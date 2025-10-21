Reactivity

반응성 지표 – MT5용 경제 이벤트 시장 반응 측정

반응성 지표는 경제 캘린더 이벤트에 대한 시장 반응을 실시간으로 분석하고 정량화합니다. 주요 경제 발표 후 10초, 30초, 60초 시점의 가격 변동(핍 단위)을 자동으로 측정합니다.

주요 기능

이벤트 자동 수집

MT5 기본 캘린더 API와 통합되어 외부 설정이 필요 없음.

뉴스 후 변동성 정밀 측정

뉴스 발표 후 가격 움직임 속도(핍/분)를 계산.

비교 분석

국가 및 이벤트 유형별로 유사 이벤트의 과거 시장 반응과 비교.

사전 시장 평가

이벤트 15분 전 시장 상태(스프레드, 변동성, 예상 영향)를 분석.

사용자 정의 알림 시스템

사운드, 팝업, 이메일, 푸시 알림 지원.

데이터 저장

모든 측정값을 CSV 형식으로 자동 저장하여 후속 분석 가능.

지능형 필터링

중요도(1~3성) 및 관련 통화별 이벤트 필터링 가능.

실용성

이 지표는 트레이더가 경제 뉴스에 대한 시장 반응을 객관적으로 정량화하고, 역사적으로 높은 영향력 이벤트를 식별하며, 중요 발표 전 시장 상황을 평가하는 데 도움을 줍니다.

과거 데이터를 통해 미래 움직임의 예상 규모를 예측할 수 있어 보다 정확한 의사결정이 가능합니다.