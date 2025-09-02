<div class="atten">

Der FNCD-Indikator stellt ein fortschrittliches Werkzeug der technischen Analyse dar, das die Fisher-Transformation mit statistischer Preisnormalisierung kombiniert, um einen ausgeklügelten Oszillator zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der Preisdaten standardisiert werden, indem berechnet wird, wie viele Standardabweichungen der aktuelle Preis von seinem gleitenden Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum entfernt liegt. Dieser Normalisierungsprozess wandelt rohe Preisbewegungen in standardisierte Einheiten um, wodurch extreme Abweichungen unabhängig vom Preisniveau des Instruments leichter identifiziert werden können. Die Fisher-Transformation konvertiert dann diese normalisierten Werte in einen begrenzten Oszillator, der um null oszilliert, wobei extreme Messwerte potenzielle Umkehrzonen anzeigen. Zwei exponentielle gleitende Durchschnitte werden auf die Fisher-transformierten Werte angewendet - ein schneller EMA und ein langsamer EMA - wodurch ein Dual-Line-System ähnlich dem MACD, aber mit verbesserten statistischen Eigenschaften erstellt wird. Wenn der schnelle EMA den langsamen EMA von unten nach oben kreuzt, werden bullische Signale generiert, während bärische Signale auftreten, wenn die schnelle Linie die langsame Linie von oben nach unten kreuzt. Die Kombination aus statistischer Normalisierung und Fisher-Transformation macht diesen Indikator besonders effektiv bei der Identifizierung von überkauften und überverkauften Bedingungen, während Marktgeräusche durch den EMA-Glättungsmechanismus gefiltert werden.



