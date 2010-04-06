Solar Bloom

PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO:

  • Cópias limitadas disponíveis pelo preço atual!
  • Preço final: 1.800$
  • Receba 1 EA grátis (válido para 2 contas de negociação) -> entre em contato comigo após sua compra

Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.

Bem-vindo ao Solar Bloom!

Solar Bloom é um EA poderoso projetado para identificar níveis de mercado chave e capitalizar oportunidades de negociação de alta probabilidade usando uma combinação de zonas de suporte e resistência. Ele é ajustado para negociar exclusivamente no símbolo CHFJPY e é destinado para uso em um único gráfico. Este EA combina níveis de suporte e resistência com um filtro de tendência para validar entradas, garantindo que as negociações sejam realizadas de acordo com a direção do mercado predominante enquanto filtra sinais fracos.

Com ferramentas avançadas de análise de mercado, Solar Bloom se destaca durante mercados em tendência e lateral, reagindo rapidamente a rejeições de preço em níveis de suporte e resistência. O EA se ajusta dinamicamente às condições de mercado, gerenciando risco e tamanho das negociações com precisão. Ele também inclui recursos embutidos de gerenciamento de risco, como stop-loss, take-profit e um sistema de suporte/resistência para proteger o capital e garantir lucros.

Recursos:

  • Fácil de configurar: Anexe o EA a um único gráfico de CHFJPY
  • Sem grid, sem martingale, sem estratégias de alto risco
  • Compatível com todos os corretores e empresas prop
  • Adapta-se automaticamente aos níveis de suporte e resistência para desempenho ideal
  • Inclui configurações de suporte/resistência e take-profit dinâmico

Testes Retroativos:

Execute Solar Bloom no CHFJPY usando as configurações padrão, ou personalize os parâmetros de risco para se adequar às suas preferências de drawdown. Os testes retroativos mostram forte desempenho e gerenciamento de risco confiável em diferentes condições de mercado.

Configuração:

Simplesmente anexe o EA ao CHFJPY no período de tempo M30. Configure o tamanho de negociação e os limites de risco preferidos. O EA lidará automaticamente com o resto, gerenciando negociações de acordo com os níveis de suporte e resistência.

NOTA: Solar Bloom deve ser anexado a um único gráfico. Ele negociará CHFJPY,GBPCAD,EURAUD,AUDJPY,GBPCHF,NZDUSD,EURUSD,AUDCHF,AUDNZD,EURJPY,NZDCHF,AUDCAD,CADJPY,GBPNZD,EURCAD,USDCHF,EURGBP,USDJPY,GBPUSD,NZDJPY,EURCHF,CADCHF,AUDUSD,USDCAD,EURNZD com precisão, mas evite anexá-lo a múltiplos gráficos para prevenir negociações duplicadas.

Agir rapidamente – o preço aumentará para 1.800$ uma vez que as cópias iniciais sejam vendidas!

