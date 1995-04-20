Algorithmic and Quant Strategies Signals

Algorithmic & Quant Strategies Signals Dashboard für MT4

Bringen Sie Ihren Devisenhandel auf die nächste Stufe mit dem AQS Signals Dashboard, einem umfassenden und leistungsstarken Tool, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Mit diesem Indikator müssen Sie nicht mehr ständig zwischen verschiedenen Charts wechseln, denn er bietet Ihnen ein zentrales, umfassendes Dashboard, das den gesamten Forex-Markt für Sie überwacht.

Das AQS-Dashboard basiert auf bewährten algorithmischen und quantitativen Handelsprinzipien und liefert klare, umsetzbare Handelssignale für 28 wichtige und weniger wichtige Währungspaare. Ganz gleich, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Tool liefert Ihnen die entscheidenden Daten, die Sie benötigen, um mit Präzision und Zuversicht hochwahrscheinliche Chancen zu identifizieren und zu nutzen.

Hauptmerkmale

Multi-Paar-Scanning: Überwacht automatisch 7 Haupt- und 21 Neben-Devisenpaare gleichzeitig, ohne Ihr Terminal zu verzögern.

Daten in Echtzeit: Alle Informationen, von Live-Kursen bis hin zu Signalen, werden dynamisch aktualisiert, um sicherzustellen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand des Marktes sind.

Umfassende Signaldaten: Für jedes Signal werden auf dem Dashboard ein vorgeschlagenes Einstiegslimit, ein Stop-Loss und ein Zielkurs angezeigt, sodass Sie einen vollständigen Handelsplan erhalten.

Eingebaute Analyse: Jedes Signal wird von einer präzisen Analyse begleitet (z. B. "Überkauft, mittlere Umkehr", "Überverkauft, Momentum erwartet"), um den Kontext für den Handel zu liefern.

Saubere und professionelle Benutzeroberfläche: Die schlanke, moderne Benutzeroberfläche ist auf Übersichtlichkeit ausgelegt. Die Signale sind zur sofortigen Erkennung farblich gekennzeichnet (Limone für KAUFEN, Rot für VERKAUFEN, Gelb für WARTEN).

Leichtgewichtig & Effizient: Codiert für optimale Leistung, um sicherzustellen, dass Ihr MetaTrader 4 Terminal nicht verlangsamt wird.

Fortgeschrittene algorithmische & quantitative Engine

Das Herzstück des AQS-Dashboards ist die Logik zur Signalgenerierung, die als Rahmen für anspruchsvolle Handelsmodelle konzipiert ist. Es ist die perfekte Grundlage für Strategien wie:

Mean Reversion & Trendfolge

Volatilitäts- und Momentum-Ausbrüche

Statistische und Korrelations-Arbitrage

Und viele weitere quantitative Modelle!

Haftungsausschluss: Die Standard-Signallogik basiert zu Demonstrationszwecken auf einer Kombination aus RSI und ATR. Die wahre Stärke dieses Tools entfaltet sich, wenn Sie Ihre eigene proprietäre Strategie in die gut dokumentierte Funktion GenerateSignal() integrieren .

Vollständig anpassbares Dashboard

Sie haben die vollständige Kontrolle über das Aussehen und die Bedienung des Dashboards. Passen Sie es über die Registerkarte Inputs perfekt an Ihr Handels-Setup an:

Layout: Kontrollieren Sie Breite, Höhe, Zeilenabstände und Spaltenabstände.

Positionierung: Docken Sie das Panel an einer der vier Ecken Ihres Charts an und passen Sie seine Position mit X/Y-Offsets fein an.

Schriftarten und Farben: Passen Sie die Größe von Kopfzeilen und Datentext an und ändern Sie alle Farben, einschließlich der Hintergrund-, Text- und Signalfarben.

Was Sie auf dem Panel sehen

Symbol: Das Währungspaar. Live-Kurs: Der Echtzeit-Geldkurs. Aktuelle Sitzung: Gibt die aktive Marktsitzung an (Asien, London, New York). Candlestick-Muster: Erkennt grundlegende Muster wie Engulfing Bars und Dojis. Signal: Klare KAUF-, VERKAUFS- oder WARTESIGNALE. Gewinn%: Eine probabilistische Schätzung des historischen Erfolgs des Signals. Einstiegslimit: Der vorgeschlagene Preis für den Einstieg in den Handel. Stop Loss: Das berechnete Ungültigkeitsniveau für den Handel. Ziel: Das vorgeschlagene Take-Profit-Niveau. Analyse: Eine kurze Textzusammenfassung der Gründe für das Signal.

Verpassen Sie keine Gelegenheiten mehr und verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den Forex-Markt. Fügen Sie das AQS Signals Dashboard noch heute zu Ihrem Handelsarsenal hinzu!