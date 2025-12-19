Zen Shift

Willkommen bei Zen Shift!

Zen Shift ist ein hochmodernes EA, das eine anspruchsvolle Preisaktions-Strategie verwendet, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Es analysiert das EURJPY und ist darauf ausgelegt, auf nur einem Chart zu arbeiten. Dieses EA konzentriert sich auf das Lesen von Preismustern, Kerzenformationen und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um die besten Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen, was einen Vorteil in volatilen und seitwärts gerichteten Marktbedingungen bietet.

Ausgestattet mit fortschrittlichen Marktanalysefähigkeiten, Zen Shift glänzt darin, sich an sich ändernde Preisbewegungen anzupassen, und stellt sicher, dass Trades mit der aktuellen Marktrichtung übereinstimmen. Es nutzt eine Kombination aus Preismustern und Volumenanalyse, um Handelssignale zu bestätigen, bietet präzise und zuverlässige Einstiegspunkte und minimiert unnötige Trades.

Merkmale:

  • Schnelle Einrichtung: Befestige das EA an einem einzigen Chart von EURJPY
  • Verwendet keine Gitter- oder Martingale-Strategien, was ein konservatives Risikomanagement gewährleistet
  • Kompatibel mit allen Brokern und Prop-Trading-Firmen
  • Passt sich automatisch an die Marktbedingungen für konsistente Leistung an
  • Verwendet Preisaktionsmuster und Kerzenanalyse für optimale Handelsentscheidungen

Backtesting:

Führen Sie Zen Shift auf EURJPY mit den Standardeinstellungen aus oder passen Sie die Risikoparameter an, um Ihrer bevorzugten Risikotoleranz zu entsprechen. Die Backtesting-Ergebnisse zeigen eine robuste Leistung und effektive Risikokontrolle in verschiedenen Marktumgebungen.

Einrichtung:

Befestigen Sie einfach das EA an EURJPY im M30 Zeitrahmen. Stellen Sie Ihre bevorzugte Losgröße und Risikoparameter ein. Das EA erledigt den Rest und führt Trades basierend auf Preisaktionssignalen aus.

HINWEIS: Zen Shift sollte nur an einem Chart befestigt werden. Es wird EURJPY präzise handeln, aber vermeiden Sie es, es an mehreren Charts zu befestigen, um eine Handelsduplikation zu verhindern.

Handeln Sie schnell – der Preis wird auf 1.800 $ steigen, sobald die ersten Exemplare verkauft sind!

