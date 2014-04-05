Reactivity

Indicador de Reatividade – Medição da resposta do mercado a eventos econômicos para MT5

O Indicador de Reatividade analisa e quantifica em tempo real a reação do mercado a eventos do calendário econômico. Mede automaticamente o movimento do preço (em pips) após 10, 30 e 60 segundos de cada anúncio econômico importante.

Principais recursos

Obtenção automática de eventos

Integração direta com a API nativa do Calendário do MT5, sem necessidade de configuração externa.

Medição precisa da volatilidade pós-notícia

Calcula a velocidade do movimento do preço (pips por minuto) após cada divulgação econômica.

Análise comparativa

Compara o impacto de cada evento com o histórico de eventos semelhantes, classificados por país e tipo.

Avaliação prévia ao evento

Analisa as condições do mercado 15 minutos antes do anúncio: spread, volatilidade e previsão de impacto.

Sistema de alertas configurável

Suporta som, pop-up, e-mail e notificações push.

Persistência de dados

Salva automaticamente todas as medições em formato CSV para análise posterior.

Filtro inteligente

Permite filtrar por nível de importância (1–3 estrelas) e moeda afetada.

Utilidade prática

Este indicador permite aos traders quantificar de forma objetiva a reação do mercado a eventos econômicos, identificar anúncios de alto impacto histórico e avaliar as condições do mercado antes de grandes divulgações.

O histórico de dados ajuda a prever a provável magnitude dos movimentos futuros, fornecendo uma base sólida para decisões de negociação.