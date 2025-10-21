Reactivity
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Indicatore di Reattività – Misurazione della risposta del mercato agli eventi economici per MT5
L’Indicatore di Reattività analizza e quantifica in tempo reale la reazione del mercato agli eventi del calendario economico. Misura automaticamente il movimento del prezzo (in pips) a 10, 30 e 60 secondi dopo ogni annuncio economico importante.
Caratteristiche principali
• Recupero automatico degli eventi
Integrazione diretta con l’API Calendario nativa di MT5, senza necessità di configurazioni esterne.
• Misurazione precisa della volatilità post-news
Calcola la velocità del movimento del prezzo (pips/minuto) dopo ogni annuncio.
• Analisi comparativa
Confronta la reazione di ciascun evento con lo storico di eventi simili, per paese e tipo.
• Valutazione pre-evento
Analizza le condizioni di mercato 15 minuti prima dell’evento: spread, volatilità e impatto previsto.
• Sistema di allerta configurabile
Supporta suoni, popup, email e notifiche push.
• Persistenza dei dati
Salva automaticamente tutte le misurazioni in formato CSV per analisi successive.
• Filtraggio intelligente
Filtra gli eventi per livello di importanza (1–3 stelle) e valuta coinvolta.
Utilità pratica
Questo indicatore permette ai trader di quantificare oggettivamente la reazione del mercato agli eventi economici, identificare gli eventi storicamente ad alto impatto e valutare le condizioni di mercato prima degli annunci principali.
I dati storici aiutano a prevedere l’ampiezza probabile dei movimenti futuri, fornendo una base solida per le decisioni operative.