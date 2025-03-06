Zen Flow 2

START-PROMOTION: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar!

Willkommen bei ZenFlow!

ZenFlow ist ein fortschrittlicher EA, der entwickelt wurde, um sich präzise und schnell an sich ändernde Markttrends anzupassen. Er ist optimiert, um das Symbol XAUUSD( or GOLD) zu handeln und sollte nur auf einem Chart ausgeführt werden. Dieser EA verwendet eine ausgeklügelte Trendfolgestrategie, kombiniert mit einem momentum-basierten Indikator, der die optimalen Einstiegspunkte identifiziert und gleichzeitig falsche Signale herausfiltert. Die Trailing-Stop-Loss-Funktion hilft, Gewinne zu sichern und Risiken effektiv zu managen.

Mit modernster Technologie entwickelt, ist dieser EA besonders effizient in Trendmärkten und gewährleistet hohe Genauigkeit bei der Ausführung von Trades. Sein integriertes Risikomanagementsystem umfasst dynamische Lotgrößen, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing Stops, die darauf abzielen, das Potenzial jedes Trades zu maximieren und Ihr Kapital zu schützen.

Merkmale:

Schnelle und einfache Einrichtung: Hängen Sie den EA an einen einzelnen Chart von XAUUSD( or GOLD) an.

Kein Grid, kein Martingale, keine Hochrisikostrategien.

Kompatibel mit allen Brokern und Prop-Trading-Firmen.

Passt sich automatisch an die Marktbedingungen für optimale Leistung an.

Trailing Stop-Loss und Take-Profit-Funktionen zur Absicherung von Gewinnen.

Backtesting:

Führen Sie den EA auf XAUUSD( or GOLD) mit den Standardeinstellungen aus oder passen Sie die Risikomanagementparameter an, um Ihre bevorzugten Drawdown-Level zu erreichen. Backtests zeigen ein konsistentes Wachstum und ein effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen.

Setup:

Hängen Sie einfach den EA an XAUUSD( or GOLD) im M15-Zeitrahmen an. Stellen Sie Ihre bevorzugte Handelsgröße und Risikogrenzen ein, und der EA verwaltet den Rest automatisch und bearbeitet die Trades effizient.

HINWEIS: ZenFlow sollte nur an einem Chart angehängt werden. Er handelt XAUUSD(GOLD) präzise, aber vermeiden Sie bitte, ihn an mehreren Charts anzuhängen, um doppelte Trades zu verhindern.

