Personnal VWAP V2
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 3.6
- Aktualisiert: 12 Oktober 2025
- Aktivierungen: 5
PVWAP Improved MT5 – Erweiterter Volume Weighted Average Price Indikator
PVWAP Improved MT5 ist eine verbesserte und optimierte Version meines persoenlichen VWAP-Indikators. Der Indikator zeigt den volumengewichteten Durchschnittspreis sowie mehrere Standardabweichungsbaender an, die dabei helfen, potenzielle Unterstuetzungs-, Widerstands- und Erschoepfungszonen zu erkennen. Er funktioniert auf allen Zeitrahmen und bleibt auch bei grossen Kursdaten schnell und stabil.
Zweck des Indikators
Der VWAP zeigt den durchschnittlichen Preis, zu dem das meiste Handelsvolumen umgesetzt wurde. Er dient als zentrale Referenz, um die Position des Marktes im Vergleich zu seinem fairen Wert zu verstehen.
Hauptanwendungen:
-
Kurs über dem VWAP: bullischer Bias
-
Kurs unter dem VWAP: bearischer Bias
-
Standardabweichungsbaender (+1, +2, -1, -2) markieren Ueberkauft- und Ueberverkauft-Zonen
-
Hilft bei der Identifikation potenzieller Einstiegs-, Ausstiegs- oder Ruecksetzerpunkte
-
Nuetzlich, um Trendphasen von Mean-Reversion-Phasen zu unterscheiden
Besonders hilfreich fuer Daytrader, Scalper und Swingtrader.
Hauptmerkmale
-
Berechnung basierend auf realem Volumen von MetaTrader 5
-
Daily-Modus mit taeglichem Reset
-
Continuous-Modus fuer ununterbrochene VWAP-Berechnung
-
Bis zu 4 Standardabweichungsbaender: +1, +2, -1, -2
-
Vollstaendig anpassbare Farben, Linienstile und Linienstärken
-
Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitrahmen
-
Schnelle Berechnung für Backtests und Live-Trading
-
Stabil, klar und leicht in jede Strategie integrierbar