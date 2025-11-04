Solar Bloom
Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.
Solar Bloom에 오신 것을 환영합니다!
Solar Bloom는 중요한 시장 수준을 식별하고 지지 및 저항 영역의 조합을 사용하여 높은 확률의 거래 기회를 포착하도록 설계된 강력한 EA입니다. 이 EA는 CHFJPY 심볼에서만 거래하도록 맞춤 설계되었으며, 오직 하나의 차트에서만 사용되도록 되어 있습니다. 이 EA는 지지 및 저항 수준과 추세 필터를 결합하여 진입을 검증하며, 거래가 시장의 방향과 일치하도록 보장하고 약한 신호는 걸러냅니다.
고급 시장 분석 도구로, Solar Bloom는 추세 및 범위 시장 모두에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 지지 및 저항 수준에서 가격 반reject에 신속하게 반응합니다. EA는 시장 상황에 동적으로 조정되며, 위험 및 거래 규모를 정밀하게 관리합니다. 또한 손실 중지, 익익 실현 및 지지/저항 기반과 같은 내장된 위험 관리 기능을 포함하여 자본을 보호하고 수익을 확보합니다.
기능:
- 설정이 쉬움: CHFJPY의 단일 차트에 EA 부착
- 그리드, 마틴게일 및 고위험 전략 없음
- 모든 브로커 및 프로프 회사와 호환 가능
- 최적 성능을 위해 지지 및 저항 수준에 자동으로 적응
- 지지/저항 기반 및 동적 이익 실현 설정 포함
백테스팅:
기본 설정으로 CHFJPY에서 Solar Bloom를 실행하거나, 손실 한도에 맞춰 위험 매개변수를 사용자화하세요. 백테스트 결과 다양한 시장 상황에서 강력한 성능과 신뢰할 수 있는 위험 관리를 보여줍니다.
설정:
간단하게 M30 시간대에서 CHFJPY에 EA를 부착하세요. 선호하는 거래 규모와 위험 한도를 설정합니다. EA는 지지 및 저항 수준에 따라 거래를 관리합니다.
알림: Solar Bloom는 오직 하나의 차트에만 부착해야 합니다. CHFJPY,GBPCAD,EURAUD,AUDJPY,GBPCHF,NZDUSD,EURUSD,AUDCHF,AUDNZD,EURJPY,NZDCHF,AUDCAD,CADJPY,GBPNZD,EURCAD,USDCHF,EURGBP,USDJPY,GBPUSD,NZDJPY,EURCHF,CADCHF,AUDUSD,USDCAD,EURNZD에 대해 정확하게 거래하겠지만, 중복 거래를 방지하기 위해 여러 차트에 부착하지 않도록 하세요.
