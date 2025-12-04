Volume Color Bar

Dieser Indikator passt die Farbe der Volumenkerzen an die Farbe der Preiskerze an. Wenn es sich um eine bullische Kerze handelt, wird die Volumenkerze grün sein... Und wenn es sich um eine bärische Kerze handelt, wird die Volumenkerze rot sein... Sehr nützlich, um den vorherrschenden Trend auf einen Blick zu erkennen... Sie können die Farbe der Volumenkerzen, ihre Dicke, ihren Stil und sogar die Zeitrahmen, in denen sie angezeigt werden sollen, individuell anpassen... Es ist wie die Standard-MT5-Volumen-Indikator, aber dieser hat die Möglichkeit, Farben und Stile anpassen...

Empfohlene Produkte
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Volumen-Farbhistogramm für MetaTrader 5 Dieser Indikator zeigt das Volumen als Histogramm in einem separaten Fenster an. Die Balken werden entsprechend der Richtung der Kerze gefärbt: Grün für bullische (Schlusskurs > Eröffnung) und Rot für bärische (Schlusskurs < Eröffnung). Hauptfunktionen Volumenquelle: Tick-Volumen oder reales Volumen (benutzerdefinierbar). Optionale gleitende Durchschnittslinie über dem Volumenhistogramm, über Eingabe aktivierbar. Unterstützte Durchschnittstypen: SMA, EMA,
FORTS Total Orders
Dmitriy Skub
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt das Verhältnis der Anzahl der Aufträge von Käufern und Verkäufern für den russischen Futures-Markt FORTS an. Jetzt können Sie diese Informationen in Echtzeit in Ihrem МetaТrader 5 Terminal erhalten. So können Sie ganz neue Handelsstrategien entwickeln oder die bestehenden verbessern. Die Daten über das Verhältnis der Anzahl der Aufträge werden von der Datenbank empfangen (Text CSV oder binär, je nach Ermessen des Benutzers). Nach Beendigung einer Handelssitzung und Ausscha
VolumeDeltaPercentRange
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator bietet eine originelle Mischung aus WPR, VSA und Volumen-Delta. Er zeigt das Verhältnis der Kauf-/Verkaufsvolumina, skaliert auf einer 100%-Spanne, basierend auf der gesamten Volumenänderung für einen ausgewählten Zeitraum. Die konvetionelle VSA (Volume Spread Analysis) untersucht die Zusammenhänge zwischen Preisbewegung und Volumenveränderung in absoluten Werten, während die WPR (Williams Percent Range) einen bequemen Ansatz zur Normalisierung von Preisbewegungen in einer fest
Actual Depth of Market Chart
Sergey Andreev
1 (2)
Indikatoren
Das professionelle Tool für Aktienhändler ist jetzt auf MetaTrader 5 verfügbar. Der Chart-Indikator Actual depth of market visualisiert die Markttiefe in Form eines Histogramms, das auf einem Chart angezeigt wird, der sich in Echtzeit aktualisiert. Treffen Sie auf neue Aktualisierungen entsprechend den Benutzerwünschen! Jetzt zeigt der Indikator Actual Depth of Market das aktuelle Verhältnis des Volumens der Kauf- und Verkaufsanfragen (B/S ratio) an. Er zeigt den Anteil des Volumens jeder Art v
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indikatoren
Volume Profile Pro Indikator Dieser Indikator ist das Volume Profile Pro Tool, das analysiert, "bei welchem Preis der meiste Handel stattfindet". Er verfügt über folgende Zusatzfunktionen: Anzeigemodi (Display Modes) Volume Profile (Normal): Zeigt das gesamte Handelsvolumen (Total Volume) in jedem Preisbereich an, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu erkennen. Delta / Money Flow: Zeigt die "Differenz" zwischen Kauf- und Verkaufsdruck (Buy vs Sell) an und wer den Markt zu diesem Pr
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indikatoren
FourAverage ist ein neues Wort bei der Trenderkennung. Mit der Entwicklung der Informationstechnologie und einer großen Anzahl von Teilnehmern sind die Finanzmärkte zunehmend weniger anfällig für die Analyse veralteter Indikatoren. Herkömmliche technische Analysetools wie der gleitende Durchschnitt oder der Stochastik sind nicht in der Lage, die Richtung eines Trends oder seine Umkehrung in seiner reinen Form zu bestimmen. Kann ein Indikator die richtige Richtung des zukünftigen Preises anzeigen
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der Accumulation/Distribution-Indikator ist ein Indikator, der im Wesentlichen zur Messung von Angebot und Nachfrage entwickelt wurde. Er erreicht dies, indem er versucht zu bestimmen, ob Händler tatsächlich akkumulieren (kaufen) oder verteilen (verkaufen). Dieser Indikator sollte genauer sein als andere Standard-MT5-AD-Indikatoren, um den Kauf-/Verkaufsdruck anhand des Volumens zu messen, Trendwechsel durch Divergenz zu erkennen und das Akkumulations-/Verteilungsniveau (A/D) zu berechnen. Anwe
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der WAPV Price and Volume Indicator for MT5 ist Teil des Toolsets (Wyckoff Academy Wave Market) und (Wyckoff Academy Price and Volume). Der WAPV-Preis- und Volumenindikator für MT5 wurde entwickelt, um die Volumenbewegung auf dem Chart auf intuitive Weise einfach zu visualisieren. Damit können Sie die Momente des Spitzenvolumens und Momente beobachten, in denen der Markt kein professionelles Interesse hat Identifizieren Sie Momente, in denen sich der Markt durch Trägheit bewegt und nicht durch d
FORTS Open Interest
Dmitriy Skub
Indikatoren
Dies ist ein Open-Interest-Indikator für den russischen FORTS-Futures-Markt. Jetzt können Sie Daten über das offene Interesse in Echtzeit im МТ5-Terminal erhalten. Dies ermöglicht Ihnen, ganz neue Handelsstrategien zu entwickeln oder bestehende Strategien erheblich zu verbessern. Die Daten über das offene Interesse werden aus der Datenbank empfangen (Text-CSV oder binär, je nach Ermessen des Benutzers). Nach Beendigung einer Handelssitzung und Ausschalten des Terminals (oder des PCs) werden die
Currency Strength Meter Pro Graph for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Indikatoren
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currenc
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indikatoren
Wir stellen vor: PivotWave - Ihr ultimativer Handelsbegleiter, der Präzision und Marktanalyse neu definiert. PivotWave wurde speziell für Händler entwickelt und ist mehr als nur ein Indikator. Es ist ein leistungsstarkes Tool, das den Puls des Marktes erfasst und wichtige Wendepunkte und Trends mit höchster Genauigkeit identifiziert. PivotWave nutzt fortschrittliche Algorithmen, um klare visuelle Signale für optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu liefern, die es Händlern erleichtern, sich in
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Paint Pattern Candle
Alexandro Matos
Indikatoren
PaintPatternCandle - Der fortschrittlichste Candlestick-Muster-Indikator auf dem Markt Ausführliche Beschreibung (300+ Zeilen) Was ist PaintPatternCandle? PaintPatternCandle ist ein revolutionärer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch 13 Candlestick-Muster in Echtzeit identifiziert und einfärbt. Er wurde von ETHERNAL entwickelt und verwandelt Ihre technische Analyse in einen intuitiven visuellen Prozess, der Kauf- und Verkaufschancen mit leuchtenden Farben hervorhebt. Einzigarti
Supply and Demand Zones MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indikatoren
Der Indikator für Angebots- und Nachfragezonen ist eines der besten Tools, die wir je entwickelt haben. Dieses großartige Tool zeichnet automatisch Angebots- und Nachfragezonen, die besten Orte für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Er verfügt über viele fortschrittliche Funktionen, wie die Unterstützung von Zonen mit mehreren Zeitrahmen, die Anzeige der Breite der Zonen, Warnmeldungen für retuschierte Zonen und vieles mehr. Aufgrund der Fraktalität des Marktes kann dieser Indikator fü
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
Tick by Tick 5
Leonid Basis
Indikatoren
Dieser Indikator ist für den M1-Zeitrahmen konzipiert und zeigt an: Die Summe der Punkte, wenn der Preis steigt (grünes Histogramm). Die Summe der Punkte, wenn der Preis fällt (rotes Histogramm). Mit anderen Worten: Anhand der Anzahl und des Verhältnisses der bullischen zu den bearischen Punkten können Sie eine technische Analyse der Marktlage vornehmen. Wenn das grüne Histogramm das rote überwiegt, kann man daraus schließen, dass im Moment die Käufer stärker sind als die Verkäufer, und umgekeh
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Indikatoren
Der   Donchian Time Sync Analyzer   erweitert die klassische Donchian-Kanalanalyse um eine leistungsstarke   Multi-Timeframe   -Dimension und ermöglicht Händlern die gleichzeitige Überwachung   von Trendstärke   und potenziellen   Umkehrsignalen   über fünf verschiedene Chartperioden hinweg. Dieser fortschrittliche Indikator berechnet die höchsten Hochs und tiefsten Tiefs über die von Ihnen gewählten Zeiträume und generiert   klare visuelle Signale   , die die Konvergenz der Trendrichtung über m
CoioteOscilator
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indikatoren
CoyoteOscillator ist ein Trend- und Musterverfolger für grafische Strukturen. Der Indikator besteht aus 3 Elementen. langsamer Hauptoszillator: Histogramm mit einem Niveau von 0 bis 50 und 4 Farben, 2 lange, von 0 bis 30 und über 30 und 2 kurze, von 0 bis 30 und über 30. schneller Hauptoszillator : magentafarbene Linie mit einem Pegel von -50 bis 50. Auslöser: gelbe Linie mit einem Niveau von -50 bis 50. Der langsame Hauptoszillator ist ein primärer Trendverfolger. Der schnelle Hauptoszillator i
MACD Advanced
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator bietet Ihnen die MACD-Formel, die auf die volumenabhängigen Indikatoren Akkumulation/Distribution und OnBalance Volumes angewendet wird. Zusätzlich zu den Tick-Volumina unterstützt er spezielle pseudo-reale Volumina, die für Forex-Symbole synthetisiert werden, bei denen die realen Volumina unbekannt sind. Weitere Details zu den Volumensurrogaten finden Sie in der Beschreibung anderer Indikatoren - TrueVolumeSurrogate und OnBalanceVolumeSurrogate (der Algorithmus des letzteren w
Reactivity
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Reaktivitätsindikator – Messung der Marktreaktion auf wirtschaftliche Ereignisse für MT5 Der Reaktivitätsindikator analysiert und quantifiziert in Echtzeit die Reaktion des Marktes auf Ereignisse im Wirtschaftskalender. Er misst automatisch die Kursbewegung (in Pips) 10, 30 und 60 Sekunden nach jeder wichtigen wirtschaftlichen Veröffentlichung. Hauptfunktionen  Automatische Ereignisabruf Nahtlose Integration mit der nativen MT5-Kalender-API – keine externe Konfiguration erforderlich.  Präzise M
AIS Trading Levels Intraday MT5
Aleksej Poljakov
Indikatoren
Dieser Indikator soll den Zeitpunkt der größten Handelsaktivität innerhalb eines Tages bestimmen. Nach dieser Berechnung baut der Indikator die wichtigsten Handelsniveaus auf. Der Vergleich dieser Niveaus mit der tatsächlichen Preisbewegung kann Informationen über die Stärke und Richtung von Markttrends liefern. Merkmale des Indikators Der Zeitrahmen muss unter D1 liegen. Empfohlene Zeiträume: M15, M30 und H1. Zeitrahmen über H1 können ein sehr grobes Bild vermitteln. Und die Verwendung von Ze
Trend Vision PRO SMC
Miyambo Mumba
Indikatoren
Professioneller Smart Money Indikator mit HTF/LTF Order Blocks, FVG, BOS-Erkennung, Entry/SL/TP-Levels und Echtzeit-Alerts. Handeln Sie wie Institutionen. FULL DESCRIPTION: VisionSMC Pro - Professioneller Smart Money Concepts Indikator Handeln Sie wie die Institutionen mit VisionSMC Pro, dem umfassendsten SMC-Indikator für MetaTrader 5. Dieses leistungsstarke Tool enthüllt die Spuren des Smart Money und hilft Ihnen, hochwahrscheinliche Trade-Setups präzise zu identifizieren. HAUPTFUNKTIONEN
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der MarketProfileTPO-Indikator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes Tool, das das auf der Time Price Opportunity (TPO)-Analyse basierende Marktprofil-Konzept direkt in Ihr Haupt-Chartfenster bringt. Dieser Indikator berechnet und zeigt die Preisverteilung über einen bestimmten Zeitraum an und hebt die wichtigsten Bereiche der Marktaktivität und -konzentration hervor. Er ist besonders für Instrumente mit hoher Volatilität wie NAS100, US30 und XAUUSD optimiert, wenn er auf dem M1-Zeitrahmen (
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indikatoren
Smart Reversion Pattern wurde von Smart Trader entwickelt - Smart Reversion Pattern ist ein Indikator, der in der Lage ist, Umkehrmuster zu erkennen , sowohl bullische als auch bärische Umkehrmuster. Er wurde entwickelt, um eine schnelle Echtzeiterkennung von Mustern zu ermöglichen. Wir haben uns auch Gedanken über die Benutzeroberfläche gemacht und ein sauberes und angenehmes Aussehen geschaffen, um Formationsmuster auf dem Chart zu erkennen. Hinweis: Wenn ein Muster, das Sie benötigen, nich
Complex head and shoulders MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für die Muster #24, #25, #26 und #27 ("Head and Shoulders", "Complex Head and Shoulders") aus Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) PeriodBars - Zeitraum des Indikators K - ein zusätzlicher Parameter, der die Genauigkeit der Musterformerkennung beeinflusst. Je kleiner der Wert ist, desto glatter soll
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Indikatoren
Quantum Channel Pro ist ein revolutionäres Multi-Channel-Volatilitätsanalyse-Tool, das Trenderkennung, Umkehrpunkte und Marktrauschen präzise identifiziert. Durch adaptive Standardabweichungskanäle werden drei Preiszonen (innerer, mittlerer und äußerer Kanal) dynamisch dargestellt, um Händlern bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Hauptmerkmale: Drei intelligente Kanäle (1σ, 2σ, 3σ) Echtzeit-Wahrscheinlichkeitsstatistik Adaptives Rauschfilterung Für alle Zeithorizonte geeignet Signale: Trendfo
Pro Smart Spread Timer
Daiki Watanabe
Indikatoren
Verlieren Sie kein Geld mehr durch plötzliche Spread-Ausweitungen. In modernen volatilen Märkten (insbesondere Gold und Kryptowährungen) können sich die Spreads innerhalb von Sekunden verdoppeln. Manuelle Spread Timer sind veraltet und lästig zu konfigurieren. Der Pro Smart Spread Timer (Pro SST) löst dieses Problem mit der "Zero Config Technology" . Legen Sie ihn einfach auf einen beliebigen Chart. Er analysiert automatisch die letzten 100 Balken, lernt den "normalen" Spread für das jeweilig
Visual Trend Direction and Force
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Trendrichtungs- und Kraftindikator (TDF) Erkennen Sie die wahre Kraft des Marktes und handeln Sie mit beispielloser Klarheit Haben Sie genug von Trendindikatoren, die sich verzögern, in unruhigen Märkten falsche Signale liefern und nicht zwischen einem schwachen Trend und einer starken, profitablen Bewegung unterscheiden können? Der Visual Trend Direction and Force (TDF)-Indikator ist die endgültige Lösung. Er wurde entwickelt, um eine kristallklare und unmittelbare Sicht sowohl auf d
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Volumen Advisor
Ivan Bermejo
Indikatoren
Nützliches Werkzeug, das Sie benachrichtigt, wenn es eine mögliche Bewegung durch Volumeneingabe entdeckt. Grundsätzlich in Futures. Erkennt Bereiche ohne ANGEBOT / KEINE NACHFRAGE. Vergleichen Sie das Volumen der Kerze mit den vorherigen. Wenn die Lautstärke gesunken ist, wenn die aktuellen Kontrakte, übertreffen die vorherige, ALERT! - Es kann in der Hauptgrafik oder in den Hauptfenstern geladen werden. - Für jede Zeitlichkeit. - Es warnt Sie mit einem Popup-Fenster, in dem der Al
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension