Entfesseln Sie Ihren Handelsvorsprung mit TrendSight Pro!

Haben Sie genug von nachlaufenden Indikatoren und verwirrenden Charts? TrendSight Pro: Signal Paint Engine ist die Lösung, die Sie brauchen. Dieser intelligente Indikator durchbricht das Marktrauschen und liefert Ihnen klare, hochwahrscheinliche Handelssignale direkt auf Ihrem Chart. Er wurde entwickelt, um Ihren Handel einfacher, schneller und profitabler zu machen, indem er eine schnelle Momentum-Analyse mit einem leistungsstarken langfristigen Trendfilter kombiniert.

Wichtige Vorteile und Funktionen

Kristallklare Handelssignale: Vergessen Sie komplexe Chartmuster. TrendSight Pro verwendet eine verbesserte "Paint Engine "-Logik, um sofortige KAUF- (weißer Pfeil) und VERKAUFSSIGNALE (roter Pfeil) zu generieren. Sie sehen die Richtung, Sie handeln - so einfach ist das.

Integrierter Trendschutz: Minimieren Sie falsche Signale mit unserem integrierten EMA-Filter . Der Indikator vergleicht Ihren Einstieg mit einem kritischen langfristigen Exponential Moving Average (Standard EMA 200). Er gibt Ihnen nur dann ein KAUFEN-Signal, wenn der Kurs über dem EMA liegt (Aufwärtstrend), und ein VERKAUFEN-Signal, wenn der Kurs darunter liegt (Abwärtstrend), um sicherzustellen, dass Sie mit der vorherrschenden Marktströmung handeln.

Vermeiden Sie Over-Trading: Der alternierende Signalmodus (festgelegt durch den Parameter ShowAllSignals) ist ein entscheidender Faktor. Er zeigt nur dann ein neues Signal an, wenn es von einem Kauf- zu einem Verkaufssignal wechselt (oder umgekehrt), was Ihnen hilft, an einer einzigen Position festzuhalten, bis sich der Trend wirklich umkehrt.

Sofortiger Marktüberblick: Erhalten Sie eine detaillierte Zusammenfassung direkt auf Ihrem Chart, die das aktuelle Signal , den PaintBar-Status und den Gesamttrend (Strong Bull, Bear Bias, etc.) anzeigt, damit Sie nie den Überblick verlieren.

Verpassen Sie nie einen Einstieg: Mit Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen für Ihr Mobiltelefon werden Sie sofort über neue Gelegenheiten informiert, auch wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen.

Auch im EA-Format erhältlich. Hier herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/158650

Benutzerdefinierte Parameter für präzise Kontrolle

Passen Sie TrendSight Pro mit diesen einfach zu bedienenden Eingaben an Ihren individuellen Handelsstil an:

Länge: Die Rückblick-Periode, die für die PaintBar-Kernberechnung verwendet wird und deren Empfindlichkeit gegenüber Preisänderungen bestimmt.

EMAFilter verwenden: Ein einfacher Schalter, um den leistungsstarken EMA-Trendfilter ein- oder auszuschalten.

EMAPeriode: Legen Sie den Zeitraum für den langfristigen Trendfilter fest (Standardwert ist 200 für eine solide Makro-Trendansicht).

Benachrichtigen aktivieren: Schalten Sie Handelssignalwarnungen und Push-Benachrichtigungen EIN oder AUS.

AlertDelaySeconds: Legen Sie eine Mindestzeitverzögerung zwischen den Alarmen fest, um Benachrichtigungsspam während volatiler Märkte zu vermeiden.

PfeilAbstand: Steuert den Abstand zwischen dem Signalpfeil und dem Hoch- oder Tiefpunkt der Kerze.

ZeigeAlleSignale: Bei der Einstellung false (empfohlen) zeigt der Indikator nur Signale an, die die Richtung wechseln (z. B. ein Kauf nach einem Verkauf). Bei der Einstellung true wird jedes gültige Signal angezeigt, auch wenn es in die gleiche Richtung wie das letzte Signal geht.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung

TrendSight Pro verschafft Ihnen einen Vorteil, aber beim erfolgreichen Handel geht es darum, die Chancen zu Ihren Gunsten zu erhöhen. Maximieren Sie Ihre Ergebnisse, indem Sie diese zusätzlichen, leistungsstarken Tools nutzen:

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen mit hoher Wahrscheinlichkeit treffen .

Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie zu sehen.

Lassen Sie sich Marktchancen nicht entgehen. Holen Sie sich die Klarheit, das Vertrauen und den Vorsprung, den TrendSight Pro bietet. Rüsten Sie noch heute Ihr Trading-Toolkit auf und beginnen Sie mit der Beherrschung Ihres Marktüberblicks!

Klicken Sie jetzt auf den Download-Button und treten Sie ein in die Zukunft des Signalhandels!