Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.

¡Bienvenido a Solar Bloom!

Solar Bloom es un potente EA diseñado para identificar niveles clave del mercado y capitalizar oportunidades de trading de alta probabilidad utilizando una combinación de zonas de soporte y resistencia. Está diseñado para operar exclusivamente en el símbolo CHFJPY y está destinado a usarse en un solo gráfico. Este EA combina niveles de soporte y resistencia con un filtro de tendencia para validar las entradas, asegurando que las operaciones se realicen en alineación con la dirección del mercado dominante mientras filtra señales débiles.

Con herramientas avanzadas de análisis de mercado, Solar Bloom sobresale tanto en mercados en tendencia como en rangos, reaccionando rápidamente a los rechazos de precios en niveles de soporte y resistencia. El EA se ajusta dinámicamente a las condiciones del mercado, gestionando el riesgo y el tamaño de la operación con precisión. También incluye características de gestión de riesgo integradas como stop-loss, take-profit, y un basado en soporte/resistencia para proteger el capital y asegurar ganancias.

Características:

Fácil de configurar: Adjunta el EA a un solo gráfico de CHFJPY

Sin grid, sin martingala, sin estrategias de alto riesgo

Compatible con todos los brokers y empresas de trading

Se adapta automáticamente a los niveles de soporte y resistencia para un rendimiento óptimo

Incluye configuraciones basadas en soporte/resistencia y take-profit dinámico

Backtesting:

Ejecuta Solar Bloom en CHFJPY utilizando las configuraciones predeterminadas, o personaliza los parámetros de riesgo para ajustarlos a tus preferencias de drawdown. Las pruebas retrospectivas muestran un rendimiento fuerte y una gestión de riesgo confiable en diferentes condiciones de mercado.

Configuración:

Simplemente adjunta el EA a CHFJPY en el marco de tiempo M30. Configura tu tamaño de operación y límites de riesgo preferidos. El EA se encargará automáticamente del resto, gestionando las operaciones de acuerdo con los niveles de soporte y resistencia.

NOTA: Solar Bloom debe estar adjunto a un solo gráfico. Operará CHFJPY,GBPCAD,EURAUD,AUDJPY,GBPCHF,NZDUSD,EURUSD,AUDCHF,AUDNZD,EURJPY,NZDCHF,AUDCAD,CADJPY,GBPNZD,EURCAD,USDCHF,EURGBP,USDJPY,GBPUSD,NZDJPY,EURCHF,CADCHF,AUDUSD,USDCAD,EURNZD con precisión, pero evita adjuntarlo a múltiples gráficos para prevenir operaciones duplicadas.

