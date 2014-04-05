Reactivity
Indicador de Reatividade – Medição da resposta do mercado a eventos econômicos para MT5
O Indicador de Reatividade analisa e quantifica em tempo real a reação do mercado a eventos do calendário econômico. Mede automaticamente o movimento do preço (em pips) após 10, 30 e 60 segundos de cada anúncio econômico importante.
Principais recursos
Obtenção automática de eventos
Integração direta com a API nativa do Calendário do MT5, sem necessidade de configuração externa.
Medição precisa da volatilidade pós-notícia
Calcula a velocidade do movimento do preço (pips por minuto) após cada divulgação econômica.
Análise comparativa
Compara o impacto de cada evento com o histórico de eventos semelhantes, classificados por país e tipo.
Avaliação prévia ao evento
Analisa as condições do mercado 15 minutos antes do anúncio: spread, volatilidade e previsão de impacto.
Sistema de alertas configurável
Suporta som, pop-up, e-mail e notificações push.
Persistência de dados
Salva automaticamente todas as medições em formato CSV para análise posterior.
Filtro inteligente
Permite filtrar por nível de importância (1–3 estrelas) e moeda afetada.
Utilidade prática
Este indicador permite aos traders quantificar de forma objetiva a reação do mercado a eventos econômicos, identificar anúncios de alto impacto histórico e avaliar as condições do mercado antes de grandes divulgações.
O histórico de dados ajuda a prever a provável magnitude dos movimentos futuros, fornecendo uma base sólida para decisões de negociação.