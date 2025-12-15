Volume FVG
- Indikatoren
- Arinze Michael Ejike
- Version: 5.786
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Fair Value Gap Indikator
Dieser Indikator identifiziert Preisungleichgewichte bei drei Kerzen, bei denen die Spanne der mittleren Kerze nicht vollständig von benachbarten Kerzen überlappt wird. Diese Lücken zeigen temporäre Störungen des Orderflusses, die durch plötzlichen Kauf- oder Verkaufsdruck in volatilen Phasen verursacht werden.
Volumenfilter
Der Volumenfilter stellt sicher, dass Lücken nur erscheinen, wenn sie durch bedeutende Handelsaktivität unterstützt werden. Bullische Lücken erfordern positive Kerzenrichtung (Schluss über Eröffnung), bärische Lücken erfordern negative Richtung (Schluss unter Eröffnung). Dies filtert schwache Ungleichgewichte ohne Überzeugung heraus. Setzen Sie UseVolume auf true und passen Sie VolumeThreshold an, um die Filterung zu aktivieren.
Eingabeparameter
- InpColorUp - Farbe für bullische Lücken (Standard Limette).
- InpColorDown - Farbe für bärische Lücken (Standard Tiefrosa).
- Lookback - Anzahl der zu scannenden Balken (Standard 21).
- UseVolume - Volumenbasierte Filterung aktivieren (Standard false).
- VolumeThreshold - Minimal erforderliches Volumen (Standard 0).
- UseAlerts - Hauptalarm-Schalter (Standard true).
- UsePopupAlert - Popup-Benachrichtigungen anzeigen (Standard true).
- UseEmailAlert - E-Mail-Alarme senden (Standard false).
- UsePushNotification - Mobile Alarme senden (Standard false).
- UseAlertOnFVGCreation - Alarm bei Lückenbildung (Standard true).
- UseAlertOnFVGFilled - Alarm wenn Preis Lücke füllt (Standard true).