ÇIKIŞ PROMOSYONU: Mevcut fiyatla sınırlı kopyalar mevcut!

Son fiyat: 1,800$

1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticaret hesabı için geçerli) -> satın alma işleminizden sonra benimle iletişime geçin Instruction Blog Link to Channel



Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.

Hoşgeldiniz Solar Bloom!

Solar Bloom, piyasa düzeylerini tanımlamak ve destek ve direnç bölgeleri kombinasyonu kullanarak yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarından yararlanmak üzere tasarlanmış güçlü bir EA'dır. Yalnızca CHFJPY sembolü üzerinde ticaret yapmak için özelleştirilmiştir ve yalnızca bir grafik üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu EA, girişleri doğrulamak için destek ve direnç seviyeleri ile bir trend filtresi birleştirerek işlemlerin mevcut piyasa yönü ile uyumlu bir şekilde alınmasını sağlarken zayıf sinyalleri filtreler.

Gelişmiş piyasa analiz araçları ile Solar Bloom, hem trendli hem de yan aralıklı piyasalarda mükemmel performans gösterir, destek ve direnç seviyelerinde fiyat reddi durumlarına hızlı tepki verir. EA, piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlar, riski ve ticaret boyutunu hassasiyetle yönetir. Ayrıca, sermayeyi korumak ve karları güvence altına almak için zarar durdurma, kar al ve destek/direnç temelli gibi yerleşik risk yönetim özellikleri içerir.

Özellikler:

Kurulumu kolay: EA'yı CHFJPY üzerindeki tek bir grafiğe ekleyin

üzerindeki tek bir grafiğe ekleyin Hiçbir ızgara, hiçbiri martingale, yüksek riskli stratejiler yok

Tüm brokerler ve prop şirketlerle uyumlu

Optimal performans için destek ve direnç seviyelerine otomatik olarak uyum sağlar

destek/direnç temelli ve dünya çapında kar al ayarlarını içerir

Gerçekleştirme Testi:

Solar Bloom'i CHFJPY üzerinde varsayılan ayarlarla çalıştırın veya risk parametrelerinizi çekilme tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirin. Gerçekleştirme testleri, farklı piyasa koşullarında güçlü performans ve güvenilir risk yönetimi gösterir.

Kurulum:

EA'yı CHFJPY üzerindeki M30 zaman dilimine ekleyin. Tercih ettiğiniz ticaret boyutunu ve risk limitlerini yapılandırın. EA, geri kalanını otomatik olarak halledecek, işlemleri destek ve direnç seviyelerine göre yönetecektir.

NOT: Solar Bloom, yalnızca bir grafik üzerine eklenmelidir. CHFJPY,GBPCAD,EURAUD,AUDJPY,GBPCHF,NZDUSD,EURUSD,AUDCHF,AUDNZD,EURJPY,NZDCHF,AUDCAD,CADJPY,GBPNZD,EURCAD,USDCHF,EURGBP,USDJPY,GBPUSD,NZDJPY,EURCHF,CADCHF,AUDUSD,USDCAD,EURNZD üzerinde doğru bir şekilde ticaret yapacak, ancak tekrarlanan işlemleri önlemek için birden fazla grafiğe eklemekten kaçınmalısınız.

Hızlı hareket edin – ilk kopyalar satıldığında fiyat 1,800$'a yükselecek!