リアクティビティ指標 – MT5向け経済イベント反応測定

リアクティビティ指標は、経済カレンダーイベントに対する市場の反応をリアルタイムで分析・定量化します。主要な経済発表後の10秒、30秒、60秒における価格変動（ピップス）を自動的に測定します。

主な機能

イベント自動取得

MT5ネイティブカレンダーAPIとの統合により、外部設定は不要。

ニュース後のボラティリティ精密測定

ニュース発表後の価格変動速度（ピップス/分）を計算。

比較分析

国別・イベント種別ごとに、類似イベントの過去データと市場反応を比較。

事前市場評価

イベント15分前の市場状況（スプレッド、ボラティリティ、予測インパクト）を分析。

カスタマイズ可能なアラート

サウンド、ポップアップ、メール、プッシュ通知に対応。

データ保存

すべての測定値をCSV形式で自動保存、後続分析が可能。

インテリジェントフィルタリング

重要度（1～3★）や対象通貨でイベントを絞り込み可能。

実用性

この指標は、トレーダーが経済ニュースに対する市場反応を客観的に定量化し、過去に高インパクトだったイベントを特定し、発表前の市場状況を評価するのに役立ちます。

過去データを参照することで、将来の価格変動の大きさを予測し、より正確な意思決定をサポートします。