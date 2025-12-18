Solar Bloom

STARTPROMO:

  • Begrenzte Stückzahl zum aktuellen Preis verfügbar!
  • Endpreis: 1.800$
  • Erhalten Sie 1 EA kostenlos (gültig für 2 Handelskonto) -> kontaktieren Sie mich nach Ihrem Kauf

Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.

Willkommen bei Solar Bloom!

Solar Bloom ist ein leistungsstarker EA, der entwickelt wurde, um wichtige Marktlevel zu identifizieren und von hochwahrscheinlichen Handelsmöglichkeiten zu profitieren, indem er eine Kombination aus Unterstützungs- und Widerstandszonen nutzt. Er ist speziell für den Handel ausschließlich mit dem Symbol CHFJPY konzipiert und soll nur auf einem Chart verwendet werden. Dieser EA kombiniert Unterstützungs- und Widerstandsebenen mit einem Trendfilter, um Eingänge zu validieren, und stellt sicher, dass Geschäfte in Übereinstimmung mit der vorherrschenden Marktrichtung getätigt werden, während schwache Signale herausgefiltert werden.

Mit fortschrittlichen Marktanalyswerkzeugen glänzt Solar Bloom sowohl in trendenden als auch in seitwärts gerichteten Märkten, indem er schnell auf Preisablehnungen an Unterstützungs- und Widerstandsebenen reagiert. Der EA passt sich dynamisch an die Marktbedingungen an, verwaltet Risiko und Handelsgröße präzise. Er umfasst auch integrierte Risikomanagementfunktionen wie Stop-Loss, Take-Profit und eine unterstützungs-/widerstandsbasierte Strategie, um Kapital zu schützen und Gewinne zu sichern.

Funktionen:

  • Einfach einzurichten: Hängen Sie den EA an einen einzelnen Chart von CHFJPY
  • Kein Gitter, kein Martingale, keine Hochrisikostrategien
  • Kompatibel mit allen Brokern und Prop-Häusern
  • Passt sich automatisch an Unterstützungs- und Widerstandsebenen für optimale Leistung an
  • Enthält unterstützungs-/widerstandsbasierte und dynamische Take-Profit Einstellungen

Backtesting:

Führen Sie Solar Bloom auf CHFJPY mit den Standardeinstellungen aus oder passen Sie die Risikoparameter an Ihre Drawdown-Präferenzen an. Backtests zeigen starke Leistung und zuverlässiges Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen.

Einrichtung:

Hängen Sie den EA einfach an CHFJPY auf dem M30 Zeitrahmen. Konfigurieren Sie Ihre bevorzugte Handelsgröße und Risikolimits. Der EA wird automatisch den Rest übernehmen und die Trades gemäß den Unterstützungs- und Widerstandsebenen verwalten.

HINWEIS: Solar Bloom sollte nur an einen Chart angehängt werden. Er wird CHFJPY,GBPCAD,EURAUD,AUDJPY,GBPCHF,NZDUSD,EURUSD,AUDCHF,AUDNZD,EURJPY,NZDCHF,AUDCAD,CADJPY,GBPNZD,EURCAD,USDCHF,EURGBP,USDJPY,GBPUSD,NZDJPY,EURCHF,CADCHF,AUDUSD,USDCAD,EURNZD genau handeln, vermeiden Sie jedoch, ihn an mehreren Charts anzuhängen, um doppelte Trades zu verhindern.

Handeln Sie schnell – der Preis wird auf 1.800$ steigen, sobald die ursprünglichen Kopien verkauft sind!

Empfohlene Produkte
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experten
**Bitcoin Striker M5X** ist ein Trading-Roboter, der **ausschließlich für BTCUSD im M5-Chart** optimiert wurde.   Er kombiniert ATR-basierte SL/TP-Levels, RSI-Trendlogik, Heikin-Ashi-Kerzen und einen adaptiven Choppiness-Filter. Gleichzeitig ist **immer nur eine Position geöffnet**, was das Risiko senkt und die Kontoführung vereinfacht. > ️ Hinweis: Auf anderen Symbolen kann die Strategie falsche Ergebnisse liefern. **Schnellstart**   1. *Algo Trading* in MT5 aktivieren.   2. **BTCUSD M5**
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
Experten
GoldMax EA – einer der besten Expert Advisors für MetaTrader 5. Der einzigartige Algorithmus analysiert die Kursentwicklung unter Berücksichtigung technischer und mathematischer Faktoren, ermittelt profitable Ein- und Ausstiegspunkte und nutzt fortschrittliches Money Management, Lot-Multiplikator, Grid und einen Mechanismus zur Reduzierung von Kursverlusten. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Experten
FXmax EA   – einer der besten Expert Advisors für MetaTrader 5. Der einzigartige Algorithmus analysiert die Kursentwicklung unter Berücksichtigung technischer und mathematischer Faktoren, ermittelt profitable Ein- und Ausstiegspunkte und verwendet die Standardindikatoren von MetaTrader 5. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>>   [ Click Here
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experten
Automatischer Advisor für das Instrument Bitcoin , Zeitrahmen H1. Terminal MT5 Ich habe diesen Advisor speziell für ein Prop-Unternehmen entwickelt. Alle Bemühungen von fünf Jahren gingen in die Schaffung eines sicheren Produkts. Der Advisor besteht aus 8 kleinen Advisors und ist ein vorgefertigtes Portfolio. Achtung ! Der Advisor verwendet zwei große Handelsstrategien (!): Trend Trading; Handel nach saisonalen Mustern (Zeitzyklen) Der Advisor verwendet KEINE toxischen Strategien: Strategie Ve
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experten
Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.25 (8)
Experten
Price: 606$ -> 808$ Leitfaden :  Manual ENEA mt5 – Regime-Switching + GPT5 mit Hidden Markov Models (HMMs) ENEA mt5 ist ein hochmoderner, vollautomatischer Trading-Algorithmus, der die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz in Form von ChatGPT-5 mit der präzisen statistischen Analyse eines Hidden Markov Models (HMM) kombiniert. Er überwacht den Markt in Echtzeit, identifiziert dabei selbst komplexe und schwer erkennbare Marktzustände (Regime) und passt seine Handelsstrategie dynamisch
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experten
AI MAP Handelssystem AI MAP Handelssystem AI MAP ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf algorithmischer Logik auszuführen. Das System nutzt ein mehrschichtiges analytisches Framework zur Bewertung von Preisbewegungen, Volumen und Marktstimmung ohne manuelle Eingriffe. Live-Überwachung (+ 3 Monate)    || Chat-Gruppe    Systemarchitektur Der EA integriert spezialisierte Verarbeitungsmodule zur Handhabung verschied
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Weitere Produkte dieses Autors
Zen Flow 2 MT4
Hamza Ashraf
2.33 (6)
Experten
START-PROMOTION: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 1.700$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Instruction Blog Link to Channel Willkommen bei ZenFlow! ZenFlow ist ein fortschrittlicher EA, der entwickelt wurde, um sich präzise und schnell an sich ändernde Markttrends anzupassen. Er ist optimiert, um das Symbol XAUUSD( or GOLD) zu handeln und sollte nur auf einem Chart ausgeführt werden. Dieser EA verwendet ei
Silver Flow MT4
Hamza Ashraf
1 (1)
Experten
STARTPROMOTION: Begrenzte Kopien zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 1.800$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (gültig für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach Ihrem Kauf Instruction Blog Link to Channel Willkommen bei Silver Flow ! Silver Flow ist ein hochmodernes EA, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen und zu nutzen, indem es eine Kombination aus Mean Reversion und Volatilitätsausbruch Strategien verwendet. Es konzentriert sich ausschließlich auf d
Zen Flow 2
Hamza Ashraf
2.9 (30)
Experten
START-PROMOTION: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 1.700$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Instruction Blog Link to Channel Willkommen bei ZenFlow! ZenFlow ist ein fortschrittlicher EA, der entwickelt wurde, um sich präzise und schnell an sich ändernde Markttrends anzupassen. Er ist optimiert, um das Symbol XAUUSD( or GOLD) zu handeln und sollte nur auf einem Chart ausgeführt werden. Dieser EA verwendet ei
Silver Flow
Hamza Ashraf
3 (1)
Experten
STARTPROMOTION: Begrenzte Kopien zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 1.800$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (gültig für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach Ihrem Kauf Instruction Blog Link to Channel Willkommen bei Silver Flow ! Silver Flow ist ein hochmodernes EA, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen und zu nutzen, indem es eine Kombination aus Mean Reversion und Volatilitätsausbruch Strategien verwendet. Es konzentriert sich ausschließlich auf d
Zen Shift
Hamza Ashraf
Experten
STARTPROMOTION: Begrenzte Exemplare zum aktuellen Preis erhältlich! Endpreis: 1.800$ Erhalte 1 EA kostenlos (gültig für 2 Handelskonto) -> kontaktiere mich nach deinem Kauf Instruction Blog Link to Channel Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions. Willkommen bei Zen Shift ! Zen Shift ist ein hochmodernes EA, das eine anspruchsvolle Preisaktions -Strategie verwendet, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Es analysiert das EURJPY u
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension