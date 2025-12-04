Volume Color Bar

Dieser Indikator passt die Farbe der Volumenkerzen an die Farbe der Preiskerze an. Wenn es sich um eine bullische Kerze handelt, wird die Volumenkerze grün sein... Und wenn es sich um eine bärische Kerze handelt, wird die Volumenkerze rot sein... Sehr nützlich, um den vorherrschenden Trend auf einen Blick zu erkennen... Sie können die Farbe der Volumenkerzen, ihre Dicke, ihren Stil und sogar die Zeitrahmen, in denen sie angezeigt werden sollen, individuell anpassen... Es ist wie die Standard-MT5-Volumen-Indikator, aber dieser hat die Möglichkeit, Farben und Stile anpassen...