Solar Bloom
- Experts
- Hamza Ashraf
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.
Benvenuto in Solar Bloom!
Solar Bloom è un potente EA progettato per identificare i livelli chiave del mercato e capitalizzare sulle opportunità di trading ad alta probabilità utilizzando una combinazione di zone di supporto e resistenza. È concepito per operare esclusivamente sul simbolo CHFJPY ed è destinato all'uso su un solo grafico. Questo EA combina livelli di supporto e resistenza con un filtro di tendenza per convalidare gli ingressi, assicurando che le operazioni vengano effettuate in allineamento con la direzione di mercato prevalente mentre filtra i segnali deboli.
Con strumenti avanzati di analisi di mercato, Solar Bloom eccelle durante i mercati in tendenza e laterali, reagendo rapidamente ai rifiuti di prezzo a livelli di supporto e resistenza. L'EA si adatta dinamicamente alle condizioni di mercato, gestendo il rischio e la dimensione delle operazioni con precisione. Include anche funzionalità di gestione del rischio integrate come stop-loss, take-profit, e una strategia basata su supporto/resistenza per proteggere il capitale e garantire profitti.
Caratteristiche:
- Facile da configurare: Attacca l'EA a un singolo grafico di CHFJPY
- Nessuna griglia, nessun martingale, nessuna strategia ad alto rischio
- Compatibile con tutti i broker e le società di trading
- Si adatta automaticamente ai livelli di supporto e resistenza per ottimizzare le prestazioni
- Include impostazioni di supporto/resistenza e take-profit dinamico
Backtesting:
Esegui Solar Bloom su CHFJPY utilizzando le impostazioni predefinite, o personalizza i parametri di rischio per adattarli alle tue preferenze di drawdown. I backtest mostrano forti prestazioni e una gestione del rischio affidabile attraverso diverse condizioni di mercato.
Impostazione:
Basta attaccare l'EA a CHFJPY sul timeframe M30. Configura la dimensione delle operazioni e i limiti di rischio preferiti. L'EA gestirà automaticamente il resto, gestendo le operazioni in base ai livelli di supporto e resistenza.
NOTA: Solar Bloom dovrebbe essere attaccato a un solo grafico. Effettuerà operazioni su CHFJPY,GBPCAD,EURAUD,AUDJPY,GBPCHF,NZDUSD,EURUSD,AUDCHF,AUDNZD,EURJPY,NZDCHF,AUDCAD,CADJPY,GBPNZD,EURCAD,USDCHF,EURGBP,USDJPY,GBPUSD,NZDJPY,EURCHF,CADCHF,AUDUSD,USDCAD,EURNZD accuratamente, ma evita di attaccarlo a più grafici per prevenire operazioni duplicate.
