Solar Bloom

출시 프로모션: 현재 가격으로 한정된 수량만 이용 가능합니다!

최종 가격: 1,800$

1 EA 무료 제공 (2개의 거래 계정 유효) -> 구매 후 저에게 연락해주세요 Instruction Blog Link to Channel



Message me if you need precise backtest configuration. I’ll send the files and instructions.

Solar Bloom에 오신 것을 환영합니다!

Solar Bloom는 중요한 시장 수준을 식별하고 지지 및 저항 영역의 조합을 사용하여 높은 확률의 거래 기회를 포착하도록 설계된 강력한 EA입니다. 이 EA는 CHFJPY 심볼에서만 거래하도록 맞춤 설계되었으며, 오직 하나의 차트에서만 사용되도록 되어 있습니다. 이 EA는 지지 및 저항 수준과 추세 필터를 결합하여 진입을 검증하며, 거래가 시장의 방향과 일치하도록 보장하고 약한 신호는 걸러냅니다.

고급 시장 분석 도구로, Solar Bloom는 추세 및 범위 시장 모두에서 뛰어난 성능을 발휘하며, 지지 및 저항 수준에서 가격 반reject에 신속하게 반응합니다. EA는 시장 상황에 동적으로 조정되며, 위험 및 거래 규모를 정밀하게 관리합니다. 또한 손실 중지, 익익 실현 및 지지/저항 기반과 같은 내장된 위험 관리 기능을 포함하여 자본을 보호하고 수익을 확보합니다.

기능:

설정이 쉬움: CHFJPY 의 단일 차트에 EA 부착

의 단일 차트에 EA 부착 그리드, 마틴게일 및 고위험 전략 없음

모든 브로커 및 프로프 회사와 호환 가능

최적 성능을 위해 지지 및 저항 수준에 자동으로 적응

지지/저항 기반 및 동적 이익 실현 설정 포함

백테스팅:

기본 설정으로 CHFJPY에서 Solar Bloom를 실행하거나, 손실 한도에 맞춰 위험 매개변수를 사용자화하세요. 백테스트 결과 다양한 시장 상황에서 강력한 성능과 신뢰할 수 있는 위험 관리를 보여줍니다.

설정:

간단하게 M30 시간대에서 CHFJPY에 EA를 부착하세요. 선호하는 거래 규모와 위험 한도를 설정합니다. EA는 지지 및 저항 수준에 따라 거래를 관리합니다.

알림: Solar Bloom는 오직 하나의 차트에만 부착해야 합니다. CHFJPY,GBPCAD,EURAUD,AUDJPY,GBPCHF,NZDUSD,EURUSD,AUDCHF,AUDNZD,EURJPY,NZDCHF,AUDCAD,CADJPY,GBPNZD,EURCAD,USDCHF,EURGBP,USDJPY,GBPUSD,NZDJPY,EURCHF,CADCHF,AUDUSD,USDCAD,EURNZD에 대해 정확하게 거래하겠지만, 중복 거래를 방지하기 위해 여러 차트에 부착하지 않도록 하세요.

서두르세요 – 초기 수량이 판매되면 가격은 1,800$로 인상됩니다!