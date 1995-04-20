Algorithmic and Quant Strategies Signals

Algorithmic & Quant Strategies Signals Dashboard für MT4

Bringen Sie Ihren Devisenhandel auf die nächste Stufe mit dem AQS Signals Dashboard, einem umfassenden und leistungsstarken Tool, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Mit diesem Indikator müssen Sie nicht mehr ständig zwischen verschiedenen Charts wechseln, denn er bietet Ihnen ein zentrales, umfassendes Dashboard, das den gesamten Forex-Markt für Sie überwacht.

Das AQS-Dashboard basiert auf bewährten algorithmischen und quantitativen Handelsprinzipien und liefert klare, umsetzbare Handelssignale für 28 wichtige und weniger wichtige Währungspaare. Ganz gleich, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Tool liefert Ihnen die entscheidenden Daten, die Sie benötigen, um mit Präzision und Zuversicht hochwahrscheinliche Chancen zu identifizieren und zu nutzen.

Hauptmerkmale

  • Multi-Paar-Scanning: Überwacht automatisch 7 Haupt- und 21 Neben-Devisenpaare gleichzeitig, ohne Ihr Terminal zu verzögern.

  • Daten in Echtzeit: Alle Informationen, von Live-Kursen bis hin zu Signalen, werden dynamisch aktualisiert, um sicherzustellen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand des Marktes sind.

  • Umfassende Signaldaten: Für jedes Signal werden auf dem Dashboard ein vorgeschlagenes Einstiegslimit, ein Stop-Loss und ein Zielkurs angezeigt, sodass Sie einen vollständigen Handelsplan erhalten.

  • Eingebaute Analyse: Jedes Signal wird von einer präzisen Analyse begleitet (z. B. "Überkauft, mittlere Umkehr", "Überverkauft, Momentum erwartet"), um den Kontext für den Handel zu liefern.

  • Saubere und professionelle Benutzeroberfläche: Die schlanke, moderne Benutzeroberfläche ist auf Übersichtlichkeit ausgelegt. Die Signale sind zur sofortigen Erkennung farblich gekennzeichnet (Limone für KAUFEN, Rot für VERKAUFEN, Gelb für WARTEN).

  • Leichtgewichtig & Effizient: Codiert für optimale Leistung, um sicherzustellen, dass Ihr MetaTrader 4 Terminal nicht verlangsamt wird.

Fortgeschrittene algorithmische & quantitative Engine

Das Herzstück des AQS-Dashboards ist die Logik zur Signalgenerierung, die als Rahmen für anspruchsvolle Handelsmodelle konzipiert ist. Es ist die perfekte Grundlage für Strategien wie:

  • Mean Reversion & Trendfolge

  • Volatilitäts- und Momentum-Ausbrüche

  • Statistische und Korrelations-Arbitrage

  • Und viele weitere quantitative Modelle!

Haftungsausschluss: Die Standard-Signallogik basiert zu Demonstrationszwecken auf einer Kombination aus RSI und ATR. Die wahre Stärke dieses Tools entfaltet sich, wenn Sie Ihre eigene proprietäre Strategie in die gut dokumentierte Funktion GenerateSignal() integrieren .

Vollständig anpassbares Dashboard

Sie haben die vollständige Kontrolle über das Aussehen und die Bedienung des Dashboards. Passen Sie es über die Registerkarte Inputs perfekt an Ihr Handels-Setup an:

  • Layout: Kontrollieren Sie Breite, Höhe, Zeilenabstände und Spaltenabstände.

  • Positionierung: Docken Sie das Panel an einer der vier Ecken Ihres Charts an und passen Sie seine Position mit X/Y-Offsets fein an.

  • Schriftarten und Farben: Passen Sie die Größe von Kopfzeilen und Datentext an und ändern Sie alle Farben, einschließlich der Hintergrund-, Text- und Signalfarben.

Was Sie auf dem Panel sehen

  1. Symbol: Das Währungspaar.

  2. Live-Kurs: Der Echtzeit-Geldkurs.

  3. Aktuelle Sitzung: Gibt die aktive Marktsitzung an (Asien, London, New York).

  4. Candlestick-Muster: Erkennt grundlegende Muster wie Engulfing Bars und Dojis.

  5. Signal: Klare KAUF-, VERKAUFS- oder WARTESIGNALE.

  6. Gewinn%: Eine probabilistische Schätzung des historischen Erfolgs des Signals.

  7. Einstiegslimit: Der vorgeschlagene Preis für den Einstieg in den Handel.

  8. Stop Loss: Das berechnete Ungültigkeitsniveau für den Handel.

  9. Ziel: Das vorgeschlagene Take-Profit-Niveau.

  10. Analyse: Eine kurze Textzusammenfassung der Gründe für das Signal.

Verpassen Sie keine Gelegenheiten mehr und verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den Forex-Markt. Fügen Sie das AQS Signals Dashboard noch heute zu Ihrem Handelsarsenal hinzu!


Weitere Produkte dieses Autors
Advanced Breakout Scanner Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Verpassen Sie keine starken Ausbruchschancen mehr! Das Advanced Breakout Scanner Dashboard ist ein professionelles Trading-Tool, das bis zu 28 Währungspaare in Echtzeit überwacht und gleichzeitig nach zehn einzigartigen Ausbruchsstrategien mit hoher Wahrscheinlichkeit sucht. Hängen Sie es an ein einzelnes Diagramm an, um einen vollständigen Überblick über den gesamten Markt zu erhalten und die besten Handels-Setups sofort zu erkennen, wenn sie entstehen. Dies ist nicht nur ein Signalindikator, s
Chart Pattern Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Chart Pattern Strategies Signals Indikator Version: 1.02 Übersicht Der Chart Pattern Strategies Signals Indicator ist ein umfassendes Dashboard für MetaTrader 4, das Händlern einen leistungsstarken Überblick über potenzielle Chartmuster-Setups auf mehreren Märkten bietet. Er überwacht eine anpassbare Liste von Instrumenten in Echtzeit und zeigt klare, umsetzbare Informationen direkt in Ihrem Chart an. Dieses Tool wurde entwickelt, um manuelle Händler bei der Identifizierung und Organisation von
Major FX Signals Panel
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Major FX Signal Panel ( AI Trade Planner's) - Professionelles Intraday Signal Dashboard Erschließen Sie Ihr Intraday-Handelspotenzial mit einem leistungsstarken All-in-One Signal Dashboard. Haben Sie es satt, zwischen Charts zu wechseln und sich abzumühen, Intraday-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden? Dieses Panel ist ein professioneller MetaTrader 4-Indikator, der Ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft. Er scannt sieben wichtige Währungspaare in Echtzeit und liefert einen volls
Range Bound Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Range-Bound & Reversal-Strategien Dashboard (MT4) Handeln Sie saubere Umkehrungen mit Vertrauen. Dieser MT4-Indikator scannt 20 wichtige Instrumente in Echtzeit und ermittelt hochwahrscheinliche Gelegenheiten für Range- und Mean-Reversal-Strategien und stellt alles in einem einfachen, professionellen Dashboard dar. Warum Trader ihn lieben 10 bewährte Setups in einem Tool Support/Resistance Bounce, Bollinger Mean Reversion, RSI OB/OS, MACD Turn, Stochastic OB/OS, CCI Extreme, Daily Pivot S/R, K
Ultimate Trend Following Scanner
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Ultimativer Trendfolgescanner Sind Sie es leid, Dutzende von Charts manuell durchzublättern und verzweifelt nach dem nächsten großen Trend zu suchen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie ständig die besten Einstiegsmöglichkeiten verpassen oder in unruhige, seitwärts laufende Märkte einsteigen? Die Jagd nach starken, zuverlässigen Trends ist vorbei. Wir stellen Ihnen den Ultimate Trend-Following Scanner vor - Ihre All-in-One-Kommandozentrale, um die Märkte zu dominieren. Dieses leistungsstarke Dashboa
OrionFX AI Market Scanner Signal Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
OrionFX AI Market Scanner - Ihr ultimatives Signal Dashboard Wechseln Sie nicht mehr zwischen Dutzenden von Charts. Sehen Sie den gesamten Devisenmarkt von einer einzigen, professionellen Schnittstelle. OrionFX ist ein professioneller Marktscanner, der ein leistungsfähiges Dashboard mit 24 Instrumenten mit einer Signalstrategie mit fünf Indikatoren und hohem Einfluss kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen. Er scannt den Markt in Echtzeit u
Smart Signal Generation
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Intelligente Signalerzeugung - Trend-Following Pro Dashboard - Multi-Währungs-Handelsindikator Überblick Das Trend-Following Pro Dashboard ist ein umfassender Multi-Strategie-Handelsindikator, der für ernsthafte Devisenhändler entwickelt wurde, die professionelle Analysen für 28 Hauptwährungspaare und Gold benötigen. Dieses All-in-One-Dashboard kombiniert die effektivsten Trendfolgestrategien in einer einzigen, visuell beeindruckenden Oberfläche, die klare Handelssignale, präzise Einstiegspunkte
Momentum Scan Signal Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Momentum Scan Pro - Das ultimative Multi-Timeframe Signal Dashboard Hören Sie auf, zwischen Charts und Zeitrahmen zu wechseln. Momentum Scan Pro ist ein leistungsstarkes All-in-One-Dashboard, das den gesamten Markt nach hochwahrscheinlichen Momentum-Signalen durchsucht und Ihnen alles, was Sie für einen sicheren Handel benötigen, auf einer einzigen, übersichtlichen Oberfläche bietet. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und Effizienz legen. Er scannt bis z
Golden Trend Matrix Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Golden Trend Matrix Signals- Multi-Filter Trend & Momentum Indikator (H1/H4) Verwandeln Sie verrauschte Charts in saubere, handelbare Signale. Golden Trend Matrix Signals vereint 20 bewährte Tools in einem professionellen Dashboard und einer Signal-Engine, die für Swing-Style-Einstiege auf H1/H4 mit disziplinierten Ausstiegen entwickelt wurde. Was es kann Findet starke, aufeinander abgestimmte Trends anhand der EMA-Struktur (21/55/200). Bestätigt das Momentum mit der ADX(14)-Stärke und der Super
Momentum Matrix Pro
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Momentum Matrix Pro - Multi-Strategy Signal Dashboard Momentum Matrix Pro ist ein leistungsstarker Multi-Symbol- und Multi-Strategie-Dashboard-Indikator , der 10 bewährte Momentum-Handelsstrategien in einem professionellen Tool zusammenfasst. Scannen Sie 20 wichtige Forex-Paare + Gold (XAU/USD) in Echtzeit und erhalten Sie hochpräzise KAUF-/VERKAUF-Signale , komplett mit Win%-Backtesting, Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels - alles auf einem übersichtlichen, einfach zu bedienenden Das
Price Action Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Price Action Strategies Dashboard - Multi-Pair Signal Scanner (Kaufen/Verkaufen mit Entry, SL & TP) Das Price Action Strategies Dashboard ist ein kompletter Multi-Pair-Scanner, der 10 leistungsstarke Candlestick-Strategien erkennt und Ihnen sofort sagt, ob Sie kaufen oder verkaufen sollen, zusammen mit den Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus . Statt zu raten, erhalten Sie präzise Regeln, so dass Sie mit Vertrauen in die Preisentwicklung handeln können. Handelsbedingungen Das Dashboa
Supply Demand Zone Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Erweitertes Dashboard der Angebots- und Nachfragezone Der ultimative Multi-Symbol- und Multi-Strategie-Scanner für Price Action Trader Beschreibung Haben Sie es satt, endlos durch Dutzende von Charts zu blättern und manuell nach hochwahrscheinlichen Angebots- und Nachfragezonen zu suchen? Verbringen Sie Stunden damit, Setups mit mehreren Indikatoren zu bestätigen, nur um den Einstieg zu verpassen? Das Advanced Supply & Demand Zone Dashboard ist Ihre All-in-One-Lösung. Dieser leistungsstarke Indi
Fibonacci Strategies Signals Indicator
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Fibonacci Pro Dashboard: Das ultimative 10-in-1-Handelswerkzeug Sind Sie es leid, endlos durch Dutzende von Charts zu blättern, um den perfekten Einstieg zu finden? Fällt es Ihnen schwer, mehrere Indikatoren für verschiedene Währungspaare im Auge zu behalten und dabei oft die besten Gelegenheiten zu verpassen? Das Fibonacci Pro Dashboard ist Ihre Komplettlösung. Dieser leistungsstarke All-in-One-Indikator wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Effizienz verlangen. Er überwacht jedes von
Harmonic Pattern Dashboard Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Harmonic & Trend Signal Dashboard: Ihr All-in-One-Devisenhandelspanel Hören Sie auf, zwischen Dutzenden von Charts hin- und herzuwechseln und dabei hochwahrscheinliche Setups zu verpassen! Das Harmonic & Trend Signal Dashboard ist ein leistungsstarker All-in-One-Indikator für MetaTrader 4, der Ihnen jede Handelsmöglichkeit direkt in einem einzigen, leicht zu lesenden Panel anzeigt. Der Indikator scannt ständig bis zu 28 Haupt- und Nebenwertepaare auf dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und ste
Signal Master Pro
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Signal Master Pro: Der führende Multi-Strategie-Handelsindikator Ein professionelles Handelssystem für MT4-Plattformen Signal Master Pro stellt ein umfassendes Trading-Ökosystem dar, das mehrere validierte Strategien in ein einziges, robustes Tool integriert. Dieses System wurde von erfahrenen Händlern für engagierte Anleger entwickelt und liefert hochwahrscheinliche Handelssignale mit außergewöhnlicher Klarheit und minimiertem Marktrauschen. Logik der Signalausführung Kaufsignal: Bei Auftreten
