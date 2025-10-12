Personnal VWAP V2

PVWAP Improved MT5 – Erweiterter Volume Weighted Average Price Indikator

PVWAP Improved MT5 ist eine verbesserte und optimierte Version meines persoenlichen VWAP-Indikators. Der Indikator zeigt den volumen­gewichteten Durchschnittspreis sowie mehrere Standardabweichungsbaender an, die dabei helfen, potenzielle Unterstuetzungs-, Widerstands- und Erschoepfungszonen zu erkennen. Er funktioniert auf allen Zeitrahmen und bleibt auch bei grossen Kursdaten schnell und stabil.

Zweck des Indikators

Der VWAP zeigt den durchschnittlichen Preis, zu dem das meiste Handelsvolumen umgesetzt wurde. Er dient als zentrale Referenz, um die Position des Marktes im Vergleich zu seinem fairen Wert zu verstehen.

Hauptanwendungen:

Kurs über dem VWAP: bullischer Bias

Kurs unter dem VWAP: bearischer Bias

Standardabweichungsbaender (+1, +2, -1, -2) markieren Ueberkauft- und Ueberverkauft-Zonen

Hilft bei der Identifikation potenzieller Einstiegs-, Ausstiegs- oder Ruecksetzerpunkte

Nuetzlich, um Trendphasen von Mean-Reversion-Phasen zu unterscheiden

Besonders hilfreich fuer Daytrader, Scalper und Swingtrader.

Hauptmerkmale