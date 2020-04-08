¡Libere su ventaja comercial con TrendSight Pro!

¿Cansado de indicadores retrasados y gráficos confusos? TrendSight Pro: Signal Paint Engine es la solución que necesita. Este indicador inteligente atraviesa el ruido del mercado, dándole señales claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico. Está diseñado para que sus operaciones sean más sencillas, rápidas y rentables, ya que combina un rápido análisis del impulso con un potente filtro de tendencias a largo plazo.

Principales ventajas y características

Señales de trading cristalinas: Olvídese de los complejos patrones gráficos. TrendSight Pro utiliza una lógica mejorada "Paint Engine " para generar señales instantáneas de COMPRA (Flecha Blanca) y VENTA (Flecha Roja) . Usted ve la dirección, usted toma el comercio - es así de simple.

Protección de tendencia integrada: Minimice las señales falsas con nuestro Filtro EMA integrado. El indicador comprueba su entrada con una media móvil exponencial crítica a largo plazo (EMA 200 por defecto). Sólo le da una señal de COMPRA cuando el precio está por encima de la EMA (Tendencia alcista) y una señal de VENTA cuando el precio está por debajo (Tendencia bajista), asegurándose de que opera con la corriente predominante del mercado.

Evite la sobrecompra: El Modo de Señales Alternantes (establecido por el parámetro ShowAllSignals) cambia las reglas del juego. Sólo muestra una nueva señal si cambia de Compra a Venta (o viceversa), ayudándole a mantener una única posición hasta que la tendencia se invierta realmente.

Resumen instantáneo del mercado: Obtenga un resumen detallado directamente en su gráfico que muestra la señal actual, el estado de PaintBar y la tendencia general (fuerte tendencia alcista, bajista, etc.) para que nunca pierda de vista el panorama general.

Nunca se pierda una entrada: Con las Alertas Emergentes y las Notificaciones Push a su móvil, será notificado instantáneamente de nuevas oportunidades, incluso cuando esté lejos de su escritorio.

También disponible en formato EA. Descargar aquí https://www.mql5.com/en/market/product/158650

Parámetros personalizados para un control preciso

Adapte TrendSight Pro a su estilo de negociación único con estas entradas fáciles de usar:

Duración: El periodo de retrospectiva utilizado para el cálculo del núcleo PaintBar, determinando su sensibilidad a los cambios de precios.

Usar filtro EMA: Un simple interruptor para activar o desactivar el potente filtro de tendencia EMA.

EMAPeriod: Establece el periodo para el filtro de tendencia a largo plazo (por defecto es 200 para una vista de macrotendencia sólida).

ActivarNotificar: Activa o desactiva las alertas de señales comerciales y las notificaciones push.

AlertDelaySeconds: Establezca un retardo mínimo entre las alertas para evitar el spam de notificaciones durante los mercados volátiles.

ArrowOffset: Controla la distancia entre la flecha de señal y el máximo o mínimo de la vela.

MostrarTodasLasSeñales: Si se establece en falso (recomendado), el indicador sólo muestra las señales que cambian de dirección (por ejemplo, una compra después de una venta). Si es verdadero, muestra todas las señales válidas, incluso si son de la misma dirección que la anterior.

Potencie su toma de decisiones

TrendSight Pro le da la ventaja, pero el éxito de las operaciones consiste en apilar las probabilidades a su favor. Maximice sus resultados utilizando estas potentes herramientas adicionales:

Combinando estas potentes herramientas, puede mejorar su análisis y tomar decisiones de trading más seguras y con mayor probabilidad.

Deje de adivinar. Empiece a ver.

No deje pasar las oportunidades del mercado. Obtenga la claridad, la confianza y la ventaja que le ofrece TrendSight Pro. Actualice sus herramientas de inversión hoy mismo y empiece a dominar su visión del mercado.

Haga clic en el botón Descargar ahora y entre en el futuro del trading de señales.