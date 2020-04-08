Adaptive RSI Signals ist die vollständige Umsetzung der Auto-Adaptive Trading Rules Strategie. Dieser Indikator kombiniert die Marktstruktur (dynamische Unterstützung und Widerstand) mit der Intelligenz des Adaptiven RSI, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt auf Ihrem Chart zu generieren.





Was ist die Strategie?

Der Indikator sucht nach Extremsituationen, in denen der Kurs ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau der vorangegangenen Tage durchbrochen hat, ABER der RSI ebenfalls ein dynamisch berechnetes extremes Abweichungsniveau erreicht hat. Dieses Zusammentreffen signalisiert eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Umkehr oder eines "falschen Ausbruchs" und bietet Einstiegsmöglichkeiten mit einem hervorragenden Risiko-Ertrags-Verhältnis.





MERKMALE:

- Visuelle Signale: Klare und leicht zu verfolgende blaue (Kauf) und rote (Verkauf) Pfeile.

- Doppel-Bestätigung: Erfordert sowohl einen Kursausbruch als auch eine Bestätigung der RSI-Volatilität.

- Vollständige Anpassungsfähigkeit: RSI-Levels sind nicht festgelegt (70/30), sondern werden in Echtzeit auf der Grundlage der Marktvolatilität berechnet.

- Multi-Timeframe-Struktur: Analysiert Unterstützung und Widerstand auf höheren Zeitskalen (z. B. Daily), während auf niedrigeren Zeitskalen (z. B. M15) gehandelt wird.





IDEAL FÜR:

- Mean-Reversion-Händler.

- "False Breakout"-Händler.

- Jeder, der nach genauen, gefilterten Einstiegen sucht.





Überlassen Sie dem Indikator die schwere Arbeit der Analyse und warten Sie auf die Pfeile, die erscheinen!