Erhalten Sie 1 EA kostenlos (gültig für 2 Handelskonto) -> kontaktieren Sie mich nach Ihrem Kauf



Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.

Willkommen bei Solar Bloom!

Solar Bloom ist ein leistungsstarker EA, der entwickelt wurde, um wichtige Marktlevel zu identifizieren und von hochwahrscheinlichen Handelsmöglichkeiten zu profitieren, indem er eine Kombination aus Unterstützungs- und Widerstandszonen nutzt. Er ist speziell für den Handel ausschließlich mit dem Symbol CHFJPY konzipiert und soll nur auf einem Chart verwendet werden. Dieser EA kombiniert Unterstützungs- und Widerstandsebenen mit einem Trendfilter, um Eingänge zu validieren, und stellt sicher, dass Geschäfte in Übereinstimmung mit der vorherrschenden Marktrichtung getätigt werden, während schwache Signale herausgefiltert werden.

Mit fortschrittlichen Marktanalyswerkzeugen glänzt Solar Bloom sowohl in trendenden als auch in seitwärts gerichteten Märkten, indem er schnell auf Preisablehnungen an Unterstützungs- und Widerstandsebenen reagiert. Der EA passt sich dynamisch an die Marktbedingungen an, verwaltet Risiko und Handelsgröße präzise. Er umfasst auch integrierte Risikomanagementfunktionen wie Stop-Loss, Take-Profit und eine unterstützungs-/widerstandsbasierte Strategie, um Kapital zu schützen und Gewinne zu sichern.

Funktionen:

Einfach einzurichten: Hängen Sie den EA an einen einzelnen Chart von CHFJPY

Kein Gitter, kein Martingale, keine Hochrisikostrategien

Kompatibel mit allen Brokern und Prop-Häusern

Passt sich automatisch an Unterstützungs- und Widerstandsebenen für optimale Leistung an

Enthält unterstützungs-/widerstandsbasierte und dynamische Take-Profit Einstellungen

Backtesting:

Führen Sie Solar Bloom auf CHFJPY mit den Standardeinstellungen aus oder passen Sie die Risikoparameter an Ihre Drawdown-Präferenzen an. Backtests zeigen starke Leistung und zuverlässiges Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen.

Einrichtung:

Hängen Sie den EA einfach an CHFJPY auf dem M30 Zeitrahmen. Konfigurieren Sie Ihre bevorzugte Handelsgröße und Risikolimits. Der EA wird automatisch den Rest übernehmen und die Trades gemäß den Unterstützungs- und Widerstandsebenen verwalten.

HINWEIS: Solar Bloom sollte nur an einen Chart angehängt werden. Er wird CHFJPY,GBPCAD,EURAUD,AUDJPY,GBPCHF,NZDUSD,EURUSD,AUDCHF,AUDNZD,EURJPY,NZDCHF,AUDCAD,CADJPY,GBPNZD,EURCAD,USDCHF,EURGBP,USDJPY,GBPUSD,NZDJPY,EURCHF,CADCHF,AUDUSD,USDCAD,EURNZD genau handeln, vermeiden Sie jedoch, ihn an mehreren Charts anzuhängen, um doppelte Trades zu verhindern.

