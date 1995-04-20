Mean Reversion Indicator mt4

O indicador High Low Cloud Trend é uma ferramenta de análise técnica baseada em canais que identifica a direção da tendência e oportunidades de reversão à média através de limites de preço adaptativos. O sistema opera calculando a máxima mais alta e a mínima mais baixa ao longo de um período de retrospectiva especificado, criando limites de canal externos que definem a faixa geral de preço. Um canal interno secundário usa um período mais curto (um quarto do período de retrospectiva principal) para capturar movimentos de preço mais imediatos dentro da faixa mais ampla. A lógica central do indicador determina a direção da tendência comparando o preço de fechamento com um valor de referência que alterna entre os pontos mais altos e mais baixos com base em onde o preço toca esses extremos - quando o preço atinge a mínima mais baixa, a referência muda para a máxima mais alta, e vice-versa. Isso cria um estado de tendência binário onde o indicador exibe ou o canal inferior (tendência de alta) ou o canal superior (tendência de baixa) como histogramas preenchidos ou linhas. O mecanismo de detecção de reversão à média identifica padrões de cruzamento específicos onde o preço se move de volta em direção ao canal interno após tocar o limite externo, gerando sinais de seta que apontam entradas potenciais de reversão. A abordagem de canal de duplo período de tempo combinada com lógica de tendência baseada em alternância torna este indicador particularmente eficaz para mercados laterais enquanto ainda captura movimentos de tendência, com alertas personalizáveis para mudanças de tendência e configurações de reversão à média.

