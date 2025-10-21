Reactivity

Indicateur de Réactivité – Mesure de la réaction du marché aux événements économiques pour MT5

L’Indicateur de Réactivité analyse et quantifie en temps réel la réaction du marché aux événements du calendrier économique. Il mesure automatiquement le mouvement du prix (en pips) à 10, 30 et 60 secondes après chaque annonce économique majeure.

Fonctionnalités principales

• Récupération automatique des événements

Intégration directe avec l’API Calendrier native de MT5, sans configuration externe.

• Mesure précise de la volatilité post-news

Calcule la vitesse de mouvement du prix (pips/minute) après chaque publication.

• Analyse comparative

Compare chaque événement avec l’historique des événements similaires, par pays et par type.

• Évaluation pré-news

Analyse les conditions de marché 15 minutes avant l’événement : spread, volatilité et impact prévu.

• Système d’alertes configurable

Notifications sonores, popup, email et push.

• Persistance des données

Sauvegarde automatique en CSV pour analyse ultérieure.

• Filtrage intelligent

Filtrage par niveau d’importance (1–3 étoiles) et devise affectée.

Utilité pratique

Cet indicateur permet aux traders de quantifier objectivement l’impact des annonces économiques, d’identifier les événements à fort impact historique et d’évaluer les conditions du marché avant les annonces majeures.

L’historique des mesures aide à anticiper l’ampleur probable des mouvements futurs, offrant une base solide pour la prise de décision.