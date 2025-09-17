Bandana

Drei separate RSI-Bandsysteme werden gleichzeitig auf Ihrem Chart für eine umfassende Marktanalyse angezeigt. Jedes System berechnet Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf RSI-Werten mit anpassbaren Perioden und Schwellenwerten.

Der Indikator liefert visuelle Handelssignale durch Pfeilmarkierungen, wenn der Preis durch die berechneten Bänder bricht. Long-Signale erscheinen, wenn der Preis über das untere Band steigt, nachdem er darunter war, während Short-Signale ausgelöst werden, wenn der Preis unter das obere Band fällt, nachdem er darüber war.

Jedes der drei Systeme kann unabhängig mit verschiedenen RSI-Längen, überkauften und überverkauften Levels und Zeitrahmen konfiguriert werden. Die Standardeinstellungen verwenden Perioden von 51, 31 und 21 Balken mit variierenden Schwellenwerten, die für verschiedene Marktbedingungen optimiert sind.

Das eingebaute Alarmsystem sendet Benachrichtigungen bei Banddurchbrüchen und verhindert doppelte Alarme für dasselbe Signal. Alle visuellen Elemente einschließlich Farben, Liniengewichte und Pfeilanzeigen können nach Bedarf angepasst oder deaktiviert werden.

Das Tool funktioniert über alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente und ermöglicht es Händlern, mehrere RSI-Perspektiven innerhalb eines einzigen Indikatorfensters zu vergleichen. Mittellinien zwischen oberen und unteren Bändern bieten zusätzliche Referenzpunkte für die Trendanalyse.

Ideal für Händler, die Bestätigungssignale von mehreren RSI-Berechnungen suchen, ohne ihre Charts mit separaten Indikatoren zu überladen.


