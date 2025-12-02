HTF PO3 3 with FVG and Open Price Line

Dieser Indikator zeigt Kerzen mit höherem Zeitrahmen direkt auf Ihrem Chart mit niedrigerem Zeitrahmen an. Er ermöglicht es Ihnen, die Kursentwicklung in einem höheren Zeitrahmen zu beobachten, ohne zwischen den Charts wechseln zu müssen.

Was dieser Indikator tut:

Der Indikator platziert Kerzen eines ausgewählten höheren Zeitrahmens (z. B. H4, täglich oder wöchentlich) auf Ihrem aktuellen Chart. Auf diese Weise können Sie die Balken eines höheren Zeitrahmens beobachten, während Sie die Struktur eines niedrigeren Zeitrahmens analysieren.

Merkmale:

  • Zeigt bis zu 10 Kerzen mit höherem Zeitrahmen in Ihrem Chart an
  • Erkennt Fair-Value-Lücken sowohl auf dem aktuellen Zeitrahmen als auch auf dem höheren Zeitrahmen
  • Zeichnet eine horizontale Linie am Eröffnungskurs des höheren Zeitrahmens
  • Identifiziert Liquiditätsengpässe und fehlgeschlagene Ausbrüche mit optionalen Warnungen
  • Enthält ein duales EMA-System (25 und 50 Perioden) zur Beobachtung der Trendrichtung
  • Zeigt einen Countdown-Timer an, bis der Balken des höheren Zeitrahmens geschlossen wird
  • Ermöglicht die Anpassung von Farben, Größen und Alarmeinstellungen

Version 2.11 Aktualisierungen:

  • Hinzufügen eines 50-Perioden-EMAs neben dem 25-Perioden-EMA auf dem Overlay des höheren Zeitrahmens
  • Einführung eines EMA-Trendausrichtungsfilters für Alarme
  • Long-Warnungen werden jetzt nur noch ausgelöst, wenn der 25 EMA über dem 50 EMA liegt
  • Short-Warnungen werden jetzt nur noch ausgelöst, wenn der 25 EMA unter dem 50 EMA liegt
  • Es wurde eine Option hinzugefügt, um den EMA-Trendfilter zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  • Separate Farbeinstellungen für jede EMA-Linie hinzugefügt

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die eine Analyse in höheren Zeitrahmen in ihre Handelsentscheidungen einbeziehen möchten. Er bietet eine visuelle Referenz für die Kerzenstruktur im höheren Zeitrahmen, Fair Value Gaps, Eröffnungskurse und die Trendrichtung basierend auf der EMA-Positionierung.

Der Indikator hilft Ihnen zu beobachten, wie sich der aktuelle Preis zu den Niveaus der höheren Zeitrahmen verhält, ohne dass Sie die Charts wechseln müssen.


