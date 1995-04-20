Smart Trend Pullback PRO

Titel : Smart Trend Pullback PRO


Professioneller Trend-Pullback-Indikator mit adaptiver Logik für Forex & Indizes. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Fortsetzungsgeschäfte zu erfassen, während Rauschen vermieden wird.

Smart Trend Pullback PRO v1.0
✅ Funktioniert auf Forex + Indizes
✅ Adaptive Logik (selten auf MQL5)
✅ Nicht nachmalende, historische Signale
✅ Sauber, verständlich, professionell

EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUNGEN:

  • UseHTFTrend = true

  • VolumenFilter verwenden = falsch

  • Schneller EMA = 20

  • Slow EMA = 50Zeitrahmen zu empfehlen:

  • Forex → H1

  • Indizes → M15 / H1

DISCLAIMER:

"Dieser Indikator ist eine Entscheidungshilfe und garantiert keine Gewinne. Ein angemessenes Risikomanagement ist erforderlich."

