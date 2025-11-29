Mean Reversion Indicator mt4

High Low Cloud Trend göstergesi, uyarlanabilir fiyat sınırları aracılığıyla trend yönünü ve ortalamaya dönüş fırsatlarını tanımlayan kanal tabanlı bir teknik analiz aracıdır. Sistem, belirtilen bir geriye bakış dönemi boyunca en yüksek zirveyi ve en düşük dibi hesaplayarak çalışır ve genel fiyat aralığını tanımlayan dış kanal sınırları oluşturur. İkincil bir iç kanal, daha geniş aralık içinde daha anlık fiyat hareketlerini yakalamak için daha kısa bir dönem (ana geriye bakış döneminin dörtte biri) kullanır. Göstergenin temel mantığı, kapanış fiyatını, fiyatın bu uç noktaları nerede dokunduğuna bağlı olarak en yüksek ve en düşük noktalar arasında değişen bir referans değerle karşılaştırarak trend yönünü belirler - fiyat en düşük dibi vurduğunda, referans en yüksek zirveye geçer ve bunun tersi de geçerlidir. Bu, göstergenin alt kanalı (yükseliş trendi) veya üst kanalı (düşüş trendi) doldurulmuş histogramlar veya çizgiler olarak gösterdiği ikili bir trend durumu oluşturur. Ortalamaya dönüş algılama mekanizması, fiyatın dış sınıra dokunduktan sonra iç kanala geri döndüğü belirli çapraz geçiş desenlerini tanımlayarak potansiyel dönüş giriş noktalarını işaret eden ok sinyalleri üretir. Çevirme tabanlı trend mantığıyla birleştirilmiş çift zaman dilimi kanal yaklaşımı, bu göstergeyi yatay piyasalar için özellikle etkili kılarken yine de trend hareketlerini yakalar ve hem trend değişiklikleri hem de ortalamaya dönüş kurulumları için özelleştirilebilir uyarılar sunar.

