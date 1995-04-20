Mean Reversion Indicator mt4

O indicador High Low Cloud Trend é uma ferramenta de análise técnica baseada em canais que identifica a direção da tendência e oportunidades de reversão à média através de limites de preço adaptativos. O sistema opera calculando a máxima mais alta e a mínima mais baixa ao longo de um período de retrospectiva especificado, criando limites de canal externos que definem a faixa geral de preço. Um canal interno secundário usa um período mais curto (um quarto do período de retrospectiva principal) para capturar movimentos de preço mais imediatos dentro da faixa mais ampla. A lógica central do indicador determina a direção da tendência comparando o preço de fechamento com um valor de referência que alterna entre os pontos mais altos e mais baixos com base em onde o preço toca esses extremos - quando o preço atinge a mínima mais baixa, a referência muda para a máxima mais alta, e vice-versa. Isso cria um estado de tendência binário onde o indicador exibe ou o canal inferior (tendência de alta) ou o canal superior (tendência de baixa) como histogramas preenchidos ou linhas. O mecanismo de detecção de reversão à média identifica padrões de cruzamento específicos onde o preço se move de volta em direção ao canal interno após tocar o limite externo, gerando sinais de seta que apontam entradas potenciais de reversão. A abordagem de canal de duplo período de tempo combinada com lógica de tendência baseada em alternância torna este indicador particularmente eficaz para mercados laterais enquanto ainda captura movimentos de tendência, com alertas personalizáveis para mudanças de tendência e configurações de reversão à média.
Produtos recomendados
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indicadores
Indicator FiboZag - transfer the indicator to the chart and the Fibonacci levels will be built automatically on the last ZigZag turn. The main advantage lies in the correct construction of Fibonacci levels and markup of price levels. Simple, visual and effective use. The indicator is not redrawn and does not lag. Works on all currency pairs and on all timeframes.
Candle Length and Direction indicator
Folasade Aina
Indicadores
• Candle Length/Direction indicator •Show s the Length /direction of candle s : You can choose one of these two formulas to get the length/direction of candles in all time frames: 1- Open – Close 2- High – Low •Shows the Length of candles: It gives you a table showing the length of the candle of your choice in all time frames (in points). •Shows the Direction of candles: It uses color to indicate candles that are bullish (with positive points) or bearish (with negative points).   • Add candle sh
Dynamic SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indicadores
Dynamic SR Trend Channel Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
Auto Super Pivot
Harun Celik
Indicadores
The Auto Super Pivot indicator is an indicator designed to calculate support points and resistance points for pivot points. this indicator has the ability to calculate standard pivot, fibonacci, camarilla, woodie and demark pivot points. It also allows you to use all time zones with the time frame feature. Another feature of the indicator is the auto time slice feature. This feature allows automatic calculations without having to set any time zone. Features 6 different pivot calculation modes A
ChartGetSignal
Wartono
1 (1)
Indicadores
Provides instant signals on the chart in panel form. Equipped with signal description and trading analysis tools such as drawing auto trendlines, support/resistance area, regression channel, Fibonacci levels, Pivot levels and current signal price, signal time, signal expiry and stoploss recommendation. Also sending alert messages to all available mt4 alert tool. A detailed description panel provides information about where the signal comes from and what indicators are behind the signal. Includin
Magic Pivot
Evgeny Belyaev
Indicadores
Magic Pivot is a professional indicator for finding the support and resistance lines; it has been developed by a group of professional traders. The indicator plots three support lines and three resistance lines, where a price reversal is highly probable. Magic Pivot is an excellent tool for scalping and intraday trading.   Advantages High accuracy of signals. Suitable for scalping and intraday trading. The indicator does not redraw. Simple indicator setup, minimum parameters. Works on any financ
Supply Demand Zone Pro
Puiu Alex
5 (3)
Indicadores
Supply Demand Zone Pro Indicator works with all products and timeframes. It is using a new calculation method, and now you can select the desired zone on any timeframe! Strongest Zones are already enabled by default This is a great advantage in trading.This indicator has a built in backtester enabled by default, just move the chart. Supply and Demand ? Supply is a price zone where sellers outnumbered buyers and drove the price lower. Demand is a price zone where buyers outnumbers sellers and dr
RunwiseFX Heikin Ashi with Alert
Runwise Limited
Indicadores
Description Shows Heikin-Ashi candles (often misspelled Heiken-Ashi) on the chart and can alert when candles change color. The alert is useful for both entry and exit. The number of candles of the new color before an alert is raised can be set. The alert can be controlled interactively, directly from the chart. Also includes bonus indicators of current spread and ask/bid prices in large text, color coded as price changes. Usage Heikin-Ashi candles give a much better insight to the underlying tre
Smart Trend Pullback PRO
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Tittle : Smart Trend Pullback PRO Professional trend pullback indicator with adaptive logic for Forex & Indices. Designed to capture high-probability continuation trades while avoiding noise. Smart Trend Pullback PRO v1.0 Works on Forex + Indices Adaptive logic (rare on MQL5) Non-repainting, historical signals Clean, understandable, professional RECOMMENDED DEFAULT SETTINGS: UseHTFTrend = true UseVolumeFilter = false Fast EMA = 20 Slow EMA = 50Timeframes to recommend: Forex → H1 Ind
ArchIntel Pivot Point
Raphael Adetunji Olaiyapo
Indicadores
This tool draws all the pivot point lines on chart. It is important to remind/tell you that there are 5 pivot method according to BabyPips website. All these methods have their unique mathematical formula. 1. Floor Method. 2. Woodie Method. 3. Camarilla Method. 4. DeMark Method. 5. Fibonacci Method. What makes this pivot tool unique is that you can click the "Fibonacci" button to select the pivot method you want. You can click the "Monthly" button to select the Period you want to use for the piv
Pivot Points MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
O KT Pivot Points traça automaticamente os níveis de pivô diários, semanais e mensais no gráfico, com cálculos precisos baseados nos dados mais recentes. Pontos de pivô são indicadores amplamente utilizados na análise técnica, especialmente no mercado Forex. Recursos Envia alertas quando o preço atinge um nível de pivô.  Oferece personalização completa para cada tipo de nível de pivô.   Mostra os níveis de pivô diário, semanal e mensal de forma clara e simples. Utiliza recursos mínimos da CPU
Trend Histogram MT4
Leonid Basis
Indicadores
If the direction of the market is upward, the market is said to be in an  uptrend ; if it is downward, it is in a  downtrend  and if you can classify it neither upward nor downward or rather fluctuating between two levels, then the market is said to be in a sideways trend. This indicator shows Up Trend (Green Histogram), Down Trend (Red Histogram) and Sideways Trend (Yellow Histogram). Only one input parameter: ActionLevel. This parameter depends of the length of the shown sideways trend.
Channel Vertex Pro
Noiros Tech
5 (1)
Indicadores
Channel Vertex is a price action pattern formed by price Chanel and a triangle pattern . Price channels basically indicates possible support and resistance zones around a price movement and retracement    or breakout at these levels can indicate possible trend continuation or reversal .  Majority of the times price fluctuations forms triangle patterns defined by 3 vertexes , these triangle patterns most times defines a trend continuation.  A triangle pattern is a trend continuation pattern that
TrendReverse
Puiu Alex
Indicadores
Reversals typically refer to large price changes, where the trend changes direction. Small counter-moves against the trend are called pullbacks or consolidations.When it starts to occur, a reversal isn't distinguishable from a pullback. A reversal keeps going and forms a new trend, while a pullback ends and then the price starts moving back in the trending direction. Difference Between a Reversal and a Pullback A reversal is a trend change in the price of an asset. A pullback is a counter-move w
Troopers
Oleksii Ferbei
Indicadores
All the points of intersection of the Troopers indicator will be points at which the trend direction changes. Sharp price fluctuations are ignored as well as noise around average prices. Signal points, where the color changes, can be used as potential market reversal points. The indicator tracks the market trend with very high reliability. This development can be used both for long-term trading and for pipsing on small periods. The indicator algorithm implements a kind of technical analysis base
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Indicadores
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
DoAid
Samuel Akinbowale
5 (1)
Indicadores
DoAid DoAid indicator is a simple channel indicator with an advance timeframe correlation board. DoAid indicator: can be used with any instrument provided by your broker and MetaTrader, be it Currency , Commodity ,Stock, or Cryptocurrencies. DoAid indicator   can be used for swing, scalping and day trading. DoAid indicator   is also a multi time-frame indicator {MTF}. DoAid indicator can be used with any timeframe. It does not repaint.It does not repaint. When To Buy if the market price is
Dot Histogram Trend for Buy Sell
Do Thi Phuong Anh
Indicadores
The Dot on Histogram Trend indicator is a straightforward tool in forex trading. When used in conjunction with other indicators, it can be highly rewarding. The indicator consists of a blue and red histogram, representing positive and negative territories, respectively. Buy opportunities arise when the histogram is positive, while sell opportunities emerge when it's negative. Signal Steps: 1. Dot at Zero Level:    - Green Dot: Indicates a clear uptrend; take action.    - Red Dot: Do nothing;
Trend Detection System
Augustine Kamatu
Indicadores
Introducing the Trend Detection System: Your Key to Unveiling Market Trends with Precision. The Trend Detection System is a sophisticated MetaTrader 4 indicator meticulously engineered to equip traders with the tools needed to identify and ride market trends effectively. Built upon customized Moving Average principles, this innovative indicator offers unparalleled flexibility and accuracy in trend analysis. Key Features: 1. Customized Moving Average: The Trend Detection System allows users to
FVG Indicator MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Indicadores
Fair Value Gap (FVG) Indicator with Clear Trendlines Identify Fair Value Gaps (FVGs) like a pro! This powerful MQL4 indicator marks   Bullish   and   Bearish FVGs   with   clear, precise trendlines , giving you a visual edge in spotting high-probability trading opportunities. Key Features: Two Trendlines per FVG : Clearly marks the   top and bottom   of each FVG zone for easy identification. No Rays : Trendlines are clean and concise, ensuring a clutter-free chart. Customizable Colors : Personal
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicator for MT4 – Pivot-Based Reversal and Trend Levels Raymond Cloudy Day Indicator is a pivot-based level indicator for MetaTrader 4 (MT4). It was developed by Ngo The Hung based on Raymond’s original idea and is designed to give a structured view of potential reversal zones, trend extensions and support/resistance levels directly on the chart. The default settings are optimised for XAUUSD on the H1 timeframe, but the indicator can be tested and adjusted for other symbols
Dynamic Zigzag Levels
Aleh Sasonka
5 (1)
Indicadores
The indicator displays two nearest levels in real time. The one above the current BID price is a resistance level. The one below the current BID price is a support level. The levels are calculated by the standard ZigZag indicator. Application The indicator can be used as an assistant in manual trading to obtain data on the nearest support/resistance levels. The indicator can be used on any timeframe. When a displayed level is touched or broken through, an audio alert is triggered (specified in
FMCBR Predator MTF
Ricky Andreas
Indicadores
ALL IN ONE INDICATOR :  Auto Multi Trend : Alligator_MTF ( Trend Is Your Friend )  Auto Fibo CBR : Breakout Confirmation  Auto Smart Money Area :  Download Here  https://linktr.ee/ARFXTools Alligator Fibo Musang CBR Alert Trend Scanner A Smart Indicator Powered by 3 Proven Trading Systems in One! This all-in-one indicator is designed for traders who want to analyze market direction quickly, accurately, and with ease. It combines 3 time-tested strategies to give you a trading edge:
Adaptive RSI Signals
Alberto Boada
Indicadores
Adaptive RSI Signals is the complete implementation of the Auto-Adaptive Trading Rules strategy. This indicator combines market structure (Dynamic Support and Resistance) with the intelligence of Adaptive RSI to generate high-probability buy and sell signals directly on your chart. What is the strategy? The indicator looks for extreme situations where the price has broken a key support or resistance level from previous days, BUT the RSI has also reached a dynamically calculated extreme deviati
VJ Pivot Levels
Vijayaratna Kumar Boda
4.25 (4)
Indicadores
Introduction: Whatever trading method you use, it is important to know the Pivot levels to take the key attention for your entries & exits. This indicator has been made using the standard classic formula for Auto drawing the Pivot levels. Also based on the previous day trading range, the probable expected today trading range has been highlighted in a different color for your reference. Output of the Indicator: This Indicator gives the Pivot level Different resistance Levels Different Support le
Smart Trendlines
Suvashish Halder
5 (1)
Indicadores
Smart Trendlines – No.1 Trendlines Indicator Smart Trendlines is a precision tool that automatically draws trendlines based on every valid pivot point, helping traders identify key support and resistance zones. It continuously adjusts as new market pivots form, providing a live and accurate reflection of price structure. Whether you’re tracking trends, preparing for reversals, or anticipating breakouts — this indicator keeps you one step ahead. It works seamlessly across all assets including For
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indicadores
The King of Forex Trend Cloud Indicator is a trend following indicator based on moving averages. The Indicator is meant to Capture both the beginning and the end of a trend. This indicator can be used to predict both short and long terms market trends.  The king of Forex Trend Cloud if paired together with the King of Forex Trend Indicator can give a broad picture in market analysis and forecasts. I have attached images for both the  The king of Forex Trend Cloud on its own and  The king of Fore
First Dawn
Innovicient Limited
Indicadores
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The  First Dawn   helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks and
Champio
Ivan Simonika
Indicadores
It is extremely important for any trader to correctly determine the direction and strength of the trend movement. Unfortunately, the only true solution to this problem is missing. Many traders trade at various time intervals. For this reason, the received signals are perceived subjectively. Trend indicators provide an opportunity to classify the direction of price movement, determining its strength. Solving this problem helps investors to enter the market on time and get a good return. The Ch
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 4. You can choose to display HA and HAS in the sam
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Esse indicador acompanha a tendência do mercado com uma confiabilidade incomparável, ignorando flutuações repentinas e ruídos do mercado. Ele foi projetado para negociar gráficos intradiários e pequenos prazos. Sua proporção de vitórias é de cerca de 85%. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de negociar Localizar situações de sobrevenda / sobrecompra Desfrute de negociações sem ruído o tempo todo Evite ser chicote
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Mais do autor
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O Indicador de Pressão Compradores-Vendedores exibe sentimento de mercado em múltiplos timeframes de M1 a D1. Calcula percentuais de pressão de compra e venda usando análise de momentum de médias móveis durante um período configurável. O painel visual mostra barras de progresso com força compradora em verde-azulado e domínio vendedor em vermelho, junto com valores percentuais quando significativos. Cada timeframe inclui medição de força de tendência ADX com indicadores direcionais mostrando tend
Magic Trend Candle
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Magic Trend Candle - Um sistema sofisticado de confirmação de tendência que combina bandas de volatilidade SuperTrend com filtros de momento RSI e tendência MACD para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade. O indicador recolore velas com base em tripla confirmação - velas verdes aparecem quando SuperTrend é altista E RSI está acima de 50 E MACD é positivo, enquanto velas vermelhas requerem todas as três confirmações baixistas simultaneamente. Lógica de Sinais - O sistema u
FREE
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Oscilador Elliott - Uma ferramenta de análise de momentum que detecta reversões de tendência através de padrões de convergência de médias móveis. O indicador exibe histogramas azuis para momentum altista e histogramas vermelhos para condições baixistas, enquanto desenha automaticamente linhas de tendência entre picos e vales significativos. Sistema de Alertas : Escolha entre dois modos - Alertas de Barra Atual (alertsOnCurrent = true) disparam imediatamente em barras em desenvolvimento mas podem
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O Solarwind No Repaint é um oscilador técnico que aplica a Transformação de Fisher aos dados de preços normalizados, criando um indicador baseado em histograma que identifica potenciais pontos de virada do mercado. Este indicador converte movimentos de preços em uma distribuição normal gaussiana, tornando padrões cíclicos e mudanças de momentum mais visíveis para os traders. Como Funciona O indicador processa dados de preços através de várias etapas computacionais: Análise Alto-Baixo : Calcula a
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller O indicador FNCD constitui uma ferramenta avançada de análise técnica que combina a transformação de Fisher com normalização estatística de preços para criar um oscilador sofisticado. A base começa com a normalização do escore Z, onde os dados de preços são padronizados calculando quantos desvios padrão o preço atual está de sua média móvel durante um período específico. Este processo de normalização transforma movimentos d
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller The FNCD indicator represents an advanced technical analysis tool that combines Fisher transformation with statistical price normalization to create a sophisticated oscillator. The foundation begins with Z-score normalization, where price data is standardized by calculating how many standard deviations the current price sits from its moving average over a specified period. This normalization process transforms raw price mov
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indicadores
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller O Solarwind No Repaint é um oscilador técnico que aplica a Transformação de Fisher aos dados de preços normalizados, criando um indicador baseado em histograma que identifica potenciais pontos de virada do mercado. Este indicador converte movimentos de preços em uma distribuição normal gaussiana, tornando padrões cíclicos e mudanças de momentum mais visíveis para os traders. Como Funciona O indicador processa dados de preços
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O indicador MOON SNIPER é uma ferramenta de detecção de rompimentos que combina análise de ação de preço com matemática de Distribuição Gaussiana para identificar pontos de entrada de alta probabilidade no trading forex. Mecanismo Principal: O indicador calcula níveis de suporte e resistência usando distribuição estatística de preços ao invés de pontos de pivot tradicionais. Aplica princípios de Distribuição Gaussiana para determinar onde o preço tem maior probabilidade de encontrar equilíbrio e
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Três sistemas de bandas RSI separados exibidos simultaneamente no seu gráfico para análise abrangente do mercado. Cada sistema calcula níveis de suporte e resistência baseados em valores RSI com períodos e limiares personalizáveis. O indicador fornece sinais visuais de negociação através de marcadores de seta quando o preço rompe através das bandas calculadas. Sinais de compra aparecem quando o preço se move acima da banda inferior após estar abaixo dela, enquanto sinais de venda são acionados q
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Ashod Scalper - Estratégia Oscillator of a Moving Average MACD Este indicador calcula o MACD a partir de valores do oscilador  Oscillator of a Moving Average para identificar pontos de entrada precisos para scalping. O sistema detecta mudanças de impulso quando a média móvel exponencial rápida cruza a média móvel exponencial lenta, depois filtra estes sinais através de um alisamento secundário da linha de sinal. Setas aparecem no gráfico no momento exato do cruzamento, com setas verdes marcando
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Candles is a comprehensive chart visualization indicator for MetaTrader 5 that transforms how traders view price action. Instead of displaying standard candlesticks, this indicator plots price bars using over 34 different moving average calculations, along with the traditional Heiken Ashi chart and the renowned Kagi chart. This unique approach provides traders with smoothed price visualization that filters out market noise while maintaining critical trend information. What Makes Candles Differen
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Kagi Avançado com Adaptação ATR e Alertas Inteligentes Transforme sua análise de preços com este indicador Kagi profissional que filtra o ruído do mercado e destaca mudanças genuínas de tendência. Baseado em métodos tradicionais japoneses de gráficos dos mercados de arroz da década de 1870, esta ferramenta foca puramente em movimentos significativos de preços enquanto ignora flutuações baseadas em tempo. Recursos Principais: Métodos Duplos de Reversão Delta Fixo: defina um limite de pr
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indicadores
O indicador Linear Regression Volume Profile combina análise de regressão linear com perfilagem de distribuição de volume para criar uma ferramenta sofisticada de visualização de estrutura de mercado. A fundação começa com o cálculo de regressão linear através de um número especificado de barras históricas, computando tanto a inclinação quanto os valores de intersecção do eixo Y que definem a trajetória da linha de tendência através da ação de preço. Esta linha de regressão serve como eixo centr
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Fair Value Gap Este indicador identifica desequilíbrios de preço em três velas onde o intervalo da vela central não é totalmente sobreposto pelas velas adjacentes. Estas lacunas revelam interrupções temporárias do fluxo de ordens causadas por pressão súbita de compra ou venda durante períodos voláteis. Filtro de Volume O filtro de volume garante que as lacunas apareçam apenas quando apoiadas por atividade de negociação significativa. Lacunas de alta exigem direção positiva da vela (fec
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitários
Descrição da Ferramenta Um assistente de negociação abrangente que coloca o controle na ponta dos seus dedos. A ferramenta simplifica a execução de ordens e o gerenciamento de posições enquanto oferece suporte inteligente através de múltiplos provedores de IA. TRADE - Execute posições compradas e vendidas com capacidades de hedge. Configure níveis de stop-loss (SL) e take-profit (TP) com precisão. Coloque ordens pendentes e gerencie configurações de volume. A interface suporta modos MARKET e HE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário