Reactivity

Индикатор Реактивности – Оценка реакции рынка на экономические события для MT5

Индикатор Реактивности анализирует и количественно оценивает реакцию рынка на события экономического календаря в реальном времени. Он автоматически измеряет движение цены (в пунктах) через 10, 30 и 60 секунд после каждого важного экономического объявления.

Основные функции

Автоматическое получение событий

Интеграция с встроенным календарём MT5 без необходимости внешней настройки.• Точное измерение волатильности после новостей

Рассчитывает скорость движения цены (пункты в минуту) после публикации новости.

Сравнительный анализ

Сопоставляет влияние каждого события с историей аналогичных событий по странам и типам.

Предварительный анализ рынка

Анализирует рыночные условия за 15 минут до события: спред, волатильность, прогнозируемое влияние.

Настраиваемая система оповещений

Поддержка звуков, всплывающих окон, электронной почты и push-уведомлений.

Сохранение данных

Автоматическое сохранение измерений в формате CSV для последующего анализа.

Интеллектуальная фильтрация

Фильтрация событий по уровню важности (1–3 звезды) и затронутой валюте.

Практическое применение

Индикатор позволяет трейдерам объективно измерять реакцию рынка на экономические новости, определять события с исторически сильным влиянием и оценивать рыночные условия до публикаций.

Исторические данные помогают прогнозировать возможную амплитуду будущих движений, обеспечивая более точное принятие торговых решений.