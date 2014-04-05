Reactivity
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
リアクティビティ指標 – MT5向け経済イベント反応測定
リアクティビティ指標は、経済カレンダーイベントに対する市場の反応をリアルタイムで分析・定量化します。主要な経済発表後の10秒、30秒、60秒における価格変動（ピップス）を自動的に測定します。
主な機能
イベント自動取得
MT5ネイティブカレンダーAPIとの統合により、外部設定は不要。
ニュース後のボラティリティ精密測定
ニュース発表後の価格変動速度（ピップス/分）を計算。
比較分析
国別・イベント種別ごとに、類似イベントの過去データと市場反応を比較。
事前市場評価
イベント15分前の市場状況（スプレッド、ボラティリティ、予測インパクト）を分析。
カスタマイズ可能なアラート
サウンド、ポップアップ、メール、プッシュ通知に対応。
データ保存
すべての測定値をCSV形式で自動保存、後続分析が可能。
インテリジェントフィルタリング
重要度（1～3★）や対象通貨でイベントを絞り込み可能。
実用性
この指標は、トレーダーが経済ニュースに対する市場反応を客観的に定量化し、過去に高インパクトだったイベントを特定し、発表前の市場状況を評価するのに役立ちます。
過去データを参照することで、将来の価格変動の大きさを予測し、より正確な意思決定をサポートします。