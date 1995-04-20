Mean Reversion Indicator mt4

Индикатор High Low Cloud Trend представляет собой инструмент технического анализа на основе каналов, который определяет направление тренда и возможности возврата к среднему через адаптивные ценовые границы. Система работает путем вычисления максимального максимума и минимального минимума за указанный период ретроспективы, создавая внешние границы канала, определяющие общий ценовой диапазон. Вторичный внутренний канал использует более короткий период (четверть основного периода) для захвата более непосредственных ценовых движений в пределах более широкого диапазона. Основная логика индикатора определяет направление тренда, сравнивая цену закрытия с опорным значением, которое переключается между максимальной и минимальной точками в зависимости от того, где цена касается этих экстремумов - когда цена достигает минимального минимума, опорная точка переключается на максимальный максимум, и наоборот. Это создает бинарное состояние тренда, где индикатор отображает либо нижний канал (восходящий тренд), либо верхний канал (нисходящий тренд) в виде заполненных гистограмм или линий. Механизм обнаружения возврата к среднему выявляет специфические паттерны пересечения, когда цена движется обратно к внутреннему каналу после касания внешней границы, генерируя стрелочные сигналы, указывающие на потенциальные точки разворота. Подход с двумя временными каналами в сочетании с логикой переключения тренда делает этот индикатор особенно эффективным для боковых рынков, при этом сохраняя способность захватывать трендовые движения, с настраиваемыми оповещениями как для изменений тренда, так и для сетапов возврата к среднему.

