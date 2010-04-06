ПРОМО АКЦИЯ: Ограниченное количество копий по текущей цене!

Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.

Добро пожаловать в Solar Bloom!

Solar Bloom — это мощный EA, разработанный для определения ключевых уровней рынка и использования высокопроблемных торговых возможностей с помощью комбинации уровней поддержки и сопротивления. Он предназначен для торговли исключительно по символу CHFJPY и предназначен для использования только на одном графике. Этот EA сочетает уровни поддержки и сопротивления с фильтром тренда, чтобы подтвердить входы, обеспечивая, чтобы сделки совершались в соответствии с преобладающим направлением рынка и фильтруя слабые сигналы.

С помощью передовых инструментов анализа рынка, Solar Bloom прекрасно справляется как в трендовых, так и в боковых рынках, быстро реагируя на отскоки цен на уровнях поддержки и сопротивления. EA динамически подстраивается под рыночные условия, управляя риском и размером торговли с точностью. Он также включает встроенные функции управления рисками, такие как стоп-лосс, тейк-профит и на основе поддержки/сопротивления, чтобы защитить капитал и зафиксировать прибыли.

Особенности:

Легкий в настройке: просто прикрепите EA к одному графику CHFJPY

Без сетки, без мартингейла, без высокорисковых стратегий

Совместим со всеми брокерами и проп-компаниями

Автоматически адаптируется к уровням поддержки и сопротивления для оптимальной производительности

Включает настройки на основе поддержки/сопротивления и динамического тейк-профита

Бэктестинг:

Запустите Solar Bloom на CHFJPY с настройками по умолчанию или настройте параметры риска в соответствии с вашими предпочтениями по просадке. Бэктесты показывают отличные результаты и надежное управление рисками в разных рыночных условиях.

Настройка:

Просто прикрепите EA к CHFJPY на таймфрейме M30. Настройте предпочитаемый размер сделки и лимиты риска. EA автоматически сделает остальное, управляя сделками в соответствии с уровнями поддержки и сопротивления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Solar Bloom должен быть прикреплен только к одному графику. Он будет точно торговать CHFJPY,GBPCAD,EURAUD,AUDJPY,GBPCHF,NZDUSD,EURUSD,AUDCHF,AUDNZD,EURJPY,NZDCHF,AUDCAD,CADJPY,GBPNZD,EURCAD,USDCHF,EURGBP,USDJPY,GBPUSD,NZDJPY,EURCHF,CADCHF,AUDUSD,USDCAD,EURNZD, но избегайте прикрепления к нескольким графикам, чтобы избежать дублирующих сделок.

