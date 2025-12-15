Volume FVG

Fair Value Gap Indikator

Dieser Indikator identifiziert Preisungleichgewichte bei drei Kerzen, bei denen die Spanne der mittleren Kerze nicht vollständig von benachbarten Kerzen überlappt wird. Diese Lücken zeigen temporäre Störungen des Orderflusses, die durch plötzlichen Kauf- oder Verkaufsdruck in volatilen Phasen verursacht werden.

Volumenfilter

Der Volumenfilter stellt sicher, dass Lücken nur erscheinen, wenn sie durch bedeutende Handelsaktivität unterstützt werden. Bullische Lücken erfordern positive Kerzenrichtung (Schluss über Eröffnung), bärische Lücken erfordern negative Richtung (Schluss unter Eröffnung). Dies filtert schwache Ungleichgewichte ohne Überzeugung heraus. Setzen Sie UseVolume auf true und passen Sie VolumeThreshold an, um die Filterung zu aktivieren.

Eingabeparameter

  • InpColorUp - Farbe für bullische Lücken (Standard Limette).
  • InpColorDown - Farbe für bärische Lücken (Standard Tiefrosa).
  • Lookback - Anzahl der zu scannenden Balken (Standard 21).
  • UseVolume - Volumenbasierte Filterung aktivieren (Standard false).
  • VolumeThreshold - Minimal erforderliches Volumen (Standard 0).
  • UseAlerts - Hauptalarm-Schalter (Standard true).
  • UsePopupAlert - Popup-Benachrichtigungen anzeigen (Standard true).
  • UseEmailAlert - E-Mail-Alarme senden (Standard false).
  • UsePushNotification - Mobile Alarme senden (Standard false).
  • UseAlertOnFVGCreation - Alarm bei Lückenbildung (Standard true).
  • UseAlertOnFVGFilled - Alarm wenn Preis Lücke füllt (Standard true).
Empfohlene Produkte
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
Indikatoren
Der MetaTrader 5-Indikator "Rejection Block" bietet Händlern ein umfassendes Instrument zur Identifizierung und Visualisierung von Rejection-Candlestick-Mustern, die gemeinhin als Rejection Blocks bezeichnet werden. Diese Muster sind ausschlaggebend für die Erkennung potenzieller Marktumkehrungen oder -fortsetzungen, was sie für Händler, die ihre Analysen verbessern möchten, von unschätzbarem Wert macht. Hauptmerkmale: Erkennung von Rejection Blocks: Der Indikator scannt sorgfältig die Kursdaten
FREE
Trend Entry Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Trend Entry Histogram“ für MT5, kein Repainting. – Der Trend Entry Histogram Indikator kann zur Suche nach Einstiegssignalen in die Trendrichtung verwendet werden, sobald der Entry_bar erscheint. – Dieser Indikator hat eine einzigartige Funktion: Er berücksichtigt sowohl Preis als auch Volumen für Berechnungen. – Das Trend Entry Histogram kann in zwei Farben dargestellt werden: Rot für einen rückläufigen Trend und Blau für einen Aufwärtstrend. – Sobald Sie einen stabile
Channel Vertex Pro Mt5
Noiros Tech
Indikatoren
Channel Vertex ist ein Preis-Aktions-Muster, das durch den Preis Chanel und ein Dreieck-Muster gebildet wird. Preiskanäle zeigen grundsätzlich mögliche Unterstützungs- und Widerstandszonen um eine Preisbewegung an und ein Rückfall oder Ausbruch auf diesen Ebenen kann eine mögliche Trendfortsetzung oder -umkehr anzeigen. In den meisten Fällen bilden Preisschwankungen Dreiecksmuster, die durch 3 Scheitelpunkte definiert sind, diese Dreiecksmuster definieren meistens eine Trendfortsetzung. Ein Dre
HTF Power of Three ICT
Antonio Molinaro
Indikatoren
HTF Power of Three (ICT) - MT5 Indikator Übersicht Der HTF Power of Three-Indikator ist eine professionelle Umsetzung des Power of Three-Konzepts des Inner Circle Trader (ICT), das von Larry Williams inspiriert wurde. Dieser Indikator visualisiert die Entwicklung von HTF-Kerzen in Echtzeit auf jedem Chart mit niedrigerem Zeitrahmen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für ICT-Händler, die institutionelle Kursbewegungsmuster studieren. Was ist Power of Three (PO3)? Power of Three steht für
Trend Speaker
Shelly
Indikatoren
Der Trend Speaker Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das für Trader entwickelt wurde, die Marktentwicklungen in Echtzeit einfach verfolgen und analysieren möchten. Es bietet klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale im Chart, was die Bewertung des aktuellen Markttrends sehr einfach macht. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche sorgt der Trend Speaker dafür, dass Sie keine potenzielle Handelsgelegenheit verpassen, hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Handelsstra
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator bestimmt den Marktzustand: Trend oder Flat. Der Marktzustand wird unter Berücksichtigung der Volatilität bestimmt. Der Flat (Handelskorridor) wird in Gelb angezeigt. Die grüne Farbe zeigt den Aufwärtstrend an. Die rote Farbe zeigt den Abwärtstrend an. Die Höhe des Labels entspricht der Volatilität im Markt. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet . Einstellungen History_Size - die Menge der Historie für die Berechnung. Period_Candles - die Anzahl der Kerzen für die Berechnung des
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der P
Skiey
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Skiey - Indikator für einfache Lösungen! Die Verwendung dieses Indikators ist sehr einfach, denn das Einfachste ist, das Diagramm zu betrachten und nach den Farbpfeilen zu handeln. Eine solche Berechnungsmöglichkeit berücksichtigt die Intraday-Kursschwankungen und konzentriert sich auf die Messung des "Candlestick"-Anteils im Trend. Der Algorithmus berücksichtigt die Messung der Preise, diese Methode betont auch die Messung von jedem der Preisabfälle (H / C, H / O, LC, LO) - das gibt mehr deta
Level 3 Power Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
5 (3)
Indikatoren
STUFE 3 LEISTUNGSANZEIGE Das Timing-Meisterwerk des Profis Hören Sie auf, Marktwenden zu erraten. Fangen Sie an, sie zu sehen, bevor sie passieren. --- Verpassen Sie die großen Bewegungen? Steigen Sie in den Handel ein, kurz bevor der Markt umschlägt? Sind Sie unsicher, ob ein Trend wirklich zu Ende ist oder nur pausiert? Haben Sie Probleme mit dem Selbstvertrauen beim Halten von Trades? Sie sind nicht allein. Die meisten Händler ringen mit genau diesen Herausforderungen... bis sie de
FREE
Tik Tok
Ivan Simonika
Indikatoren
Der Tik Tok-Indikator wurde auf der Grundlage der ursprünglichen Indikatoren für die Suche nach Extremen erstellt. Der Indikator ist gut geeignet, um eine Umkehrung oder einen großen, scharfen Ruck in eine Richtung zu bestimmen, dank ihm werden Sie wissen, wann dies geschieht, er wird Sie benachrichtigen, wenn ein blauer Punkt für den Kauf, rot für den Verkauf erscheint. Er nutzt im Wesentlichen den Prozess der Erkennung der Änderungsrate des Preiswachstums und ermöglicht es Ihnen, Ein- und Au
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
Indikatoren
Candle Timer Countdown v2.5 ist ein fortschrittlicher MQL5-Indikator, der entwickelt wurde, um Ihre Handelspräzision zu verbessern. Er bietet einen Live-Countdown für jede Kerze und analysiert gleichzeitig mehrere Zeitrahmen, um die Trendrichtung und potenzielle frühe Umkehrungen zu erkennen. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Kerzen-Countdown & Fortschrittsbalken: Überwachen Sie die genaue verbleibende Zeit für jede Kerze mit einer klaren Fortschrittsanzeige. Erweiterte Trenderkennung: Analys
FREE
Linear Regression Channel RYM
Lo Hong Li
Indikatoren
【R】【Y】【M】 【R】【Y】【M】 【R】【Y】【M】 Der Linear Regression Channel Indicator ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, das Händlern hilft, Preistrends und potenzielle Umkehrpunkte zu erfassen. Durch die Berechnung und Anzeige von linearen Regressionskanälen, Bändern und Zukunftsprojektionen bietet dieser Indikator eine tiefgreifende Perspektive auf die Marktdynamik. Er hilft bei der Identifizierung von überkauften und überverkauften Bedingungen, der Trendrichtung und liefert klare visuelle
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indikatoren
Dieser Indikator ist der am häufigsten verwendete Indikator, den wir täglich verwenden. Er umfasst unsere am häufigsten verwendeten Strategien, ICT und SMC, Stop-Loss-Limits und Liquiditätslimits, die zu den Eröffnungs- und Schließzeiten der Börsen auftreten, sowie das Börsenvolumen mit Fibonacci und Vergrößern und Verkleinern und die häufigsten Aktionen, die Sie sehen möchten, wie das Auswählen der Börsenbewegung, die Sie sehen möchten, und das Ziehen von Fibonacci. Dies sind vollautomatische I
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indikatoren
RAD KRITISCHE NIVEAUS Der RAD-Indikator verfolgt das "relevante Volumen" in Echtzeit, identifiziert Akkumulations- und Distributionsprozesse und projiziert sie im Chart als SUPPORT- oder RESISTANCE-Zonen. Natürliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden durch Volumenakkumulations- und -verteilungsprozesse erzeugt. Wenn sich diese Prozesse entwickeln, werden die Niveaus, an denen sich das relevante Volumen auf dem Markt befindet, zu schwierigen Bereichen, die nach oben oder unten durchbr
FiboAdapter
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indikatoren
FiboAdapter - Intelligente Fibonacci-Präzision für moderne Märkte FiboAdapter definiert die Fibonacci-basierte technische Analyse mit Anpassungsfähigkeit und datengesteuerter Intelligenz der nächsten Generation neu. Entwickelt für Trader, die mehr als nur statische Retracement-Linien benötigen, verwandelt es rohe Kursbewegungen in umsetzbare, marktgerechte Fibonacci-Level , die sich mit jedem Tick weiterentwickeln. Die wichtigsten Vorteile Dynamische Volatilitätskalibrierung - Verankert Fibon
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Linear Regression Volume Profile-Indikator kombiniert die lineare Regressionsanalyse mit der Profilierung der Volumenverteilung, um ein hochentwickeltes Instrument zur Visualisierung der Marktstruktur zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Berechnung der linearen Regression über eine bestimmte Anzahl historischer Balken, wobei sowohl die Steigung (Neigung) als auch der y-Achsenabschnitt berechnet werden, die den Verlauf der Trendlinie durch das Kursgeschehen definieren. Diese Regressions
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Indikatoren
Der Indikator ist so konzipiert, dass er auf jeder Handelsplattform funktioniert. Das Programm basiert auf firmeneigenen Algorithmen und der Mathematik von W.D.Ganna, die es Ihnen ermöglicht, die Zielniveaus der Kursbewegung auf der Grundlage von drei Punkten mit einem Höchstmaß an Sicherheit zu berechnen. Es ist ein hervorragendes Werkzeug für den Aktienhandel. Der Indikator verfügt über drei Schaltflächen: NEW - ruft ein Dreieck zur Berechnung auf. DEL - löscht das ausgewählte Dreieck. DELS -
Trend Catcher Precision Indicator
Adnan Latif
Indikatoren
Trend Catcher - Multi-Timeframe MT5 Trend Filter mit mobilen Alarmen Trend Catcher ist ein leichtgewichtiger Multi-Timeframe-Trenderkennungsindikator für MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Signale über verschiedene Zeitrahmen hinweg zu synchronisieren, Rauschen zu filtern und sich am Momentum zu orientieren, um strukturiertere Einstiege zu ermöglichen. Entwickelt mit schneller Ausführung und mobiler Kompatibilität, passt sich dieses Tool an Scalper, Daytrader und Swingtrader an, die Klarheit in si
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indikatoren
Gioteen Volatility Index (GVI) - Ihre ultimative Lösung zur Überwindung der Unvorhersehbarkeit des Marktes und zur Maximierung der Handelsmöglichkeiten. Dieser revolutionäre Indikator hilft Ihnen, Ihre Verlustgeschäfte aufgrund von unruhigen Marktbewegungen zu reduzieren. Der GVI wurde entwickelt, um die Marktvolatilität zu messen und Ihnen wertvolle Einblicke zu gewähren, um die günstigsten Handelsaussichten zu identifizieren. Seine intuitive Oberfläche besteht aus einer dynamischen roten Linie
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indikatoren
DYNAMISCHER SR TREND KANAL Dynamic SR Trend Channel ist ein einfacher Indikator zur Erkennung von Trends sowie Widerstands- und Unterstützungsniveaus im aktuellen Zeitrahmen. Er zeigt Ihnen Bereiche, in denen Sie eine mögliche Änderung der Trendrichtung und eine Trendfortsetzung erwarten können. Er funktioniert mit jedem Handelssystem (sowohl mit Price Action als auch mit anderen Handelssystemen, die Indikatoren verwenden) und ist auch sehr gut für das Renko-Charting-System geeignet. In einem A
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Kategorie: Trendindikator Plattform: MetaTrader 5 Typ: Einstiegsindikator Timeframes: Alle Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Binäre Optionen Märkte: Alle Beschreibung Dieser Indikator ist eine verbesserte Version des Relative Strength Index (RSI) mit zusätzlichen Funktionen für visuelle Klarheit und Zykluserkennung. Er wurde entwickelt, um Händlern eine klarere Sicht auf Momentum-Bedingungen und potenzielle Wendepunkte zu geben. Hauptmerkmale: Verbesserte RSI-Visualisierung -
God Spike Boom
Pedro Luis Oiaz Villamar
Indikatoren
Hier kommt der Indikator zu Ihnen, der den Handel mit synthetischen BOOM-Indizes auf der Handelsplattform Deriv mt5 revolutionieren wird. God Spike Boom. Haupteigenschaften: Es funktioniert nur in BOOM-Indizes. Es hat einen Trendfilter. Senden Sie Warnungen nur, wenn der Markt steigt. Akustische Warnungen. Sie können Benachrichtigungen an Mobiltelefone senden. Wie benutzt man: Gelten in Zeitlichkeiten von m1 und m5. Warten Sie auf den akustischen Alarm. Analysieren Sie, ob es einen st
Trend Arrow Super MT5
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Trend Pfeil Super Sonderangebot - https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht. Professionelles, aber sehr einfach zu bedienendes Forex-System. Der Indikator gibt genaue BUY\SELL-Signale. Trend Arrow Super ist sehr einfach zu bedienen, Sie müssen ihn nur am Chart anbringen und einfache Handelsempfehlungen befolgen. Kaufsignal: Pfeil + Histogramm in grüner Farbe, treten Sie sofort in den Markt ein, um zu kaufen. Verkaufssignal
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Verwenden Sie das Volumen bei Ihrer Marktbeobachtung? Sicherlich verwenden es viele Händler und können sich nicht vorstellen, ohne es zu arbeiten. Der Indikator Color Histogram Volume Set ermöglicht es dem Benutzer, den Wert zu wählen, den er für interessant hält, um ihn zu überwachen. Wenn Sie diesen Wert überschreiten, haben Sie eine visuelle Bestätigung und, wenn Sie wollen, auch einen akustischen Alarm, der vom Indikator ausgegeben wird. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeite
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indikatoren
TREND HARMONY MT5 - Multi Timeframe Trend und Phase und Pullback Level Visualizer Indikator für Metatrader5 Der TREND HARMONY-Indikator automatisiert eine tiefgehende Trendanalyse und generiert Visualisierungen für Sie. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades, indem Sie die Unsicherheit beseitigen! Revolutionieren Sie Ihre Handelserfahrung mit Präzision und Einsicht durch den TREND HARMONY Multi Timeframe Indikator - Ihr ultimativer MT5 Trendvisualisierungsindikator. [ Funktionen und Handb
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Your Pointer ist kein gewöhnlicher Forex-Kanal. Dieser Korridor wird auf der Grundlage der Analyse mehrerer Kerzen, beginnend mit der letzten, gebildet, wodurch die Extrema des untersuchten Intervalls bestimmt werden. Sie sind es, die die Kanallinien bilden. Wie alle Kanäle verfügt er über eine Mittellinie sowie eine Hoch- und Tiefpunktlinie. Es lohnt sich, diesen Kanal wegen seines ungewöhnlichen Verhaltens zu beobachten. Die Verwendung des Your Pointer-Indikators ermöglicht es dem Händler, re
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indikatoren
Entdecken Sie den RSIScalperPro - den revolutionären RSI-basierten Indikator für den Metatrader 5, der speziell für das Scalptrading im einminütigen Chart entwickelt wurde. Mit RSIScalperPro erhalten Sie einen leistungsstarken Werkzeugkasten für den präzisen Einstieg und Ausstieg aus Trades, um Ihr Trading auf die nächste Stufe zu bringen. RSIScalperPro verwendet zwei verschiedene RSI-Indikatoren, die Ihnen klare Signale für überkaufte und überverkaufte Bereiche liefern. Sie können die Zeitperi
MT5 Rectangle Extender Indicator
Muhammad Shamsuddeen Muhammad
Indikatoren
Der MT5 Rectangle Extender Indicator ist ein einfaches Tool, das automatisch jedes auf dem Chart gezeichnete Rechteck bis zum rechten Rand des Bildschirms erweitert. Dieses Tool kann zum einfachen Zeichnen von Zonen verwendet werden und kann bei der Bestimmung zukünftiger Bereiche von Interesse auf dem Chart helfen, sobald der Preis wieder auf diese Niveaus zurückkehrt. Es eignet sich sehr gut für die Darstellung von Angebot und Nachfrage, Orderblöcken und POI's (Points of Interest) auf Charts.
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Squeeze Momentum Force MT5 - Momentum- und Volatilitäts-Squeeze-Indikator ÜBERBLICK Squeeze Momentum Force ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der die Erkennung von Volatilitäts-Squeeze mit der Momentum-Analyse kombiniert. Basierend auf den Konzepten des TTM Squeeze-Indikators von John Carter identifiziert dieses Tool Perioden geringer Volatilität (Squeeze), die häufig signifikanten Kursbewegungen vorausgehen. KERNKONZEPTE Volatilitäts-Squeeze-Erkennung Der Indikator erkennt Squ
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Käufer-Verkäufer-Druck-Indikator zeigt Marktstimmung über mehrere Zeitrahmen von M1 bis D1. Er berechnet Kauf- und Verkaufsdruckprozente mittels gleitender Durchschnitt-Momentum-Analyse über einen konfigurierbaren Zeitraum. Das visuelle Panel zeigt Fortschrittsbalken mit Käuferstärke in Blaugrün und Verkäuferdominanz in Rot, zusammen mit Prozentwerten wenn bedeutsam. Jeder Zeitrahmen enthält ADX-Trendstärkemessung mit Richtungsindikatoren, die Aufwärts-, Abwärtstrends oder Seitwärtsmärkte an
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der High Low Cloud Trend Indikator ist ein kanalbasiertes technisches Analysetool, das Trendrichtung und Mean-Reversion-Gelegenheiten durch adaptive Preisgrenzen identifiziert. Das System arbeitet, indem es das höchste Hoch und das niedrigste Tief über einen festgelegten Rückblickzeitraum berechnet und äußere Kanalgrenzen erstellt, die den gesamten Preisbereich definieren. Ein sekundärer innerer Kanal verwendet einen kürzeren Zeitraum (ein Viertel des Haupt-Rückblickzeitraums), um unmittelbarere
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Elliott Oszillator - Ein Momentum-Analyse-Tool, das Trendumkehrungen durch gleitende Durchschnitts-Konvergenz-Muster erkennt. Der Indikator zeigt blaue Histogramme für bullisches Momentum und rote Histogramme für bärische Bedingungen, während er automatisch Trendlinien zwischen bedeutenden Spitzen und Tälern zeichnet. Alarm-System : Wählen Sie zwischen zwei Modi - Aktuelle Balken-Alarme (alertsOnCurrent = true) lösen sofort bei sich entwickelnden Balken aus, können aber neu zeichnen, während Bes
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden. Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte: Hoch-Tief-Analyse : Berechne
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indikatoren
<div class="atten">     Other profitable programs&nbsp;<a href=" https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller " target="_blank"> https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller&lt ;/a> </div> Der FNCD-Indikator stellt ein fortschrittliches Werkzeug der technischen Analyse dar, das die Fisher-Transformation mit statistischer Preisnormalisierung kombiniert, um einen ausgeklügelten Oszillator zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der Preisdaten standardisiert werden,
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Andere profitable Programme https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller Der FNCD-Indikator ist ein fortschrittliches technisches Analyseinstrument, das die Fisher-Transformation mit der statistischen Preisnormalisierung kombiniert, um einen hochentwickelten Oszillator zu erstellen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der die Kursdaten standardisiert werden, indem berechnet wird, wie viele Standardabweichungen der aktuelle Kurs über einen bestimmten Zeitraum von seinem gle
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
MTF Levels And Moving Averages ist ein professioneller Indikator, der die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg identifizieren kann. Das Tool hilft Händlern bei der Suche nach präzisen Einstiegs- und Ausstiegspunkten, indem es die Marktstruktur und Preisaktionsmuster analysiert. Hauptmerkmale Der Indikator bietet eine Multi-Timeframe-Analyse, die H1-, H4-, D1- und W1-Perioden gleichzeitig abdeckt. Er identifiziert Angebots- und Nachfragezonen, in denen
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden. Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte: Hoch-Tief-Analyse : Berechne
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der MOON SNIPER Indikator ist ein Ausbruchs-Erkennungstool, das Preisaktionsanalyse mit Gaußscher Verteilungsmathematik kombiniert, um hochwahrscheinliche Einstiegspunkte im Forex-Handel zu identifizieren. Kernmechanismus: Der Indikator berechnet Unterstützungs- und Widerstandsniveaus unter Verwendung statistischer Preisverteilung anstelle traditioneller Pivot-Punkte. Er wendet Prinzipien der Gaußschen Verteilung an, um zu bestimmen, wo der Preis am wahrscheinlichsten Gleichgewicht findet und wo
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Drei separate RSI-Bandsysteme werden gleichzeitig auf Ihrem Chart für eine umfassende Marktanalyse angezeigt. Jedes System berechnet Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf RSI-Werten mit anpassbaren Perioden und Schwellenwerten. Der Indikator liefert visuelle Handelssignale durch Pfeilmarkierungen, wenn der Preis durch die berechneten Bänder bricht. Long-Signale erscheinen, wenn der Preis über das untere Band steigt, nachdem er darunter war, während Short-Signale ausgelöst werden, w
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Ashod Scalper - Oscillator of a Moving Average  MACD Strategie Dieser Indikator berechnet MACD aus Oscillator of a Moving Average -Oszillator-Werten, um präzise Scalping-Einstiegspunkte zu identifizieren. Das System erkennt Momentum-Verschiebungen, wenn der schnelle exponentielle gleitende Durchschnitt den langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt kreuzt, und filtert diese Signale dann durch eine sekundäre Signallinien-Glättung. Pfeile erscheinen im Chart genau zum Zeitpunkt der Kreuzung,
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Candles ist ein umfassender Chart-Visualisierungsindikator für MetaTrader 5, der die Art und Weise verändert, wie Händler Preisaktionen betrachten. Anstatt Standardkerzen anzuzeigen, stellt dieser Indikator Kursbalken unter Verwendung von über 34 verschiedenen gleitenden Durchschnittsberechnungen dar, zusammen mit dem traditionellen Heiken Ashi Chart und dem bekannten Kagi Chart. Dieser einzigartige Ansatz bietet Händlern eine geglättete Kursvisualisierung, die Marktstörungen herausfiltert und g
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Fortgeschrittener Kagi-Indikator mit ATR-Anpassung und intelligenten Alarmen Transformieren Sie Ihre Preisanalyse mit diesem professionellen Kagi-Indikator, der Marktrauschen filtert und echte Trendänderungen hervorhebt. Basierend auf traditionellen japanischen Charting-Methoden von den Reismärkten der 1870er Jahre konzentriert sich dieses Tool ausschließlich auf signifikante Preisbewegungen und ignoriert zeitbasierte Schwankungen. Kernfunktionen: Duale Umkehrmethoden Festes Delta: Setzen Sie ei
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Linear Regression Volume Profile-Indikator kombiniert die lineare Regressionsanalyse mit der Profilierung der Volumenverteilung, um ein hochentwickeltes Instrument zur Visualisierung der Marktstruktur zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Berechnung der linearen Regression über eine bestimmte Anzahl historischer Balken, wobei sowohl die Steigung (Neigung) als auch der y-Achsenabschnitt berechnet werden, die den Verlauf der Trendlinie durch das Kursgeschehen definieren. Diese Regressions
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitys
Trading Utility mit integrierter KI Demo In den Kommentaren. Ein umfassender Handelsassistent, der Ihnen die Kontrolle in die Hand gibt. Das Tool rationalisiert die Auftragsausführung und das Positionsmanagement und bietet gleichzeitig intelligente Unterstützung durch mehrere KI-Anbieter. TRADE - Führen Sie Long- und Short-Positionen mit Absicherungsfunktionen aus. Konfigurieren Sie Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Levels mit Präzision. Platzieren Sie schwebende Aufträge und verwalten Sie
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension