entrar en el mercado en momentos óptimos.

Gestión avanzada del riesgo: Proteja su capital con funciones integradas como el porcentaje de pérdida diaria , que le garantizan que nunca arriesgará más de lo que se sienta cómodo perdiendo en un solo día.

Gestión monetaria adaptativa: El EA cuenta con un tamaño de posición inteligente basado en un Porcentaje de Riesgo y una Probabilidad de operación calculada, permitiendo que el tamaño de su lote escale con la confianza de la señal.

Trailing Stop Dinámico: Asegure sus beneficios con un Trailing Stop basado en ATR . Este sistema mueve automáticamente su Stop Loss para bloquear las ganancias a medida que la operación se mueve favorablemente, activándose sólo después de alcanzar un objetivo de beneficio significativo, ¡dejando correr a sus ganadores!

Filtro de Confirmación de Tendencia: Un potente Filtro de Tendencia EMA ayuda a asegurar que el EA opera sólo en la dirección de la tendencia dominante (incluso en un marco de tiempo superior como D1), aumentando la calidad y la tasa de éxito de sus señales.

No-Martingale/Non-Grid: ¡Opere con confianza! Este sistema evita estrategias de alto riesgo como Martingale o Grid, centrándose en cambio en entradas únicas de alta calidad.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ EA Parámetros de entrada (Personaliza tu estrategia!)

El Ultimate Signal Generator EA es altamente personalizable, lo que le permite ajustar su comportamiento para adaptarse a su tolerancia al riesgo y estilo de negociación.

Porcentaje de riesgo: El porcentaje de capital de su cuenta a arriesgar por operación. (Ponga 0 para usar Lotes Fijos).

Lotes: Su tamaño de lote fijo (sólo se utiliza si el Porcentaje de Riesgo está desactivado).

HoraInicio / HoraFin: Defina una ventana de negociación específica para controlar cuándo está activo el EA (por ejemplo, para evitar eventos de noticias volátiles o poca liquidez).

ATRPeriod / ATRThreshold: Controla el filtro de volatilidad del EA para asegurar que las operaciones sólo se toman cuando el mercado está lo suficientemente activo.

MagicNumber: Un identificador único para las operaciones del EA, crucial para gestionar múltiples EAs en la misma cuenta.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Establece los parámetros para el filtro de tendencia (por ejemplo, EMA de 150 periodos en el gráfico Diario).

DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de su saldo diario inicial que está dispuesto a perder antes de que el EA deje de operar durante el día.

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Define el cálculo y la agresividad del trailing stop.

ATR_Profit_Multiplier: El multiplicador que determina cuánto beneficio (en términos de ATR) se requiere antes de que se active el trailing stop.

RangoDía: Se utiliza para calcular el nivel de Take Profit basado en el rango medio diario de los últimos días.

USG_BandsPeriod / USG_BandsDeviation / USG_TrendMAPeriod / USG_MultiplierFactor: Estos son los parámetros centrales para la lógica de entrada propietaria del Ultimate Signal Generator.

¡Su próximo paso hacia el éxito automatizado!

Deje de buscar manualmente las operaciones y deje que el Ultimate Signal Generator EA haga el trabajo pesado por usted. Con una sólida administración del dinero, señales inteligentes y un enfoque en minimizar el riesgo, este EA es su herramienta para un trading de Oro consistente y automatizado.

¡No espere más! Descargue y adjunte el EA Generador de Señales Definitivo a su gráfico de Oro M5 hoy mismo y ¡empiece a operar de forma más inteligente!