Smart Trend Pullback PRO
- Indikatoren
- Freddy Amado Soto Javier
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Professioneller Trend-Pullback-Indikator mit adaptiver Logik für Forex & Indizes. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Fortsetzungsgeschäfte zu erfassen, während Rauschen vermieden wird.
✅ Smart Trend Pullback PRO v1.0
✅ Funktioniert auf Forex + Indizes
✅ Adaptive Logik (selten auf MQL5)
✅ Nicht nachmalende, historische Signale
✅ Sauber, verständlich, professionell
EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUNGEN:
-
UseHTFTrend = true
-
VolumenFilter verwenden = falsch
-
Schneller EMA = 20
-
Slow EMA = 50Zeitrahmen zu empfehlen:
-
Forex → H1
-
Indizes → M15 / H1