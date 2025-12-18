WinWiFi Ultra Signal

"Wir haben ein hochpräzises Handelssignalsystem entwickelt, das auf alle Vermögenswerte im 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) anwendbar ist. Dieses System ist auf das tatsächliche Verhalten des Goldpreises kalibriert und ermöglicht es den Nutzern, mit jeder Kerze effektiv zu handeln, unabhängig von den Marktbedingungen - egal ob der Markt einen Trend, eine Seitwärtsbewegung oder eine Umkehrung aufweist.

Das System verfügt über Echtzeit-Pfeile und farbcodierte Indikatoren, die sofortige Kauf- oder Verkaufspunkte signalisieren. Dadurch können Händler das System als zuverlässiges Bestätigungsinstrument nutzen, um ihren Entscheidungsprozess zu vereinfachen. Wir sind stolz darauf, dieses Signal 'WinWiFi Ultra Signal' zu nennen, die neueste Innovation der WinWiFi Robot Series."

Produkt: WinWiFi Ultra Signal Entwickler: WinWiFi Robot Series

Nehmen Sie den Stress aus dem Handel. Erhalten Sie exakte Signale für jede Kerze.

Sind Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Indikator, der Ihre Eingaben bestätigt? Das WinWiFi Ultra Signal ist unsere neueste Errungenschaft, die speziell für den 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) entwickelt wurde.

Durch die Analyse der komplexen Verhaltensmuster von Gold haben wir ein universelles Signalwerkzeug geschaffen, das bei allen Vermögenswerten funktioniert. Es beseitigt das Rauschen und liefert Ihnen klare, umsetzbare Daten.

Hauptmerkmale:

  • All-Market-Fähigkeit: Ob der Markt seitwärts tendiert, einen starken Trend aufweist oder eine Umkehrung erkennt, unser Algorithmus erkennt dies.

  • Sofortige visuelle Warnungen: Sehen Sie einen farbigen Pfeil? Das ist Ihr Stichwort. Wir liefern Ihnen Kauf- und Verkaufssignale in Echtzeit, damit Sie Ihre Trades sofort ausführen können.

  • Benutzerfreundlich: Entwickelt als ultimative Entscheidungshilfe für Trader aller Stufen.

Sichern Sie sich noch heute Ihre Lizenz und erweitern Sie Ihr Handels-Setup.


Produkt: WinWiFi Ultra Signal Entwickler: WinWiFi Robot Series Architektur: M15 Spezialisierter Preisaktionsalgorithmus

Präzisionstechnik für den M15-Zeitrahmen. Das WinWiFi Ultra Signal ist unsere neueste technische Innovation, die darauf ausgelegt ist, komplexe Marktstrukturen zu entschlüsseln. Indem wir unseren Algorithmus mit dem hochvolatilen Verhalten von Gold (XAUUSD) auf dem 15-Minuten-Chart verglichen haben, haben wir eine robuste Signal-Engine geschaffen, die jede Anlageklasse mit außergewöhnlicher Genauigkeit analysieren kann.

Technische Spezifikationen:

  • Dynamische Phasenerkennung: Der Algorithmus erkennt sofort Markttrends, Konsolidierungs- (Seitwärts-) und Umkehrmuster pro Candlestick und passt sich diesen an.

  • Echtzeit-Ausführung: Die Signale werden in Echtzeit mit null Latenzzeit generiert. Visuelle Hinweise (Pfeile und Farbstatus) zeigen sofortige Einstiegs- und Ausstiegspunkte ohne Verzögerung an.

  • Granularität auf Candlestick-Ebene: Entwickelt, um Chancen aus jeder einzelnen M15-Kerze zu extrahieren und so die Handelsfrequenz und das Volumenpotenzial zu maximieren.

Optimieren Sie Ihre technische Analyse noch heute. [Lizenz jetzt kaufen]


WinWiFi Ultra Signal: Professioneller technischer M15-Indikator

Erweitern Sie Ihren Handelstisch mit der neuesten Innovation aus der WinWiFi Robot Series. Dieses Tool wurde für den 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt und bietet Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit, die auf dem echten Preisverhalten basieren.

Technische Daten:Non-Repainting Logic: Die Signale werden sofort bei Kerzenschluss festgelegt. Keine Verzögerung, kein Neulackieren und keine verschwindenden Pfeile. ✅ Universeller Algorithmus: Kalibriert auf Gold (XAUUSD), aber effektiv für alle Anlageklassen. ✅ Allwetter-Performance: Optimiert, um in Trending-Märkten, Seitwärtsbereichen und Reversals Gewinne zu erzielen. ✅ Visuelle Klarheit: Echtzeit-Pfeile und Farbstatus für sofortige Entscheidungshilfe.

Holen Sie sich den ehrlichen technischen Vorsprung, den Sie brauchen. [Hier herunterladen]

Empfohlene Produkte
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
Indikatoren
Der Supertrend-Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, die Richtung von Markttrends und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erkennen. Er arbeitet auf der Grundlage von Kursdaten und Average True Range (ATR), um eine dynamische Signallinie zu erstellen, die je nach aktuellem Trend die Farbe ändert. Grüne Farbe: Zeigt einen Aufwärtstrend an. Rote Farbe: Zeigt einen Abwärtstrend an. Supertrend ist ein nützlicher Indikator sowohl für den ku
FREE
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Indikatoren
Der   Kijun-Sen Envelope Indikator   ist ein leistungsstarkes Trendfolge-Tool, das auf der   Kijun-Sen -Linie des Ichimoku-Kinko-Hyo-Systems basiert. Dieser Indikator erstellt dynamische obere und untere Bänder um die Kijun-Sen-Linie und bildet eine Hülle, die Händlern hilft, Markttrends, potenzielle Umkehrungen und überkaufte/überverkaufte Zustände zu identifizieren. Hauptmerkmale: •   Trendbestätigung   – hilft dabei, starke Aufwärts- oder Abwärtstrends zu erkennen. •   Unterstützungs- und W
FREE
ICT Fair Value Gap Indicator
David Muriithi
4.67 (9)
Indikatoren
Eine ICT-Fair-Value-Lücke ist ein Handelskonzept, das Marktungleichgewichte auf der Grundlage einer Drei-Kerzen-Sequenz identifiziert. Die mittlere Kerze hat einen großen Körper, während die benachbarten Kerzen obere und untere Dochte haben, die sich nicht mit der mittleren Kerze überschneiden. Diese Formation deutet auf ein Ungleichgewicht hin, bei dem die Kauf- und Verkaufskräfte nicht ausgeglichen sind. Einstellungen Mindestgröße des FVG (Pips) -> FVGs, die kleiner als die angegebenen Pips s
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese Trends schnell und einfach zu erkennen und anzuzeigen. So können Sie mit nur einem Klick sofort erkennen, welche Währungspaare sich im Trend befinden und welche nicht - und das in allen Zeitrahmen. Die 28 Währungspaare werden fächerförmig angezeigt, wobei sie von stark zu schwach und wieder zurück schwanken. Deshalb nennen wir es auch das "Währungsfeld". Alle 28 Paare werden vor Ihnen angezeigt und geben Ihnen eine sofortige visuelle Beschreibung der P
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
Indikatoren
Smart FVG Indicator MT5 – Erkennung von Fair Value Gap und Imbalance in MetaTrader 5 Der Smart FVG Indicator MT5 ist ein professionelles Werkzeug zur Erkennung von Fair Value Gaps (FVG) und Imbalance -Zonen direkt im MetaTrader 5 . Er richtet sich an Trader, die mit Smart Money Concepts (SMC) und ICT -Analysen arbeiten, um Marktstruktur und Liquidität besser zu verstehen. Der Indikator scannt automatisch die Kursbewegung, um gültige FVG- und Imbalance-Zonen zu identifizieren, und zeigt diese dir
FREE
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experten
Selbstständige Ausführung von Geschäften, Überwachung des gesamten Prozesses von der Initiierung bis zum Abschluss. Kostenloser Support per Chat, E-Mail und Fernunterstützung Ursprünglich für XAUUSD (Gold) entwickelt. Änderungen der Einstellungen für andere Symbole Leistungsstarkes Regelmanagement Verbesserte Positionierungsfunktionen Risikomanagement / Dynamische Losgrößenbestimmung Schnelle Einrichtung Symbole : XAUUSD Investition für alle: Unser Trading-Bot ist so konzipiert, dass er Händler
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indikatoren
ROMAN5 Time Breakout Indicator zeichnet automatisch die Boxen für tägliche Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche. Er hilft dem Benutzer zu erkennen, ob er kaufen oder verkaufen soll. Er verfügt über einen Alarm, der ertönt, sobald ein neues Signal erscheint. Ihre E-Mail-Adresse und die Einstellungen für den SMTP-Server sollten im Einstellungsfenster der Registerkarte "Mailbox" in Ihrem MetaTrader 5 angegeben werden. Blauer Pfeil nach oben = Kaufen. Roter Pfeil nach unten = Verkaufen. Sie könn
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
AW Heiken Ashi MT5
AW Trading Software Limited
Indikatoren
AW Heiken Ashi – Intelligenter Trend- und TP-Indikator. Ein fortschrittlicher Indikator basierend auf dem klassischen Heiken Ashi, angepasst für Händler, mit mehr Flexibilität und Übersichtlichkeit. Im Gegensatz zum Standardindikator hilft AW Heiken Ashi bei der Trendanalyse, der Bestimmung von Gewinnzielen und der Filterung falscher Signale und ermöglicht so sicherere Handelsentscheidungen. Einrichtungshandbuch und Anweisungen – Hier / MT4-Version – Hier Vorteile von AW Heiken Ashi: Funktionier
Supply and Demand MTFs
Mohammed Zakana Al Mallouk
Indikatoren
Übersicht Supply & Demand (MTF) v1.00 ist ein MetaTrader 5-Indikator, der automatisch wichtige Angebots- und Nachfragezonen aus bis zu drei Zeitrahmen auf Ihrem aktuellen Chart identifiziert und einzeichnet. Angebotszonen markieren Bereiche, in denen starker Verkaufsdruck herrschte; Nachfragezonen markieren Bereiche, in denen starker Kaufdruck herrschte. Merkmale Multi-Timeframe-Erkennung Scannen Sie das aktuelle Diagramm sowie zwei höhere Zeitrahmen nach Zonen. Kerzenstärke-Filter Erfordert
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indikatoren
Lassen Sie sich über jeden Farbwechsel von Heiken Ashi (HA)-Kerzen informieren. Der Indikator löst jedes Mal, wenn die HA-Kerzen ihre Farbe ändern, alte und neue Signale aus. ( Hinweis Dieses Tool basiert auf dem Code des Heiken Ashi Indikators, der von MetaQuotes Software Corp. entwickelt wurde) Eigenschaften Die Signale werden beim Schließen des letzten Balkens/bei der Eröffnung eines neuen Balkens ausgelöst; Jede Art von Warnungen kann aktiviert werden: Dialogfeld, E-Mail-Nachricht, SMS-Bena
AndeanOscillator by Gerega
Illia Hereha
Indikatoren
Der   Anden-Oszillator   ist ein leistungsstarker Momentum-Indikator, der Händlern hilft, Trends, Umkehrpunkte und die Marktstärke mit hoher Präzision zu erkennen. Inspiriert von klassischen Oszillatoren wie MACD und RSI, glättet dieser Indikator Kursbewegungen und liefert klarere Signale für Ein- und Ausstiege. Hauptmerkmale: •   Erkennung von Momentum und Trends   – hilft, frühzeitig bullische und bärische Bewegungen zu identifizieren. •   Geglätteter Oszillator   – reduziert Marktrauschen u
FREE
Bollinger RSI ReEntry
Mattia Impicciatore
5 (2)
Indikatoren
Expert Advisor Version (EA) Wenn Sie automatisierten Handel anstelle von manuellen Signalen bevorzugen, finden Sie die Expert Advisor-Version dieses Indikators hier: https://www.mql5.com/en/market/product/148222 Dieser Indikator berechnet Preis-Wiedereinstiegszeitpunkte (ReEntry), nachdem eine Kerze außerhalb der Bollinger-Bänder ausgebrochen ist, und kombiniert dieses Signal mit einer RSI-Bestätigung , um Fehlalarme zu reduzieren. Ein Buy ReEntry -Signal wird erkannt, wenn der Preis zuvor unter
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 5 Indikator Version 4.70- ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann und die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann an Zeitrahmen zwischen M1 und D1 angehängt werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Time
FREE
Smaart Visual
Kris Van Sebroeck
Indikatoren
SMA-ATR-Visual Indikator Der SMA-ATR-Visual ist ein Indikator für die technische Analyse, der Händler bei der Identifizierung von Markttrends, der Messung der Volatilität und der Visualisierung potenzieller Einstiegssignale auf dem Chart unterstützt. Wichtigste Bestandteile Einfache gleitende Durchschnitte (SMAs): Der Indikator stellt zwei SMAs dar - einen schnellen SMA (standardmäßig 9-Perioden) und einen langsamen SMA (standardmäßig 21-Perioden) - um die kurz- und mittelfristige Trendrichtung
FREE
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
Crystal ball
Nickey Magale
Experten
Crystal Ball - Trendgestützter Mean Reversion EA für MT5 Crystal Ball ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter, sondern eine Präzisionsmaschine, die entwickelt wurde, um den natürlichen Rhythmus des Marktes zu erfassen. Durch die Kombination der Pullback-Fähigkeit des Mean Reversion EA mit der Trendfolge-Logik des Trend-Trading geht Crystal Ball mit Absicht in den Handel und verlässt ihn mit Ziel. Er wurde entwickelt, um zufälliges Rauschen zu vermeiden, aus Strukturen Kapital zu schlagen
The Jackson Auto Candlestick Patterns
Mthandeni Mnyandu
Indikatoren
Das Jackson Auto-Candlestick-Muster . Es ist ein leistungsfähiges Preis-Action-Tool , das automatisch erkennen und alarmieren eine versteckte leistungsstarke Candlestick-Muster . Es kommt mit einigen verschiedenen Chart-Skins. Sie können diesen Indikator allein verwenden, um Gewinn zu machen, aber es mächtig, wenn Sie es mit Trendlinien kombinieren, können Sie die Jackson Auto Trendlines kostenlos herunterladen Link: UCRW695l9Wgg2ucnnf5DL5Vw Liste der erkannten Candlestick-Muster 1. Bullish & Be
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator arbeitet auf den Zeitrahmen von M3 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M3 bis H1, M5 - für Zeiträume von H2 bis H12, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der VAL-, VAH- und POC-Labels
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volumen-zu-Preis-Bewegungs-Oszillator (VP Oscillator) für MT5 Der VP Oscillator hebt das Gleichgewicht (oder Ungleichgewicht) zwischen Handelsvolumen und Preisbewegung hervor und hilft Händlern, versteckte Akkumulations-, Distributions- oder Abschwächungstrends zu erkennen. Wie er funktioniert: Berechnet die Preisspanne (Hoch-Tief) und das Tick-Volumen eines jeden Balkens. Normalisiert beide Werte über einen bestimmten Zeitraum (Standard: 14). Stellt die absolute Differenz zwischen ihnen ×100 da
FREE
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz Smart Detection BUY & SELL Der Ritz Smart Detection BUY & SELL ist ein Handelsindikator der nächsten Generation, der durch die Kombination von ATR-basierter Volatilitätsmessung , Trendumkehr-Erkennung und intelligenter Alarmierungstechnologie hochwahrscheinliche Einstiegssignale erkennt. Er liefert Kauf- und Verkaufschancen in Echtzeit mit anpassungsfähigen Zielen und Risikoniveaus, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für Scalper und Swing Trader macht. Zentrale Marktlogik ATR-gesteuert
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indikatoren
Ideal für Scalper, Daytrader und Swing Trades. Identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage historischer Kursdaten. Es zeigt Echtzeit-Handelszonen und einen präzisen Countdown-Timer für jede Kerze an und hilft Händlern, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen. Vollständig anpassbar für mehrere Zeitrahmen und Instrumente. Der Indikator analysiert historische Kursdaten, um horizontale Ebenen zu zeichnen, die wichtige Handelsbereiche darste
FREE
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indikatoren
Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
TREND LINES Scalper Professioneller Indikator ÜBERBLICK Trend Lines Scalper ist ein hochpräziser, fortschrittlicher Indikator, der speziell für professionelle Trader entwickelt wurde, die ihre Scalping-Möglichkeiten durch die automatische Erkennung von Trendlinien und Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit maximieren möchten. Dieser leistungsstarke Algorithmus kombiniert die klassische technische Analyse mit moderner Technologie, identifiziert automatisch Preismuster und generiert präzise Ec
Riskcalculator
Adriano Cali
Indikatoren
Risk5Percent ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, der Ihnen hilft, Ihr Risiko genau zu steuern. Wenn Sie den gewünschten Risikoprozentsatz und die Anzahl der verwendeten Lots eingeben, berechnet er das entsprechende Kursniveau, das Ihren maximal zu erwartenden Verlust darstellt (z. B. 5 %), und zeigt es im Diagramm an, wobei er automatisch die Kontrakt- und Tickgröße für das ausgewählte Instrument berücksichtigt. Hauptmerkmale: Benutzerdefinierte Einstellungen für Handelsrich
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Im Sorry Ai Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Im Sorry Ai Signal v1.26 - Präzises Gold Scalping für MT5 Verbessern Sie Ihren Handel mit Im Sorry Ai Signal , dem neuesten technischen Indikator aus der WinWiFi Robot Series . Speziell für Gold (XAUUSD) Scalper auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt, vereinfacht dieses Tool komplexe Marktbewegungen in klare, umsetzbare visuelle Signale. Dieser Indikator wurde mit dem Schwerpunkt auf Price Action innerhalb des M5 (5-Minuten)-Zeitrahmens entwickelt und hilft Händlern, wahrscheinliche Einstieg
FREE
FVG Super Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
**Erleben Sie intelligenteres Trading mit FVG Super Signal** Ermöglichen Sie einen einfacheren, entschlosseneren Handel mit **FVG Super Signal**, einem fortschrittlichen MT5-Indikator aus der WinWiFi Robot Series. Dieses leistungsstarke Tool kombiniert auf einzigartige Weise die Fair Value Gap (FVG) Technik mit einer robusten Trendfolgelogik. * **Klare Signale:** Liefert intuitive Kauf-/Verkaufswarnungen, die Ihre Handelsentscheidungen vereinfachen. * **Universelle Kompatibilität:** Funktioni
FREE
Super Binary FX Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Der RSI-Indikator und ein ATR-basierter Filter werden für den Einstieg verwendet. Die Überwachung des realen Betriebs sowie meine anderen Produkte finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/users/winwifi/ Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 100 USD, der empfohlene Zeitrahmen ist M15, H1, H4. Verwenden Sie einen
WOW Market Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
Ezy Option Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Scalper Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
Advance Stoch Trend Colored
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts, überwacht dann den Umkehrpunkt eines Diagramms mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und prognostiziert schließlich KAUF- und VERKAUFSsignale mit Pfeilen, Alarmen und Benachrichtigungen. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD M5 installieren: Der Indikator wird den Haupttrend mit dem glei
PutCall Sniper Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Neu im Handel mit binären Optionen? Sie sind nicht in der Lage, beim Handel mit binären Optionen zu gewinnen? Benötigen Sie Hilfe bei Ihrem Handel? Dann sind Sie hier genau richtig! Dieser Indikator liefert Put- (SELL) und Call- (BUY) Signale für binäre Optionen auf den Zeitrahmen M1-M15. Vorteile Fähigkeit, impulsive Bewegungen leicht zu erkennen. Effektive und flexible Kombination mit verschiedenen Handelsstrategien. Erweiterte Statistikberechnung nach dem Einstiegspunkt. Signale ausschließli
WOW Dash Scalper Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash Scalper Ai Robot Pro1
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Fest (kann geändert werden) Strategien - H1 und H4 Strategien können Sie beide verwenden, es ist mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Close-Funktionen - H1- und H4-Strategien können Sie beide verwenden MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 20 Min
WOW Dash Scalper FX Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - H4-Strategien können Sie sowohl mit MA, Bollinger Band, Candlestick-Levels festgelegt Close Functions - H1, H4 und D1 Strategien, die Sie beide verwenden können MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 Minuten ist Sta
WOW Dash Scalper FXD1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - D1-Strategien können Sie sowohl mit MA, Bollinger-Band, Candlestick-Levels festgelegt ist Close Functions - H4 und D1 Strategien können Sie beide verwenden MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 Minuten ist Standard
WOW Dash Scalper IB Pro1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - M30-Strategien können Sie sowohl mit MA, Bollinger-Band, Candlestick-Levels festgelegt ist Abschlussfunktionen - M30-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 Minuten ist Standard, kann aber geändert werden
WOW Dash Scalper IB Pro2 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - H4 Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Schließen-Funktionen - H4-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl. NextOpenTradeAfterMinutes - 15 Minuten ist Standard, kann aber geändert werden MaxSpread - bis zu Wäh
WOW Dash M16 PutCall Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 Trend Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 PutCall OTC
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem
WOW Dash M16 Trend Pro Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Fest (kann geändert werden) Strategien - M1-D1 Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Schließen-Funktionen - M1-D1-Strategien Close by Money Profit - Close Total Open Profit, Close Total Open Profit Short, Close Total Open Profit Long, Close Profit/Loss Today MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Positionen des Chart
WOW Dash M16 Swing Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 Swing FX Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 Reversal Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 DNA Spiral Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 BO Swing Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash Zero Plus Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้าGold M15 timeframe, Preisbewegung Handel , Fonds Min 500$ Lot0.01 mit 30 Sekunden nächsten offenen Handel, XAUUSD und Major Währungspaare. Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Fest (kann geändert werden) Strategien - Aktuelle Zeitrahmen Strategien ist es mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Close Functions - Aktuelle Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Po
WOW Dash ZeroPlus Pro
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Aktueller und M5 Zeitrahmen mit Trend und Zickzack aufwärts, abwärts Scalping-Strategien Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann sich ändern) Strategien - M5-Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick-Levels festgelegt Schließen-Funktionen - M5-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl. NextOpenTradeAf
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า M5-Zeitrahmen mit Zickzack-Strategien nach oben und unten Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - M5-Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick-Levels festgelegt Schließen-Funktionen - M5-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl. NextOpenTradeAfterSeconds - 60 Sekunden ist
Dash Majors Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Erkennung des Trends mit dem gleitenden Durchschnitt, Vorhersage von KAUF- und VERKAUFSSIGNALEN mit Pfeilen, Alarmen und Benachrichtigungen. Die Parameter sind festgelegt und automatisch auf D1 Zeitrahmen berechnet. Sie können mit kleinen Zeitrahmen handeln oder Dash DIY Ai Robot, Dash Smart Majors Strategy für Autotrading auf jedem Zeitrahmen und jedem Währungspaar verwenden. Sie können die Vorlage und die Voreinstellungsdatei für Autotrading mit
Dash M30 Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Erkennung des Trends mit dem gleitenden Durchschnitt, Vorhersage von KAUF- und VERKAUFSSIGNALEN mit Pfeilen, Alarmen und Benachrichtigungen. Die Parameter sind festgelegt und automatisch auf M30 Zeitrahmen berechnet. Sie können mit kleinen Zeitrahmen handeln oder Dash DIY Ai Robot, Dash Smart M30 Strategy für Autotrading auf jedem Zeitrahmen und jedem Währungspaar verwenden. Sie können die Vorlage und die Voreinstellungsdatei für Autotrading mit Da
Auswahl:
Findolin
1900
Findolin 2025.12.19 10:20 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Nirundorn Promphao
9205
Antwort vom Entwickler Nirundorn Promphao 2025.12.19 10:24
Die Farben der Pfeile bedeuten Folgendes:
1. Trend im 15-Minuten-Zeitraum (rot und blau)
2. Seitwärtsbewegung im 15-Minuten-Zeitraum (grün und pink)
Vielen Dank für das Lob und die 5-Sterne-Bewertung.
Antwort auf eine Rezension