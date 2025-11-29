Mean Reversion Indicator mt4

L'indicateur High Low Cloud Trend est un outil d'analyse technique basé sur les canaux qui identifie la direction de la tendance et les opportunités de retour à la moyenne grâce à des limites de prix adaptatives. Le système fonctionne en calculant le plus haut le plus élevé et le plus bas le plus bas sur une période de rétrospection spécifiée, créant des limites de canal externes qui définissent la plage de prix globale. Un canal interne secondaire utilise une période plus courte (un quart de la période de rétrospection principale) pour capturer des mouvements de prix plus immédiats dans la plage plus large. La logique centrale de l'indicateur détermine la direction de la tendance en comparant le prix de clôture à une valeur de référence qui bascule entre les points les plus hauts et les plus bas en fonction de l'endroit où le prix touche ces extrêmes - lorsque le prix atteint le plus bas le plus bas, la référence bascule vers le plus haut le plus élevé, et vice versa. Cela crée un état de tendance binaire où l'indicateur affiche soit le canal inférieur (tendance haussière) soit le canal supérieur (tendance baissière) sous forme d'histogrammes remplis ou de lignes. Le mécanisme de détection de retour à la moyenne identifie des modèles de croisement spécifiques où le prix se déplace vers le canal interne après avoir touché la limite externe, générant des signaux de flèche qui indiquent des entrées de retournement potentielles. L'approche à double période de canal combinée à la logique de tendance basée sur le basculement rend cet indicateur particulièrement efficace pour les marchés en range tout en capturant les mouvements de tendance, avec des alertes personnalisables pour les changements de tendance et les configurations de retour à la moyenne.

