Reactivity
Индикатор Реактивности – Оценка реакции рынка на экономические события для MT5
Индикатор Реактивности анализирует и количественно оценивает реакцию рынка на события экономического календаря в реальном времени. Он автоматически измеряет движение цены (в пунктах) через 10, 30 и 60 секунд после каждого важного экономического объявления.
Основные функции
Автоматическое получение событий
Интеграция с встроенным календарём MT5 без необходимости внешней настройки.• Точное измерение волатильности после новостей
Рассчитывает скорость движения цены (пункты в минуту) после публикации новости.
Сравнительный анализ
Сопоставляет влияние каждого события с историей аналогичных событий по странам и типам.
Предварительный анализ рынка
Анализирует рыночные условия за 15 минут до события: спред, волатильность, прогнозируемое влияние.
Настраиваемая система оповещений
Поддержка звуков, всплывающих окон, электронной почты и push-уведомлений.
Сохранение данных
Автоматическое сохранение измерений в формате CSV для последующего анализа.
Интеллектуальная фильтрация
Фильтрация событий по уровню важности (1–3 звезды) и затронутой валюте.
Практическое применение
Индикатор позволяет трейдерам объективно измерять реакцию рынка на экономические новости, определять события с исторически сильным влиянием и оценивать рыночные условия до публикаций.
Исторические данные помогают прогнозировать возможную амплитуду будущих движений, обеспечивая более точное принятие торговых решений.