Pips Trailing Stop EA MT5

Dieser EA verfolgt Ihre Stops sowohl für manuell als auch für automatisch eröffnete Trades. Dieser EA funktioniert unabhängig davon, ob Sie manuell oder automatisch einen Stop-Loss gesetzt haben oder nicht.

Trailing Stop ist eine flexiblere Variante eines normalen Ausstiegsauftrags. Mit dem Trailing-Stop wird das Stop-Loss-Niveau näher an den aktuellen Kurs verschoben, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegt. Das Nachziehen des Stop-Loss ermöglicht es Händlern, ihre Verluste zu begrenzen und ihre positiven Geschäfte abzusichern. Dies ist eine sehr beliebte Praxis. Dieser EA verwaltet den Stop-Loss Ihrer Order, indem er ihn in festen Schritten verschiebt. Ein Trailing-Stop ermöglicht es einer Stop-Order, dem zuletzt gehandelten Preis auf der Grundlage eines voreingestellten Abstands zu folgen, und wird automatisch verschoben, um die positiven Trades zu sichern. Er folgt einer einfachen Regel und verlässt sich nicht auf irgendwelche Indikatoren.

Suchen Sie "Pips Trailing Stop EA MT4" für die MT4-Version des gleichen EA.

Laden Sie ihn von meiner Website herunter, dort ist er billiger ($15) - https://ashantipearls.com/b/trailing-stop

