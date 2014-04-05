Reactivity

Reaktivitätsindikator – Messung der Marktreaktion auf wirtschaftliche Ereignisse für MT5

Der Reaktivitätsindikator analysiert und quantifiziert in Echtzeit die Reaktion des Marktes auf Ereignisse im Wirtschaftskalender. Er misst automatisch die Kursbewegung (in Pips) 10, 30 und 60 Sekunden nach jeder wichtigen wirtschaftlichen Veröffentlichung.

Hauptfunktionen

Automatische Ereignisabruf

Nahtlose Integration mit der nativen MT5-Kalender-API – keine externe Konfiguration erforderlich.

Präzise Messung der Volatilität nach Nachrichten

Berechnet die Geschwindigkeit der Kursbewegung (Pips/Minute) nach Veröffentlichung.

Vergleichende Analyse

Vergleicht die Reaktion jedes Ereignisses mit historischen Daten ähnlicher Ereignisse, sortiert nach Land und Typ.

Marktbewertung vor dem Ereignis

Analysiert die Marktbedingungen 15 Minuten vor dem Ereignis: Spread, Volatilität, prognostizierte Auswirkungen.

Konfigurierbares Alarmsystem

Unterstützt Ton, Pop-up, E-Mail und Push-Benachrichtigungen.

Datenpersistenz

Speichert alle Messungen automatisch als CSV zur späteren Analyse.

Intelligente Filterung

Filterung nach Wichtigkeit (1–3 Sterne) und betroffener Währung.

Praktischer Nutzen

Dieser Indikator ermöglicht es Tradern, die Marktreaktionen auf wirtschaftliche Nachrichten objektiv zu quantifizieren, historisch hochwirksame Ereignisse zu identifizieren und die Marktbedingungen vor wichtigen Veröffentlichungen zu bewerten.

Historische Daten helfen, die wahrscheinliche Größenordnung zukünftiger Bewegungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.