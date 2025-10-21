Reactivity
- Göstergeler
- Vincent Jose Proenca
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Tepki Göstergesi – MT5 için Ekonomik Olay Piyasa Tepkisi Ölçümü
Tepki Göstergesi, ekonomik takvim olaylarına piyasanın tepkisini gerçek zamanlı olarak analiz eder ve nicelendirir. Önemli ekonomik açıklamalardan 10, 30 ve 60 saniye sonra fiyat hareketini (pip cinsinden) otomatik olarak ölçer.
Ana Özellikler
• Otomatik Olay Alımı
MT5’in yerleşik Takvim API’si ile entegrasyon, ek yapılandırma gerektirmez.
• Haber Sonrası Volatilite Ölçümü
Her açıklamadan sonra fiyat hareket hızını (pip/dakika) hesaplar.
• Karşılaştırmalı Analiz
Her olayın piyasa etkisini, ülke ve tür bazında benzer geçmiş olaylarla karşılaştırır.
• Olay Öncesi Piyasa Değerlendirmesi
Olaydan 15 dakika önce piyasa koşullarını analiz eder: spread, volatilite ve tahmini etki.
• Özelleştirilebilir Uyarı Sistemi
Ses, açılır pencere, e-posta ve push bildirimleri destekler.
• Veri Saklama
Tüm ölçümler otomatik olarak CSV formatında kaydedilir ve sonraki analizler için kullanılabilir.
• Akıllı Filtreleme
Önem derecesi (1–3 yıldız) ve ilgili döviz bazında olayları filtreleyebilir.
Pratik Kullanım
Bu gösterge, yatırımcıların ekonomik haberlerin piyasa tepkisini objektif olarak ölçmesini, tarihi olarak yüksek etkili olayları belirlemesini ve önemli açıklamalar öncesinde piyasa koşullarını değerlendirmesini sağlar.
Geçmiş veriler, gelecek hareketlerin muhtemel büyüklüğünü tahmin etmeye yardımcı olarak bilinçli işlem kararları alınmasını sağlar.