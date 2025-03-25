STARTPROMOTION: Begrenzte Kopien zum aktuellen Preis verfügbar!

Willkommen bei Silver Flow!

Silver Flow ist ein hochmodernes EA, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen und zu nutzen, indem es eine Kombination aus Mean Reversion und Volatilitätsausbruch Strategien verwendet. Es konzentriert sich ausschließlich auf das Symbol XAGUSD(Silver) und ist nur für die Verwendung auf einem Chart vorgesehen. Dieses EA integriert einen dynamischen Volatilitätsfilter und einen Momentum-Oszillator, um die Einträge zu bestätigen, und sorgt dafür, dass die Trades unter optimalen Marktbedingungen platziert werden, während falsche Signale minimiert werden.

Entwickelt mit fortschrittlicher Technologie, funktioniert Silver Flow außergewöhnlich gut während Märkten Konsolidierungen und Ausbruchphasen. Es passt sich an wechselnde Volatilitätsniveaus an, optimiert die Handelsgröße und -positionierung. Das EA enthält auch integrierte Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss, Take-Profit und volatilitätsbasierte Trailing Stops, um das Kapital zu schützen und Gewinne effizient abzusichern.

Eigenschaften:

Schnelle Einrichtung: Hängen Sie das EA an einen einzelnen Chart von XAGUSD(Silver)

Verwendet keine Grid- oder Martingale-Strategien, was ein sicheres Risikomanagement gewährleistet

Vollständig kompatibel mit allen Brokern und Prop-Firmen

Passt sich automatisch an wechselnde Volatilität für maximale Leistung an

Verfügt über volatilitätsbasierte Trailing Stops und dynamische Take-Profit Mechanismen

Backtesting:

Führen Sie Silver Flow auf XAGUSD(Silver) mit Standardeinstellungen aus oder passen Sie die Risikoparameter an Ihre Drawdown-Vorlieben an. Die Backtesting-Ergebnisse zeigen konsistente risikoadjustierte Renditen und effektives Risikomanagement in verschiedenen Marktbedingungen.

Einrichtung:

Hängen Sie das EA einfach an XAGUSD(Silver) im M15 Zeitrahmen. Konfigurieren Sie Ihre bevorzugte Handelsgröße und Risikoeinstellungen. Das EA wird die Trades automatisch verwalten und sich dynamisch an die Marktbedingungen anpassen.

HINWEIS: Silver Flow sollte nur an einem Chart angehängt werden. Es wird XAGUSD(Silver) genau handeln, aber vermeiden Sie es, es an mehreren Charts anzuhängen, um Handelsduplikate zu verhindern.

