Volume FVG

Fair Value Gap Indikator

Dieser Indikator identifiziert Preisungleichgewichte bei drei Kerzen, bei denen die Spanne der mittleren Kerze nicht vollständig von benachbarten Kerzen überlappt wird. Diese Lücken zeigen temporäre Störungen des Orderflusses, die durch plötzlichen Kauf- oder Verkaufsdruck in volatilen Phasen verursacht werden.

Volumenfilter

Der Volumenfilter stellt sicher, dass Lücken nur erscheinen, wenn sie durch bedeutende Handelsaktivität unterstützt werden. Bullische Lücken erfordern positive Kerzenrichtung (Schluss über Eröffnung), bärische Lücken erfordern negative Richtung (Schluss unter Eröffnung). Dies filtert schwache Ungleichgewichte ohne Überzeugung heraus. Setzen Sie UseVolume auf true und passen Sie VolumeThreshold an, um die Filterung zu aktivieren.

Eingabeparameter