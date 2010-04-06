Solar Bloom
- エキスパート
- Hamza Ashraf
Message me if you need precise backtest configuration. I'll send the files and instructions.
ようこそ Solar Bloom へ！
Solar Bloomは、重要な市場レベルを特定し、サポートとレジスタンスゾーンの組み合わせを使用して高確率の取引機会を活かすために設計された強力なEAです。これは、CHFJPYシンボルのみに特化して取引するために作成されており、1つのチャートのみで使用することを意図しています。このEAは、サポートとレジスタンスレベルをトレンドフィルターと組み合わせてエントリーを検証し、取引が市場の主要な方向に合わせて行われることを保証し、弱いシグナルを排除します。
高度な市場分析ツールによって、Solar Bloomはトレンド市場とレンジ市場の両方で優れたパフォーマンスを発揮し、サポートおよびレジスタンスレベルでの価格拒否に素早く反応します。EAは市場の状況に動的に適応し、リスクと取引サイズを精密に管理します。また、資本を保護し利益を確保するために、ストップロス、テイクプロフィット、およびサポート/レジスタンスベースの統合リスク管理機能も含まれています。
機能：
- 設定が簡単：CHFJPYの単一チャートにEAを添付します
- グリッドなし、マーチンゲールなし、高リスク戦略なし
- すべてのブローカーとプロップファームと互換性があります
- 最適なパフォーマンスのためにサポートとレジスタンスレベルに自動的に適応します
- サポート/レジスタンスベースおよび動的テイクプロフィット設定を含みます
バックテスト：
デフォルト設定を使用してSolar BloomをCHFJPYで実行するか、ドローダウンの好みに合わせてリスクパラメータをカスタマイズします。バックテストは、さまざまな市場条件での強力なパフォーマンスと信頼できるリスク管理を示しています。
セットアップ：
単にCHFJPYのM30タイムフレームにEAを添付します。希望する取引サイズとリスク制限を設定します。EAは残りを自動的に管理し、サポートとレジスタンスレベルに基づいて取引を管理します。
注： Solar Bloomは1つのチャートにのみ添付する必要があります。CHFJPY,GBPCAD,EURAUD,AUDJPY,GBPCHF,NZDUSD,EURUSD,AUDCHF,AUDNZD,EURJPY,NZDCHF,AUDCAD,CADJPY,GBPNZD,EURCAD,USDCHF,EURGBP,USDJPY,GBPUSD,NZDJPY,EURCHF,CADCHF,AUDUSD,USDCAD,EURNZDを正確に取引しますが、重複取引を防ぐために複数のチャートに添付しないでください。
