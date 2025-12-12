YF Bounce Zones

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904

+++ Volllizenz --> https://www.mql5.com/en/market/product/156842

+++ XMAS SALE

+++ Erhalten Sie diesen Indikator kostenlos, wenn Sie die Forecast System Full License mieten (eine Lizenz für ein Konto )

+++ Bitte senden Sie mir eine private Nachricht

Hallo Trader,

Dieser Indikator wurde entwickelt, um die vom Prognosesystem generierten Prognosen zu validieren .



Sie können ihn auch mit Ihrer eigenen Strategie verwenden.



Der Indikator wird in einem separaten Fenster dargestellt... und zeigt die überverkaufte/gekaufte Zone (grün) und die überkaufte/verkaufte Zone (rot) an. Diese Zonen berücksichtigen den langfristigen Trend des Marktes... und generieren dennoch zuverlässige Informationen.



Zögern Sie nicht, es auszuprobieren.



Der Indikator enthält einen Link zum Erklärungsvideo der Strategie auf Youtube. Der Link befindet sich unter der Registerkarte "Allgemein" im Menü "Einstellungen".



Happy Trading, Peter