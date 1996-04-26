Mean Reversion Indicator mt4

High Low Cloud Trend 지표는 적응형 가격 경계를 통해 추세 방향과 평균 회귀 기회를 식별하는 채널 기반 기술적 분석 도구입니다. 이 시스템은 지정된 되돌아보기 기간 동안 최고 고점과 최저 저점을 계산하여 전체 가격 범위를 정의하는 외부 채널 경계를 생성하는 방식으로 작동합니다. 보조 내부 채널은 더 짧은 기간(주요 되돌아보기 기간의 4분의 1)을 사용하여 더 넓은 범위 내에서 더 즉각적인 가격 움직임을 포착합니다. 지표의 핵심 로직은 종가를 참조 값과 비교하여 추세 방향을 결정하는데, 이 참조 값은 가격이 이러한 극값에 닿는 위치에 따라 최고점과 최저점 사이에서 반전됩니다 - 가격이 최저 저점에 도달하면 참조가 최고 고점으로 전환되고 그 반대도 마찬가지입니다. 이는 지표가 채워진 히스토그램이나 선으로 하단 채널(상승 추세) 또는 상단 채널(하락 추세)을 표시하는 이진 추세 상태를 생성합니다. 평균 회귀 감지 메커니즘은 가격이 외부 경계에 닿은 후 내부 채널로 다시 이동하는 특정 교차 패턴을 식별하여 잠재적 반전 진입점을 나타내는 화살표 신호를 생성합니다. 플립 기반 추세 로직과 결합된 이중 시간 프레임 채널 접근 방식은 이 지표를 횡보 시장에서 특히 효과적으로 만들면서도 여전히 추세 움직임을 포착하며, 추세 변화와 평균 회귀 설정 모두에 대한 사용자 정의 가능한 경고를 제공합니다.

