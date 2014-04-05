Reactivity

Indicador de Reactividad – Medición de la respuesta del mercado a eventos económicos para MT5

El Indicador de Reactividad analiza y cuantifica en tiempo real la reacción del mercado ante los eventos del calendario económico. Mide automáticamente el movimiento del precio (en pips) a los 10, 30 y 60 segundos después de cada anuncio económico importante.

Características principales

 Recuperación automática de eventos
Integración directa con la API nativa del Calendario de MT5, sin necesidad de configuración externa.

 Medición precisa de la volatilidad post-noticia
Calcula la velocidad del movimiento del precio (pips por minuto) tras la publicación de cada noticia.

 Análisis comparativo
Compara la reacción de cada evento con el historial de eventos similares, clasificados por país y tipo.

 Evaluación previa al evento
Analiza las condiciones del mercado 15 minutos antes del anuncio, incluyendo spread, volatilidad y predicción de impacto.

 Sistema de alertas configurable
Compatible con sonido, ventanas emergentes, correo electrónico y notificaciones push.

 Persistencia de datos
Guarda automáticamente las mediciones en formato CSV para análisis posterior.

 Filtrado inteligente
Permite filtrar por nivel de importancia (1–3 estrellas) y por la divisa afectada.

Uso práctico

Este indicador permite a los traders cuantificar objetivamente la reacción del mercado ante las noticias económicas, identificar los eventos históricamente más impactantes y evaluar las condiciones del mercado antes de anuncios clave.
El historial de datos ayuda a anticipar la magnitud probable de los movimientos futuros, ofreciendo una base sólida para la toma de decisiones.


Productos recomendados
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Indicadores
Vela HTF de Haven: el poder del marco de tiempo superior en su gráfico Presentamos la vela HTF de Haven , una potente herramienta que muestra las velas de un marco de tiempo superior (HTF) directamente en su gráfico de trabajo. Deje de cambiar constantemente de ventana y empiece a ver el verdadero contexto del mercado, que es la base para tomar decisiones de trading bien fundamentadas. Otros productos -> AQUÍ . Características clave y el concepto "Power of 3" Análisis basado en el concepto "Pow
FREE
Trend Vision PRO SMC
Miyambo Mumba
Indicadores
SHORT DESCRIPTION: Indicador profesional de Smart Money con Order Blocks HTF/LTF, FVG, detección BOS, niveles de entrada/SL/TP y alertas. Opera como las instituciones. FULL DESCRIPTION: VisionSMC Pro - Indicador Profesional de Smart Money Concepts Opera como las instituciones con VisionSMC Pro, el indicador SMC más completo para MetaTrader 5. Esta poderosa herramienta revela las huellas del dinero inteligente, ayudándote a identificar configuraciones de alta probabilidad con precisión. CARA
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5 Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura). Características principales Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario). Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada. Tipos de medias soportadas: SMA, EMA,
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicadores
Gold Venamax : este es el mejor indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Características del indicador: Este es un súper indicador con Magia y dos bloques de flechas de tendencia para un comercio cómodo y rentable. El botón rojo para cambiar de bloque se muestra en el gráfico. La magia se establece en la configuración del indicador, por lo que puede instalar el indicador en d
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicadores
Desarrollado por Smart Trader - Smart Reversion Pattern es un indicador capaz de identificar patrones de reversión , tanto alcistas como bajistas. Está diseñado para proporcionar un conocimiento rápido y en tiempo real de los patrones. También hemos pensado en la parte de la interfaz, creando un aspecto limpio y agradable para identificar patrones de formación en el gráfico. Nota: Si algún patrón que necesita no aparece en la lista, sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros y solicitar
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Indicadores
Your Pointer no es un canal Forex cualquiera. Este corredor se construye sobre la base del análisis de varias velas, empezando por la última, como resultado de lo cual se determinan los extremos del intervalo estudiado. Son ellos los que crean las líneas del canal. Como todos los canales, tiene una línea media, así como una línea de máximos y mínimos. Merece la pena observar este canal por su comportamiento inusual. El uso del indicador Your Pointer permite al operador reaccionar a tiempo cuand
Market Info Label
Karsten Nest
Indicadores
Esta herramienta le proporciona varias informaciones sobre su broker y los acontecimientos actuales del mercado. La Infolabel superior muestra el precio actual del spread . Puede establecer si la etiqueta debe mostrarse u ocultarse. Puede ajustar los niveles de precios para el cambio automático del color de fondo. El Infolabel inferior muestra el temporizador de la vela del marco de tiempo actual. Puede establecer si la etiqueta debe mostrarse u ocultarse. El color del borde cambia a rojo si:
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Time & Sales Tick Indicator es un indicador para MetaTrader 5 que muestra información de ticks en tiempo real. Presenta el precio, el volumen de ticks y la hora directamente en el gráfico. Funcionalidad Muestra datos de ticks, incluyendo precio, volumen y tiempo, en un panel dentro del gráfico. Agrupa los ticks en intervalos definidos por el usuario, con colores diferenciados (verde para alza, rojo para baja). Permite posicionar el panel en cualquiera de las esquinas del gráfico.
Volume Color Bar
Ivan Bermejo
Indicadores
Este indicador personaliza las velas de volumen del mismo color que la vela del precio. Si es una vela alcista, la vela del volumen será verde... Y si es una vela bajista, la vela del volumen será rojo... Muy util para ver de un vistazo la fuerza dominante... Podrás personalizar el color de las velas de volumen, el grosor, el estilo, incluso en qué periodos quieres que se representen... Es como el indicador por defecto de Volumen del MT5, pero éste tiene la opción de personalizar colores y e
Daily Volume Profile
Giga Aptsiauri
Indicadores
Perfil de Volumen Diario (Multi-Día) para MT5 Este indicador proporciona un Perfil de Volumen Diario limpio, rápido y altamente optimizado para los últimos N días , actualizado automáticamente cada minuto sin parpadeo ni retraso en el gráfico. Dibuja la estructura completa del mercado: POC, VAH, VAL, Value Area, Day High/Low, Volume Distribution Buckets , y se adapta dinámicamente a cualquier marco temporal utilizando la lógica de desplazamiento incorporada. Características principales: Perfi
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 es parte del conjunto de herramientas (Wyckoff Academy Wave Market) y (Wyckoff Academy Price and Volume). El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 se creó para facilitar la visualización del movimiento del volumen en el gráfico de forma intuitiva. Con ella podrás observar los momentos de pico de volumen y momentos en los que el mercado no tiene interés profesional Identificar momentos en los que el mercado se mueve por inercia y no por movimie
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Señales Elite Harmony Pro Visión general Elite Harmony Signals es un sofisticado indicador de análisis técnico que muestra rectángulos dinámicos que proporcionan zonas de negociación claras y señales de confirmación para mejorar las decisiones. Características principales Zonas de rectángulos dinámicos Extensión en Tiempo Real : Los rectángulos se extienden automáticamente a la acción del precio actual Cierre Inteligente : Los rectángulos se cierran sólo cuando aparecen señales opuestas Confirma
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
Anchored VWAP Trend
Duc Thac Qui
Indicadores
El indicador VWAP anclado ( precio medio ponderado por volumen) es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para analizar la acción del precio durante un periodo de tiempo. Este indicador identificará automáticamente los puntos de inflexión de la tendencia para ayudar a los operadores a ver más fácilmente cuándo el mercado continúa la tendencia, retrocede o invierte la tendencia cruzando la línea VWAP. Se puede apilar en múltiples periodos de tiempo para
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
Volume Orderflow Profile MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Presentamos Volume Orderflow Profile , una herramienta versátil diseñada para ayudar a los operadores a visualizar y comprender la dinámica de la presión de compra y venta dentro de un periodo de referencia específico. ¡Perfecto para aquellos que buscan obtener una visión más profunda del comportamiento del mercado basado en el volumen! Versión MT4 - https://www.mql5.com/en/market/product/122656/ El indicador recopila datos sobre los precios máximos y mínimos, junto con los volúmenes de compra y
Copy Objects 108
Evgenii Pavlov
Indicadores
El indicador trabaja con los objetos "Línea de tendencia", "Rectángulo", "Texto" y permite crearlos y copiarlos de un gráfico a otro. Es una alternativa más cómoda a los copiadores automáticos, ya que permite elegir con mayor flexibilidad qué y dónde debe copiarse. Atajos de teclado: '1,2,3,4,5,6' - crear líneas horizontales finas (el color se establece en la configuración), lo mismo con SHIFT - línea gruesa ' ~' - crear una línea con un color aleatorio ))) '7,8,9' - creación de rectángulos
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona sin fallos en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se muev
TimeFrame Pro
Basit Mehmood
Indicadores
# Timeframepro - MT5 Vela Temporizador Indicador de cuenta atrás ## Visión General Timeframepro es un indicador profesional MT5 que muestra un temporizador de cuenta atrás en tiempo real que muestra el tiempo restante antes de que la barra actual se cierre y se forme una nueva barra. Proporciona una funcionalidad esencial de gestión del tiempo para los operadores que necesitan realizar un seguimiento preciso de los tiempos de cierre de las velas. ## Características principales ### ️ Funcion
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indicadores
Puede cambiar el periodo de tiempo del gráfico con sólo pulsar un botón. También puede cambiar múltiples gráficos con sólo pulsar un botón. También puede cambiar varios gráficos con sólo pulsar un botón , ahorrándote la molestia de cambiar los periodos de tiempo. Estamos retransmitiendo en directo el funcionamiento real del sistema. Compruebe usted mismo si se puede utilizar. Compruébelo usted mismo. https://www.youtube.com/@ganesha_forex No garantizamos los resultados de su inversión. Las in
Cumulative Volume Delta CVD Indicator
Salman Soltaniyan
Indicadores
CVD (Delta de Volumen Acumulado) para MT5 CVD (Delta de Volumen Acumulado) para MT5 CVD simple y rápido para volumen y flujo de órdenes. Rastrea la presión neta de compra vs venta y traza el CVD como velas. La ventana de datos también muestra el recuento de ticks por vela. Para qué sirve Acumula la delta de volumen a partir de los ticks o de un marco temporal elegido. Reinicio opcional: Sin reinicio, Periodo gráfico actual o un marco temporal específico Funciona con cualquier símbolo y marco tem
YF Bounce Zones
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904 +++ Licencia Completa --> https://www.mql5.com/en/market/product/156842 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ OFERTA DE NAVIDAD +++ Obtenga este indicador gratis al alquilar la Licencia Completa del Sistema de Previsión (una licencia
Volume Change
Igor Slepnev
Indicadores
El indicador Cambio de volumen muestra en una ventana separada el cambio de volumen y la dirección del movimiento del precio en forma de línea. Parámetros del indicador: VolumeTimeframe - marco de tiempo en el que el indicador toma datos. VolumeApplied - tipo de volumen: Tick volume/Volumen real. VolumePeriod - periodo de la media móvil en el VolumeTimeframe, contra el que se calcula el cambio de volumen. Este indicador se puede utilizar para construir un sistema de negociación basado en el se
Logarithmic Regression Channel Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Un indicador avanzado que combina la regresión logarítmica dinámica con herramientas inteligentes de análisis de tendencias , visualizaciones personalizables y filtros avanzados para confirmar la dirección del mercado. Cómo utilizar el indicador Canal de regresión logarítmica - Tendencia (trazado en plazos superiores) Tendencia alcista (pendiente ≥ +3) Hay dos formas de comprar : Cuando el precio rebota en la banda inferior del canal (línea de tendencia baja). Cuando el precio cruza la línea me
Meteoro
Gabriel Joel Dos Passos
Asesores Expertos
FORCE CANDLE PRO MT5 un robot de momentum directo para capturar movimientos fuertes con disciplina y claridad entra sólo cuando el mercado imprime una vela de fuerza real cuerpo dominante controlado mecha opuesta lectura objetiva y ejecución firme no winding up no external dependencies no martingale no grid POR QUÉ FORCE CANDLE PRO LLAMA LA ATENCIÓN busca el momento en el que la energía del precio se concentra en una única vela fuerte cuando esto sucede hay más posibilidades de que el movimiento
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Otros productos de este autor
MTF Trend Dashboard MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
MTF TREND DASHBOARD - Analizador de Tendencias Multitimeframe Un potente panel visual que muestra la dirección de la tendencia en 7 marcos temporales simultáneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). === CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES === Detección de tendencia en tiempo real usando cruce de EMAs Valores de RSI con colores de sobrecompra/sobreventa Barras dinámicas de fuerza de tendencia Señal de sesgo del mercado (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral) Visualización en vivo de Spread, ATR, Bid/Ask Te
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Media Móvil Adaptativa AMD (AAMA) AAMA es un indicador de media móvil adaptativa para MetaTrader 4 que ajusta automáticamente su capacidad de respuesta según las condiciones del mercado. Características principales: Media móvil adaptativa basada en el Ratio de Eficiencia de Kaufman – reacciona rápidamente en tendencias y filtra el ruido en mercados laterales Detección automática de las 4 fases del mercado AMD: Acumulación, Markup (subida), Distribución, Markdown (bajada) Adaptación a la volatil
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Burbujas — Desaceleración del Precio + Pico de Volumen Una herramienta visual sencilla que muestra cuadrados de colores en el gráfico cuando el precio se desacelera repentinamente junto con un aumento notable en el volumen. (Función de relleno con efecto de burbujas concéntricas) Ayuda a identificar los momentos clave en los que el mercado se prepara para moverse. Qué hace el indicador: Detecta los momentos en que el mercado “duda” antes de un movimiento Muestra dónde entra gran vol
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Indicadores
SimpleCustomBox – Indicador de Cajas de Sesión y Líneas de Máximo/Mínimo para MT5 Descripción general: SimpleCustomBox es un potente y fácil de usar indicador para MetaTrader 5 que te permite resaltar visualmente sesiones de trading específicas en tu gráfico. Define rangos de tiempo personalizados, visualiza al instante el máximo y mínimo de cada sesión y toma decisiones más inteligentes con límites visuales claros. Perfecto para traders intradía, scalpers y cualquier persona que opere con patr
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Density V2.40 Muestra la distribución del volumen por nivel de precio, revelando zonas de interés institucional. A diferencia del volumen clásico (por tiempo), indica dónde se concentró realmente el volumen. Conceptos clave: Barras horizontales = volumen negociado por precio Barra más larga → mayor volumen Zonas rojas = soportes y resistencias importantes Usos principales: Identificar soportes/resistencias reales Determinar el POC (Point of Control) Definir la Área de Valor (70 %
FREE
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador basado en el desequilibrio del tick-spread. TF: Funciona en todos los marcos temporales (de M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs (ajuste automático para pares JPY, Oro y CFD). Ajustes: TickWindow (200) – ventana de observación de ticks SpreadWeight (1.5) – ponderación del spread NormalizationPeriod (20) – periodo de normalización (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – niveles de alerta AlertCooldown (300s) – tiempo de enfriamiento de alerta Conclusión: Proxy Or
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Asesores Expertos
Range Breakout EA - Descripción Simple Concepto Un robot de trading automatizado para MetaTrader 5 que explota las rupturas de rango con dos periodos clave: Características Gestión automática de las horas de mercado Stop Loss y Take Profit personalizables Trailing Stop inteligente Modo de prueba integrado para simulación Registros detallados para supervisión Cómo funciona Registra los precios extremos al comienzo del día Espera a que se produzca una ruptura del rango secundario Abre una posició
FREE
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Mean Reversion Probability – Indicador de Reversión Estadística Descripción corta Indicador de nivel institucional que calcula la probabilidad estadística de una reversión hacia la media móvil de 200 periodos, basado en el análisis de sobreextensiones históricas. Identifica zonas de fatiga del mercado con precisión cuantitativa. Características principales Análisis estadístico avanzado – Construye una base de datos con más de 500 extensiones históricas para calcular probabilidades reales Puntu
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Frase corta: Iceblock — indicador MT4 que identifica clusters de alto volumen con poco movimiento de precio (comportamiento tipo iceberg). TF: Funciona en todos los marcos temporales (M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs. Ajustes: VolumeLookback – velas para calcular volumen medio VolumeThreshold – multiplicador para detectar volumen anormal ClusterSize – número de velas cercanas para confirmar un cluster RangeComparisonPeriod – periodo para promediar rangos (high–low) Con
FREE
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
ste indicador identifica automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia analizando los patrones de volumen. A diferencia de las herramientas tradicionales de S/R que se basan únicamente en el precio, Volume S/R encuentra niveles en los que el mercado realmente reaccionó. LÓGICA DE DETECCIÓN : - Zonas de alto volumen: Niveles de precios donde se produjeron fuertes compras/ventas - Zonas de bajo volumen: Zonas de interés débil - zonas potenciales de ruptura o inversión FILTRADO INTEL
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Spike Signal v1.2 — indicador MT5 que detecta picos explosivos Boom/Crash y genera señales de scalping en tiempo real. TF: Funciona en todos los marcos temporales (recomendado M1–M15). Par: Diseñado para índices sintéticos Boom y Crash (Deriv), adaptable a activos volátiles. Ajustes: SpikeSensitivity / MinSize – sensibilidad y tamaño mínimo del pico EMA (8/21) – señales de entrada RSI (14) – filtro de tendencia TP/SL Points – niveles de take profit y stop loss Trailing Exit / Alerts – gestión
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PDHL – muestra de forma sencilla los máximos y mínimos de los días anteriores directamente en su gráfico, ofreciendo una referencia rápida y visual de los niveles clave pasados. El indicador es ligero y fácilmente configurable , permitiéndole ajustar el número de días mostrados, los colores, así como el estilo y grosor de las líneas según sus preferencias. Está diseñado para ser práctico y sencillo, aunque puede que no funcione en todos los instrumentos o plataformas . Español : Probado únicamen
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PVWAP Improved MT5 – Indicador avanzado del Volume Weighted Average Price PVWAP Improved MT5 es una version mejorada y optimizada de mi indicador VWAP personal. Muestra el precio medio ponderado por volumen junto con varias bandas de desviacion estandar que ayudan a identificar posibles zonas de soporte, resistencia y agotamiento del movimiento. El indicador funciona en todos los marcos temporales y mantiene un rendimiento ligero incluso con grandes historicos. Proposito del indicador El VWAP r
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador Institucional de Compresión de Liquidez El indicador mide el estrechamiento de la liquidez en tiempo real utilizando el ancho normalizado de las Bandas de Bollinger, el volumen y el spread promedio para identificar fases de compresión antes de rupturas de precio. Visualización: Ventana separada de estilo profesional con histograma “Compression Score” y línea de umbral (“Threshold”). Características Clave Detección temprana: Identifica zonas de contracción antes de impulsos significati
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Oscilador Volumen-Precio (VP Oscillator) para MT5 El Oscilador VP destaca el equilibrio (o desequilibrio) entre el volumen de operaciones y el movimiento de los precios, ayudando a los operadores a detectar tendencias ocultas de acumulación, distribución o debilitamiento. Cómo funciona: Calcula el rango de precios de cada barra (Alto-Bajo) y el volumen de ticks. Normaliza ambos valores sobre un periodo determinado (por defecto: 14). Traza la diferencia absoluta entre ellos ×100 - mostrando cómo
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de flujo institucional Una herramienta inteligente basada en el volumen que detecta las zonas de actividad institucional a través de patrones directos de flujo de órdenes. Revela dónde operan las grandes instituciones. Un indicador de volumen avanzado que filtra el ruido para identificar probables patrones institucionales. Características principales Detección inteligente de grupos Identificación automática Clasificación de señales: Violeta / Amarillo - Zona institucional - Actividad i
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Volumen y Fuerza de Movimiento (VMS) para MT5 El indicador V MS muestra la relación entre el volumen de operaciones y la fuerza del movimiento del precio, ayudando a los operadores a evaluar en qué medida la actividad del mercado apoya la acción del precio. Cómo funciona: Mide el volumen de ticks como actividad de negociación. Calcula la fuerza del movimiento usando un Rango Verdadero normalizado (%). Ambos valores pueden ser suavizados (por defecto: 5) y opcionalmente normalizados
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador Range Box para Sesiones de Trading Este indicador permite a los traders visualizar y analizar rangos de tiempo específicos directamente en su gráfico, dibujando cuadros rectangulares para cada sesión de trading. Funciones clave: Intervalo de sesión personalizable: establezca sus propias horas de inicio y fin de sesión. Número de días mostrados: elija cuántas sesiones pasadas serán visibles. Color por defecto y color especial para lunes: destaque fácilmente los patrones semanales. Ancho
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA ESTRUCTURALES - Indicador MT4/MT5 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de o
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Dynamic Pivot Zones - Su asistente de niveles en el gráfico Este indicador es como un GPS para sus operaciones . Le muestra dónde le gusta estar al precio, dónde se pone nervioso y por dónde vuela. Se acabó calcular pivotes a mano o adivinar niveles de soporte y resistencia. Lo que hace: Traza automáticamente los pivotes H1, H4 y D1 . Muestra las zonas de soporte y resistencia : R1, R2, S1, S2. Las líneas son de colores y fáciles de leer , para que pueda ver al instante lo que es caliente o frío
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Adaptive Flow MAs es un indicador de media móvil diseñado para ajustarse de forma natural a los movimientos del mercado. A diferencia de las medias tradicionales, adapta dinámicamente sus periodos en función de la volatilidad reciente y la tendencia actual. La EMA sigue de cerca las rápidas oscilaciones de los precios para captar cada impulso, mientras que la SMA se mantiene más suave, proporcionando una referencia estable y fiable. Con una pantalla limpia que muestra los periodos adaptativos a
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - Indicador MT4 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de oscilación basán
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador que numera las barras (velas) de una sesión de negociación personalizada. El indicador permite: Definir la hora de inicio de la sesión (StartHour y StartMinute). Mostrar números sólo en barras impares (si AfficherUniquementImpairs es true) Visualizar los números de los últimos N días (NbJours) Personalizar el color y el tamaño del texto El indicador recorrerá las barras de los últimos N días y, para cada día, empezará a contar desde la hora de inicio de la sesión. Mostrará el número
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Este indicador le permite numerar las barras dentro de una sesión de trading para CFDs. Funciona en GER40, UK100, US30, US100 y US500 y es completamente personalizable para adaptarse a su estilo de trading y preferencias de gráfico, siendo muy útil para el análisis diario y la mejora de estrategias. Funciones y parámetros clave: Intervalo de sesión personalizable: defina su hora de inicio y fin de sesión Opción de ocultar números pares: para un gráfico más limpio Ajustar la distancia de los núm
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
El visualizador de la actividad de las velas convierte su gráfico en un mapa térmico dinámico que le ofrece una visión clara de la presión compradora y vendedora. Conocimiento profundo del mercado: Detección de zonas activas: El algoritmo destaca las áreas en las que se acumula un alto volumen dentro de un estrecho rango de precios, revelando zonas clave de presión. Intensidad en tiempo real: Los colores se ajustan en tiempo real, cambiando suavemente de tonos fríos a tonos más cálidos a medida
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Burbujas — Desaceleración del Precio + Pico de Volumen Una herramienta visual sencilla que muestra cuadrados de colores en el gráfico cuando el precio se desacelera repentinamente junto con un aumento notable en el volumen. (Función de relleno con efecto de burbujas concéntricas) Ayuda a identificar los momentos clave en los que el mercado se prepara para moverse. Qué hace el indicador: Detecta los momentos en que el mercado “duda” antes de un movimiento Muestra dónde entra gran vol
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Indicadores
AutoPivot - Indicador Automático de Puntos Pivote Indicador MT4 que muestra los puntos pivote (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) y los niveles del día anterior (PDH/PDL). Características principales: Adaptación automática al marco temporal del gráfico (H4/D1/W1) Zonas entre PDH/PDL y el nivel de soporte/resistencia más cercano 8 temas de color preconfigurados Personalización completa de colores, estilos de línea y opacidad de zonas Etiquetas compactas con visualización opcional del precio Actualizaciones
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - Indicador MT4 Sencillo indicador que dibuja automáticamente líneas de tendencia basadas en la estructura del mercado. Características: - 3 grados de detección de estructura (corto, medio, largo plazo) - Fuerza de oscilación configurable para cada grado - Un solo color por grado para una visualización limpia - Número ajustable de líneas por grado - Colores y anchos de línea personalizables Cómo funciona: El indicador identifica los máximos y mínimos de oscilación basán
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario