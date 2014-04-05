Reactivity

Indicador de Reactividad – Medición de la respuesta del mercado a eventos económicos para MT5

El Indicador de Reactividad analiza y cuantifica en tiempo real la reacción del mercado ante los eventos del calendario económico. Mide automáticamente el movimiento del precio (en pips) a los 10, 30 y 60 segundos después de cada anuncio económico importante.

Características principales

Recuperación automática de eventos

Integración directa con la API nativa del Calendario de MT5, sin necesidad de configuración externa.

Medición precisa de la volatilidad post-noticia

Calcula la velocidad del movimiento del precio (pips por minuto) tras la publicación de cada noticia.

Análisis comparativo

Compara la reacción de cada evento con el historial de eventos similares, clasificados por país y tipo.

Evaluación previa al evento

Analiza las condiciones del mercado 15 minutos antes del anuncio, incluyendo spread, volatilidad y predicción de impacto.

Sistema de alertas configurable

Compatible con sonido, ventanas emergentes, correo electrónico y notificaciones push.

Persistencia de datos

Guarda automáticamente las mediciones en formato CSV para análisis posterior.

Filtrado inteligente

Permite filtrar por nivel de importancia (1–3 estrellas) y por la divisa afectada.

Uso práctico

Este indicador permite a los traders cuantificar objetivamente la reacción del mercado ante las noticias económicas, identificar los eventos históricamente más impactantes y evaluar las condiciones del mercado antes de anuncios clave.

El historial de datos ayuda a anticipar la magnitud probable de los movimientos futuros, ofreciendo una base sólida para la toma de decisiones.