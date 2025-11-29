Mean Reversion Indicator mt4

L'indicatore High Low Cloud Trend è uno strumento di analisi tecnica basato sui canali che identifica la direzione del trend e le opportunità di ritorno alla media attraverso confini di prezzo adattivi. Il sistema opera calcolando il massimo più alto e il minimo più basso su un periodo di retrospettiva specificato, creando confini di canale esterni che definiscono l'intervallo di prezzo complessivo. Un canale interno secondario utilizza un periodo più breve (un quarto del periodo di retrospettiva principale) per catturare movimenti di prezzo più immediati all'interno dell'intervallo più ampio. La logica centrale dell'indicatore determina la direzione del trend confrontando il prezzo di chiusura con un valore di riferimento che si inverte tra i punti più alti e più bassi in base a dove il prezzo tocca questi estremi - quando il prezzo raggiunge il minimo più basso, il riferimento passa al massimo più alto, e viceversa. Questo crea uno stato di trend binario in cui l'indicatore visualizza il canale inferiore (trend rialzista) o il canale superiore (trend ribassista) come istogrammi riempiti o linee. Il meccanismo di rilevamento del ritorno alla media identifica pattern di incrocio specifici in cui il prezzo si sposta verso il canale interno dopo aver toccato il confine esterno, generando segnali a freccia che indicano potenziali ingressi di inversione. L'approccio a canale a doppio timeframe combinato con la logica di trend basata su inversione rende questo indicatore particolarmente efficace per i mercati laterali pur catturando i movimenti di trend, con avvisi personalizzabili per i cambiamenti di trend e le configurazioni di ritorno alla media.

