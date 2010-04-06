启动促销： 当前价格仅限量发售！

Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.

欢迎来到 Solar Bloom！

Solar Bloom 是一种强大的 EA，旨在识别关键市场水平，并利用 支撑和阻力 区域的组合把握高概率交易机会。它专为仅在 CHFJPY 符号上交易而设计，仅用于一个图表。该 EA 将 支撑和阻力水平 与 趋势过滤器 相结合，以验证进场，确保交易与当前市场方向一致，同时过滤掉弱信号。

凭借先进的市场分析工具，Solar Bloom 在趋势和区间市场中表现优异，能够快速响应支撑和阻力水平的价格拒绝。该 EA 会动态调整以适应市场状况，精确管理风险和交易规模。它还包括内置风险管理功能，如 止损、止盈 和 基于支撑/阻力 的设置，以保护资金和保障利润。

特点：

易于设置：将 EA 附加到 CHFJPY 的单个图表上

的单个图表上 无网格、无马丁格尔、无高风险策略

与所有经纪商和自营公司兼容

自动适应支撑和阻力水平以实现最佳表现

包括 基于支撑/阻力 和 动态止盈 设置

回测：

使用默认设置在 CHFJPY 上运行 Solar Bloom，或自定义风险参数以适应您的回撤偏好。回测显示出在不同市场条件下强劲的表现和可靠的风险管理。

设置：

只需将 EA 附加到 CHFJPY 上的 M30 时间框架。配置您偏好的交易规模和风险限制。EA 将自动处理其余部分，根据支撑和阻力水平管理交易。

注意： Solar Bloom 只能附加到一个图表上。它将准确地交易 CHFJPY,GBPCAD,EURAUD,AUDJPY,GBPCHF,NZDUSD,EURUSD,AUDCHF,AUDNZD,EURJPY,NZDCHF,AUDCAD,CADJPY,GBPNZD,EURCAD,USDCHF,EURGBP,USDJPY,GBPUSD,NZDJPY,EURCHF,CADCHF,AUDUSD,USDCAD,EURNZD，但请避免将其附加到多个图表上，以防止重复交易。

