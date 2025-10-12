Personnal VWAP V2

PVWAP Improved MT5 – Erweiterter Volume Weighted Average Price Indikator

PVWAP Improved MT5 ist eine verbesserte und optimierte Version meines persoenlichen VWAP-Indikators. Der Indikator zeigt den volumen­gewichteten Durchschnittspreis sowie mehrere Standardabweichungsbaender an, die dabei helfen, potenzielle Unterstuetzungs-, Widerstands- und Erschoepfungszonen zu erkennen. Er funktioniert auf allen Zeitrahmen und bleibt auch bei grossen Kursdaten schnell und stabil.

Zweck des Indikators

Der VWAP zeigt den durchschnittlichen Preis, zu dem das meiste Handelsvolumen umgesetzt wurde. Er dient als zentrale Referenz, um die Position des Marktes im Vergleich zu seinem fairen Wert zu verstehen.

Hauptanwendungen:

  • Kurs über dem VWAP: bullischer Bias

  • Kurs unter dem VWAP: bearischer Bias

  • Standardabweichungsbaender (+1, +2, -1, -2) markieren Ueberkauft- und Ueberverkauft-Zonen

  • Hilft bei der Identifikation potenzieller Einstiegs-, Ausstiegs- oder Ruecksetzerpunkte

  • Nuetzlich, um Trendphasen von Mean-Reversion-Phasen zu unterscheiden

Besonders hilfreich fuer Daytrader, Scalper und Swingtrader.

Hauptmerkmale

  • Berechnung basierend auf realem Volumen von MetaTrader 5

  • Daily-Modus mit taeglichem Reset

  • Continuous-Modus fuer ununterbrochene VWAP-Berechnung

  • Bis zu 4 Standardabweichungsbaender: +1, +2, -1, -2

  • Vollstaendig anpassbare Farben, Linienstile und Linienstärken

  • Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitrahmen

  • Schnelle Berechnung für Backtests und Live-Trading

  • Stabil, klar und leicht in jede Strategie integrierbar

Empfohlene Produkte
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem In
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der Accumulation/Distribution-Indikator ist ein Indikator, der im Wesentlichen zur Messung von Angebot und Nachfrage entwickelt wurde. Er erreicht dies, indem er versucht zu bestimmen, ob Händler tatsächlich akkumulieren (kaufen) oder verteilen (verkaufen). Dieser Indikator sollte genauer sein als andere Standard-MT5-AD-Indikatoren, um den Kauf-/Verkaufsdruck anhand des Volumens zu messen, Trendwechsel durch Divergenz zu erkennen und das Akkumulations-/Verteilungsniveau (A/D) zu berechnen. Anwe
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der WAPV Price and Volume Indicator for MT5 ist Teil des Toolsets (Wyckoff Academy Wave Market) und (Wyckoff Academy Price and Volume). Der WAPV-Preis- und Volumenindikator für MT5 wurde entwickelt, um die Volumenbewegung auf dem Chart auf intuitive Weise einfach zu visualisieren. Damit können Sie die Momente des Spitzenvolumens und Momente beobachten, in denen der Markt kein professionelles Interesse hat Identifizieren Sie Momente, in denen sich der Markt durch Trägheit bewegt und nicht durch d
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Time & Sales Tick Indicator für MetaTrader 5 zeigt Tick-Daten in Echtzeit direkt im Chart an. Er stellt Preis, Tick-Volumen und Zeit dar, um die Marktaktivität besser zu verstehen. Funktionen Zeigt Tick-Daten (Preis, Volumen und Zeit) in einem Panel im Chart an. Gruppiert Ticks nach benutzerdefinierten Intervallen, farbcodiert (grün für Aufwärtsbewegung, rot für Abwärtsbewegung). Das Panel kann in jede Ecke des Charts verschoben werden.
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indikatoren
US30 Ninja ist ein 5-Minuten-Scalping-Indikator, der Sie informiert, wenn ein Handel möglich ist (Kauf oder Verkauf). Sobald der Indikator die Handelsrichtung angibt, können Sie einen Handel eröffnen und einen Stop-Loss von 30 Pips und einen Take-Profit von 30 bis 50 Pips verwenden. Bitte handeln Sie auf eigenes Risiko. Dieser Indikator wurde ausschließlich für den US30-Markt entwickelt und liefert möglicherweise keine positiven Ergebnisse für andere Paare .
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die beiden beliebtesten Produkte zur Analyse von Anfragevolumen und Marktgeschäften zu einem günstigen Preis nutzen: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Dieses Produkt kombiniert die Leistung beider Indikatoren und wird in einer einzigen Datei bereitgestellt. Die Funktionalität von Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart ist völlig identisch mit den ursprünglichen Indikatoren. Sie werden die Leistung dieser beiden Produkte in
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indikatoren
Keine Nachfrage, kein Angebot Dieser Indikator identifiziert No Demand-No Supply-Kerzen auf Ihrem Chart und stellt entsprechend dem Signal farbige Volumenbalken dar. Er kann auf alle Zeitrahmen oder nur auf einen bestimmten angewendet werden. Er kann auch als regulärer Volumenindikator mit dem außergewöhnlichen Future von WEIGHTED VOLUME verwendet werden. Darüber hinaus verfügt er über eine Alarmbenachrichtigung, einen Ton und eine E-Mail, wenn ein Signal auftritt. Der Indikator malt nicht neu,
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Crash 1000 Scalping Indikator für den Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Einführung Der Crash 1000 Scalping Indicator ist ein spezielles Tool, das für den Crash 1000 Index auf dem Deriv Synthetic Markt entwickelt wurde. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen und hilft Händlern, präzise Ein- und Ausstiegspunkte für Kaufpositionen zu identifizieren. Er ist so konzipiert, dass er nicht nachzeichnet, klare Signale mit akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigung
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Volumen-Farbhistogramm für MetaTrader 5 Dieser Indikator zeigt das Volumen als Histogramm in einem separaten Fenster an. Die Balken werden entsprechend der Richtung der Kerze gefärbt: Grün für bullische (Schlusskurs > Eröffnung) und Rot für bärische (Schlusskurs < Eröffnung). Hauptfunktionen Volumenquelle: Tick-Volumen oder reales Volumen (benutzerdefinierbar). Optionale gleitende Durchschnittslinie über dem Volumenhistogramm, über Eingabe aktivierbar. Unterstützte Durchschnittstypen: SMA, EMA,
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Indikatoren
Dieser Indikator stellt einen alternativen Ansatz zur Ermittlung der Marktstruktur dar. Die verwendete Logik ist von Lernmaterial abgeleitet, das von DaveTeaches (auf X) erstellt wurde Aktualisierung v1.10: + Hinzufügen der Option, geschützte Hoch-/Tiefwerte in den Puffer zu legen (Abbildung 11, 12) + Hinzufügen des Retracements-Wertes zum Puffer bei Show Retracements Bei der Quantifizierung der Marktstruktur ist es üblich, fraktale Hochs und Tiefs zu verwenden, um "signifikante" Swing-Pivots
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Indikatoren
Der   Donchian Time Sync Analyzer   erweitert die klassische Donchian-Kanalanalyse um eine leistungsstarke   Multi-Timeframe   -Dimension und ermöglicht Händlern die gleichzeitige Überwachung   von Trendstärke   und potenziellen   Umkehrsignalen   über fünf verschiedene Chartperioden hinweg. Dieser fortschrittliche Indikator berechnet die höchsten Hochs und tiefsten Tiefs über die von Ihnen gewählten Zeiträume und generiert   klare visuelle Signale   , die die Konvergenz der Trendrichtung über m
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indikatoren
Delta + CVD & CVD-Kerzen Orderflow-Indikator, der Delta (Ask-Bid), kumulatives Volumendelta (CVD) und ein einzigartiges CVD-basiertes synthetisches Kerzensystem kombiniert. Zeigt Kauf-/Verkaufsdruck, Volumenaggressivität und Momentum-Verschiebungen mit optionalem Delta-Histogramm, CVD-Linie und kombinierten CVD+Delta-Kerzen. Nützlich für Scalping, Intraday-Handel, Erkennung von Divergenzen und Verständnis der Käufer/Verkäufer-Dominanz. Überblick Der Delta + CVD & CVD Candles Indikator kombin
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
Mini Chart Indicators
Flavio Javier Jarabeck
Indikatoren
Der Metatrader 5 verfügt über ein verstecktes Juwel namens Chart-Objekt, das den meisten Nutzern unbekannt ist und in einem Untermenü der Plattform versteckt ist. Dieses Objekt, das Mini Chart genannt wird, ist eine Miniaturinstanz eines großen/normalen Charts, die zu jedem normalen Chart hinzugefügt/angehängt werden kann. Auf diese Weise wird der Mini Chart auf sehr minimalistische Weise an den Hauptchart gebunden und spart eine wertvolle Menge an realem Platz auf Ihrem Bildschirm. Wenn Sie das
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indikatoren
Volumen-Delta-Kerzen: Ein umfassendes Tool für eine tiefgehende Handelsanalyse Erschließen Sie einen nahtlosen Weg zur Interpretation von Handelserfahrungen innerhalb jeder Kerze. Mit Volume Delta Candles benötigen Sie keine zusätzlichen Volumenindikatoren - alles, was Sie brauchen, ist bereits integriert. Dieses fortschrittliche Tool nutzt niedrigere Zeitrahmen oder Live-Marktdaten, um den prozentualen Anteil des Kauf- und Verkaufsvolumens innerhalb jeder Kerze als intuitiven farbcodierten Balk
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Heiken Ashi CE Filtered MT5 ist ein technischer Indikator für die Plattform MetaTrader 5. Er integriert ein geglättetes Candlestick-Charting mit einer dynamischen Ausstiegsstrategie und einem anpassbaren Trendfilter, um klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Der Indikator wurde entwickelt, um die Trenderkennung und die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern, indem er das Marktrauschen reduziert. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer e
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi geglättet (HMA oder EMA) zur Rauschfilterung und Erzeugung klarer BUY/SELL-Signale, nicht repainted (optional ConfirmOnClosedBar). Zeigt HA-Kerzen im Chart an (originale Kerzen können ausgeblendet werden), Pfeilplatzierung per ATR oder fester Verschiebung, sendet Alerts (Popup, Email, Push) mit Anti-Spam-Verarbeitung. Hauptzweck Rohkerzen in geglättete Heiken-Ashi umwandeln, um Farbwechsel zu erkennen (Bär zu Bulle / Bulle zu Bär) und Pfeile für Einstiege zu zei
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indikatoren
LAUTSTÄRKE RICHTUNG MT5 Normalerweise ändert sich die Farbe der Lautstärkeanzeige, wenn die aktuelle Lautstärke höher als die vorherige ist. Dies ist wichtig, aber nicht sehr nützlich. Aus diesem Grund wurde dieser Indikator erstellt, der zusätzlich zum normalen Volumen, wenn die Kerze bullisch oder bärisch ist, sie in einer anderen Farbe anmalt, standardmäßig blau für bullisch und rot für bärisch, aber diese Farben können angepasst werden Geschmack des Händlers. Vergessen Sie nicht, sich
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
Weitere Produkte dieses Autors
MTF Trend Dashboard MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
MTF TREND DASHBOARD – Multi-Timeframe Trend Analyzer Ein leistungsstarkes visuelles Dashboard, das die Trendrichtung gleichzeitig über 7 Zeitrahmen anzeigt (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). === HAUPTFUNKTIONEN === Echtzeit-Trend­erkennung mit EMA-Crossover RSI-Werte mit Farbmarkierung für überkauft/überverkauft Dynamische Trendstärkebalken Übergeordnetes Marktsignal (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral) Live-Anzeige von Spread, ATR, Bid/Ask Modernes Dark-Theme mit anpassbaren Neonfarben Skalierba
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indikatoren
AMD Adaptive Moving Average (AAMA) AAMA ist ein adaptiver gleitender Durchschnittsindikator für MetaTrader 4, der seine Reaktionsgeschwindigkeit automatisch an die Marktbedingungen anpasst. Hauptfunktionen: Adaptiver gleitender Durchschnitt basierend auf Kaufmans Effizienzverhältnis – reagiert schnell in Trendphasen und filtert Marktgeräusche in Seitwärtsphasen Automatische Erkennung der 4 AMD-Marktphasen: Akkumulation, Markup (Aufwärtstrend), Distribution, Markdown (Abwärtstrend) Anpassung an
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Blasenindikator — Preisverlangsamung + Volumenspike-Erkennung Ein einfaches visuelles Tool, das farbige Quadrate auf dem Chart anzeigt, wenn sich der Preis plötzlich verlangsamt und gleichzeitig das Volumen sprunghaft ansteigt. (Mit Füllfunktion und konzentrischem Blaseneffekt) Es hilft, Schlüsselmomente zu erkennen, in denen sich der Markt auf eine Bewegung vorbereitet. Was der Indikator macht: Erkennt Momente, in denen der Markt „zögert“, bevor er sich bewegt Zeigt, wo hohes Volumen auftritt,
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
SimpleCustomBox – MT5 Sitzungsbox & Hoch/Tief Linien Indikator Überblick: SimpleCustomBox ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator für MetaTrader 5, mit dem du bestimmte Handelssitzungen auf deinem Chart visuell hervorheben kannst. Definiere eigene Zeitbereiche, sieh sofort das Hoch und Tief der Sitzung und triff bessere Handelsentscheidungen dank klarer visueller Grenzen. Ideal für Daytrader, Scalper und alle, die mit intraday Preisbewegungen arbeiten. Hauptfunktionen: Benut
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volume Profile Density V2.40 Zeigt die Volumenverteilung nach Preisniveau und offenbart Zonen institutionellen Interesses. Im Gegensatz zum klassischen Volumen (über Zeit) zeigt es, wo tatsächlich gehandelt wurde. Grundprinzipien: Horizontale Balken = gehandelte Volumen pro Preis Längerer Balken → höheres Volumen Rote Zonen = wichtige Unterstützungen / Widerstände Hauptzwecke: Echte Unterstützungs- und Widerstandszonen erkennen POC (Point of Control) bestimmen Value Area (70 % des Volumens) defi
FREE
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indikatoren
Indikator basierend auf Tick-Spread-Ungleichgewicht. TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1). Paar: Kompatibel mit Forex, Indizes, Gold und CFDs (automatische Anpassung für JPY, Gold, CFDs). Einstellungen: TickWindow (200) – Beobachtungsfenster für Ticks SpreadWeight (1.5) – Gewichtung des Spreads NormalizationPeriod (20) – Normalisierungsperiode (z-Score) Overbought / Oversold (±3.0) – Alarmgrenzen AlertCooldown (300s) – Abkühlzeit zwischen Alarmen Fazit: Proxy Order Flow – Imbalan
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Mean Reversion Probability – Statistischer Umkehrindikator Kurzbeschreibung Institutioneller Indikator, der die statistische Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zum 200-Perioden-Gleitenden Durchschnitt (MA200) auf Basis historischer Überdehnungen berechnet. Erkennt Marktübermüdung mit quantitativer Präzision. Hauptfunktionen Erweiterte Statistik – Erstellt eine Datenbank mit über 500 historischen Überdehnungen zur Berechnung realer Wahrscheinlichkeiten Wahrscheinlichkeitswert (0–99%) – Präzise Q
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Experten
Range Breakout EA - Einfache Beschreibung Konzept Ein automatisierter Handelsroboter für MetaTrader 5, der Range Breakouts mit zwei Schlüsselperioden ausnutzt: Funktionen Automatisches Marktstunden-Management Anpassbarer Stop Loss und Take Profit Intelligenter Trailing Stop Eingebauter Testmodus für Simulationen Detaillierte Protokolle zur Überwachung Wie es funktioniert Zeichnet extreme Preise zu Beginn des Tages auf Wartet auf einen Ausbruch aus dem sekundären Bereich Eröffnet eine Position i
FREE
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
PDHL - zeigt einfach die Höchst- und Tiefstwerte der vergangenen Tage direkt in Ihrem Diagramm an und bietet so eine schnelle und visuelle Referenz für vergangene Schlüsselwerte. Der Indikator ist leichtgewichtig und leicht anpassbar . Sie können die Anzahl der angezeigten Tage, die Farben sowie den Stil und die Dicke der Linien nach Ihren Wünschen einstellen. Der Indikator ist einfach und praktisch gestaltet, funktioniert aber möglicherweise nicht auf allen Instrumenten oder Plattformen . Nur T
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Spike Signal v1.2 — MT5-Indikator, der Boom/Crash-Spikes erkennt und Scalping-Signale in Echtzeit liefert. TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (empfohlen M1–M15). Paar: Für Boom/Crash-Indizes (Deriv) entwickelt, auch für volatile Märkte geeignet. Einstellungen: SpikeSensitivity / MinSize – Empfindlichkeit und Mindestgröße des Spikes EMA (8/21) – Einstiegssignale RSI (14) – Trendfilter TP/SL Points – Gewinn-/Verlustziele Trailing Exit / Alerts – Ausstiegslogik und Warnungen Kurzes Fazit: Spi
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Dieser Indikator identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durch die Analyse von Volumenmustern. Im Gegensatz zu traditionellen S/R-Tools, die sich nur auf den Preis verlassen, findet Volume S/R Niveaus, auf denen der Markt wirklich reagiert hat. ERKENNUNGSLOGIK : - Zonen mit hohem Volumen: Preisniveaus, auf denen starke Käufe/Verkäufe stattfanden - Zonen mit geringem Volumen: Bereiche von schwachem Interesse - potenzielle Ausbruchs- oder Umkehrzonen INTELLIGENT
FREE
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Kurzer Satz: Iceblock — MT4-Indikator zur Erkennung von Volumen-Clustern mit geringem Kursbewegung (iceberg-ähnliches Verhalten). TF: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis D1). Paar: Kompatibel mit Forex, Indizes, Gold und CFDs. Einstellungen: VolumeLookback – Kerzen zur Berechnung des Durchschnittsvolumens VolumeThreshold – Multiplikator zum Erkennen ungewöhnlich hohen Volumens ClusterSize – Anzahl benachbarter Kerzen zur Bestätigung eines Clusters RangeComparisonPeriod – Periode zur Mit
FREE
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indikatoren
Institutioneller Liquiditätskompressionsindikator Dieser Indikator misst in Echtzeit die Verengung der Liquidität mithilfe der normalisierten Breite der Bollinger-Bänder, des Volumens und des durchschnittlichen Spreads, um Kompressionsphasen vor Kursausbrüchen zu erkennen. Darstellung: Professionelles separates Fenster mit „Compression Score“-Histogramm und „Threshold“-Referenzlinie. Hauptmerkmale Früherkennung: Erkennt Kontraktionszonen vor Preisimpulsen. Multifaktorielle Messung: Kombiniert n
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volumen-zu-Preis-Bewegungs-Oszillator (VP Oscillator) für MT5 Der VP Oscillator hebt das Gleichgewicht (oder Ungleichgewicht) zwischen Handelsvolumen und Preisbewegung hervor und hilft Händlern, versteckte Akkumulations-, Distributions- oder Abschwächungstrends zu erkennen. Wie er funktioniert: Berechnet die Preisspanne (Hoch-Tief) und das Tick-Volumen eines jeden Balkens. Normalisiert beide Werte über einen bestimmten Zeitraum (Standard: 14). Stellt die absolute Differenz zwischen ihnen ×100 da
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Institutioneller Flussindikator Ein intelligentes, volumenbasiertes Tool, das institutionelle Aktivitätszonen durch direkte Auftragsflussmuster erkennt. Es zeigt, wo große Institutionen tätig sind. Ein fortschrittlicher Volumenindikator, der Rauschen herausfiltert, um wahrscheinliche institutionelle Muster zu identifizieren. Wichtigste Merkmale Intelligente Erkennung von Clustern Automatische Identifizierung Signal-Klassifizierung: Violett / Gelb - Institutionelle Zone - starke, anhaltende insti
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volumen & Bewegungsstärke (VMS) Indikator für MT5 Der VMS-Indikator zeigt das Verhältnis zwischen Handelsvolumen und Preisbewegungsstärke an und hilft Händlern zu beurteilen, wie gut die Marktaktivität die Preisbewegung unterstützt. Wie er funktioniert: Misst das Tick-Volumen als Handelsaktivität. Berechnet die Bewegungsstärke anhand einer normalisierten True Range (%). Beide Werte können geglättet (Standard: 5) und optional normalisiert (0-100) werden, um die Konsistenz zwischen den Märkten zu
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
VWAP_PC_MQL5 - ein einfacher, selbst entwickelter VWAP-Indikator, der volumengewichtete Preisniveaus in Echtzeit direkt auf Ihrem MT5-Chart anzeigt. TF: Funktioniert auf allen Zeitfenstern. Paar: Kompatibel mit allen Symbolen - Forex, Indizes, Rohstoffen und Aktien. Einstellungen: Angewandter Preis - Preistyp, der für die VWAP-Berechnung verwendet wird (Close, Typical, Weighted, etc.) Linienfarbe / -breite / -stil - passen Sie das Aussehen der VWAP-Linien an Session Reset - optionaler Reset pr
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Range Box-Indikator für Handelssitzungen Dieser Indikator ermöglicht es Händlern, bestimmte Zeitspannen direkt auf ihrem Chart zu visualisieren und zu analysieren , indem sie rechteckige Boxen für jede Handelssitzung zeichnen. Hauptmerkmale: Anpassbares Sitzungsintervall: Legen Sie Ihre eigenen Start- und Endzeiten für die Sitzungen fest. Anzahl der angezeigten Tage: Wählen Sie, wie viele vergangene Sitzungen sichtbar sind. Standardfarbe und spezielle Farbe für Montag: Heben Sie die wöchentliche
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indikator Einfacher Indikator, der automatisch Trendlinien basierend auf der Marktstruktur zeichnet. Features: - 3 Grade der Strukturerkennung (kurz-, mittel-, langfristig) - Konfigurierbare Swing-Stärke für jeden Grad - Einzelne Farbe pro Grad für saubere Visualisierung - Einstellbare Anzahl von Linien pro Grad - Anpassbare Farben und Linienbreiten Funktionsweise: Der Indikator identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs basierend auf dem Stärke-Parameter, verbindet
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Dynamische Pivot-Zonen - Ihr Level-Assistent auf dem Chart Dieser Indikator ist so etwas wie ein GPS für Ihren Handel . Er zeigt Ihnen, wo sich der Kurs gerne aufhält, wo er nervös wird und wo er durchfliegt. Sie brauchen keine Pivots mehr von Hand zu berechnen oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erraten. Was es tut: Stellt automatisch H1-, H4- und D1-Pivots dar. Zeigt Unterstützungs- und Widerstandszonen an: R1, R2, S1, S2. Die Linien sind farbig und leicht zu lesen , so dass Sie sof
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Adaptive Flow MAs ist ein gleitender Durchschnittsindikator, der sich auf natürliche Weise den Marktbewegungen anpasst. Im Gegensatz zu herkömmlichen Durchschnittswerten passt er seine Perioden dynamisch an die jüngste Volatilität und den aktuellen Trend an. Der EMA folgt raschen Kursschwankungen, um jeden Impuls zu erfassen, während der SMA glatter bleibt und eine stabile und zuverlässige Referenz darstellt. Mit einer übersichtlichen Anzeige der aktuellen adaptiven Perioden hilft dieses Tool d
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Einfacher Indikator, der automatisch Trendlinien auf Basis der Marktstruktur zeichnet. Features: - 3 Grade der Strukturerkennung (kurz-, mittel-, langfristig) - Konfigurierbare Swing-Stärke für jeden Grad - Einzelne Farbe pro Grad für saubere Visualisierung - Einstellbare Anzahl von Linien pro Grad - Anpassbare Farben und Linienbreiten Funktionsweise: Der Indikator identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs basierend auf dem Stärke-Parameter, verbindet dann di
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Indikator, der die Balken (Kerzen) in einer benutzerdefinierten Handelssitzung nummeriert. Der Indikator ermöglicht: Definition der Startzeit der Sitzung (StartHour und StartMinute) Anzeige der Zahlen nur bei ungeraden Balken (wenn AfficherUniquementImpairs wahr ist) Anzeige von Zahlen für die letzten N Tage (NbJours) Anpassen der Farbe und Schriftgröße des Textes Der Indikator durchläuft die Balken der letzten N Tage in einer Schleife und beginnt für jeden Tag mit der Zählung ab der Startzeit
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, die Balken innerhalb einer Handelssitzung für CFDs zu nummerieren. Er funktioniert auf GER40, UK100, US30, US100 und US500 und ist vollständig anpassbar, um Ihrem Handelsstil und Ihren Chartvorlieben zu entsprechen. Hauptmerkmale & Parameter: Anpassbares Sitzungsintervall: Definieren Sie Ihre eigenen Start- und Endzeiten der Sitzung Option zum Ausblenden gerader Zahlen für einen übersichtlicheren Chart Anpassen des Zahlenabstands : Positionieren Sie die Bar-
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Der Candle Activity Visualizer verwandelt Ihren Chart in eine dynamische Heatmap, die Ihnen einen klaren Überblick über den Kauf- und Verkaufsdruck gibt. Eingehende Markteinblicke: Erkennung aktiver Zonen: Der Algorithmus hebt Bereiche hervor, in denen sich ein hohes Volumen innerhalb einer engen Preisspanne aufbaut, und zeigt so wichtige Druckzonen auf. Intensität in Echtzeit: Die Farben passen sich in Echtzeit an und gehen bei zunehmender Aktivität fließend von kühlen zu wärmeren Tönen über. V
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Blasenindikator — Preisverlangsamung + Volumenspike-Erkennung Ein einfaches visuelles Tool, das farbige Quadrate auf dem Chart anzeigt, wenn sich der Preis plötzlich verlangsamt und gleichzeitig das Volumen sprunghaft ansteigt. (Mit Füllfunktion und konzentrischem Blaseneffekt) Es hilft, Schlüsselmomente zu erkennen, in denen sich der Markt auf eine Bewegung vorbereitet. Was der Indikator macht: Erkennt Momente, in denen der Markt „zögert“, bevor er sich bewegt Zeigt, wo hohes Volumen auftritt,
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
AutoPivot – Automatischer Pivotpunkte-Indikator MT4-Indikator, der Pivotpunkte (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) und die Hoch-/Tiefstände des Vortages (PDH/PDL) anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Anpassung an den Zeitrahmen des Charts (H4/D1/W1) Zonen zwischen PDH/PDL und der nächstgelegenen Unterstützungs- oder Widerstandsebene 8 vorkonfigurierte Farbthemen Vollständige Anpassung von Farben, Linienstilen und Zonen-Transparenz Kompakte Beschriftungen mit optionaler Preisanzeige Konfigurierbare automa
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Einfacher Indikator, der automatisch Trendlinien auf Basis der Marktstruktur zeichnet. Features: - 3 Grade der Strukturerkennung (kurz-, mittel-, langfristig) - Konfigurierbare Swing-Stärke für jeden Grad - Einzelne Farbe pro Grad für saubere Visualisierung - Einstellbare Anzahl von Linien pro Grad - Anpassbare Farben und Linienbreiten Funktionsweise: Der Indikator identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs basierend auf dem Stärke-Parameter, verbindet dann di
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volume Profile Rectangle – Produktbeschreibung Übersicht Interaktiver Volumenprofil-Indikator , der eine horizontale Analyse des gehandelten Volumens auf jedem Preisniveau innerhalb eines ausgewählten Bereichs anzeigt. Er erstellt automatisch ein verschiebbares Rechteck und zeigt farbige Balken, die die Verteilung von bullischem und bärischem Volumen darstellen. Was er macht: Zeigt horizontales Volumen an : Visualisiert die Volumenverteilung auf jedem Preisniveau als horizontale Balken Bullisch/
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension