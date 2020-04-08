Quantum Signal Pro

Enthüllung von Quantum Signal Pro: Ihr Vorteil auf dem Markt!

Sind Sie es leid, Ihre Handelsentscheidungen immer wieder zu hinterfragen? Hätten Sie gerne eine klarere, präzisere Methode, um Markttrends und potenzielle Umkehrungen zu erkennen? Suchen Sie nicht weiter! Quantum Signal Pro ist hier, um Ihre Handelserfahrung zu verändern, indem es ein ausgeklügeltes und dennoch leicht verständliches System bietet, das das Marktrauschen durchbricht und umsetzbare Erkenntnisse liefert.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen verlässlichen Partner, der Sie zu hochwahrscheinlichen Handels-Setups führt und Ein- und Ausstiege mit unerschütterlicher Präzision bestätigt. Das ist die Stärke von Quantum Signal Pro. Dabei handelt es sich nicht um einen weiteren Indikator, sondern um ein dynamisches Analysetool, das entwickelt wurde, um signifikante Verschiebungen im Marktmomentum zu identifizieren und Ihnen klare visuelle Signale direkt auf Ihrem Chart zu liefern.

Quantum Signal Pro analysiert auf intelligente Weise die Kursentwicklung und die Volatilität, um die zugrunde liegende Trendstärke und potenzielle Wendepunkte zu erkennen. Diese Erkenntnisse werden dann durch ein robustes EMA-System (Exponential Moving Average) gefiltert, um sicherzustellen, dass Sie nur Signale erhalten, die mit dem vorherrschenden langfristigen Trend übereinstimmen. Durch diese intelligente Filterung werden falsche Signale drastisch reduziert, so dass Sie mit größerer Sicherheit und Genauigkeit handeln können.

Hier erfahren Sie, wie Quantum Signal Pro Ihren Handel unterstützt:

  • Kristallklare Kauf-/Verkaufssignale: Erleben Sie eindeutige Pfeile auf Ihrem Chart, die Ihnen optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte anzeigen, damit Sie keine profitable Bewegung verpassen.

  • Verbesserte Trend-Bestätigung: Unser integrierter EMA-Filter stellt sicher, dass jedes Signal anhand des vorherrschenden Markttrends validiert wird, und schützt Sie so vor Gegen-Trend-Fallen.

  • Reduziertes Marktrauschen: Durch intelligentes Herausfiltern erratischer Kursbewegungen hilft Ihnen Quantum Signal Pro, sich auf die zuverlässigsten Handelsmöglichkeiten zu konzentrieren.

  • Anpassungsfähig an Ihren Stil: Egal, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, unsere einstellbaren Parameter ermöglichen Ihnen die Feinabstimmung des Indikators auf Ihre spezifische Strategie und Marktbedingungen.

  • Markteinblicke in Echtzeit: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit einem dynamischen Informationspanel direkt auf Ihrem Chart, das einen schnellen Überblick über das aktuelle Signal, den Trendstatus und die EMA-Filterinformationen bietet.

  • Umfassendes Alarmsystem: Verpassen Sie nie wieder ein Signal! Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über Popup-Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen über die mobile App und sogar per E-Mail, damit Sie auch dann mit dem Markt in Verbindung bleiben, wenn Sie nicht am Bildschirm sitzen.

Passen Sie Quantum Signal Pro mit diesen leistungsstarken Parametern an Ihre Handelsstrategie an:

  • avgPeriod (Standard: 30): Steuern Sie die Empfindlichkeit der Kerntrend-Erkennung. Ein niedriger Wert macht den Indikator reaktionsschneller, ideal für schnellere Zeitrahmen, während ein höherer Wert die Signale für längerfristige Analysen glättet.

  • Empfindlichkeit (Standardwert: 1): Hier können Sie einstellen, wie aggressiv der Indikator Trendänderungen erkennt. Passen Sie dies an Ihre Risikotoleranz und bevorzugte Signalfrequenz an.

  • UseEMAFilter (Voreinstellung: true): Aktivieren oder deaktivieren Sie den leistungsstarken EMA 200-Filter. Lassen Sie diesen für hochgradig bestätigte, trendgerichtete Signale aktiviert, oder deaktivieren Sie ihn, wenn Sie lieber alle Rohsignale sehen möchten.

  • EMAPeriod (Voreinstellung: 200): Legen Sie den Zeitraum für den Exponential Moving Average fest, der für die Trendfilterung verwendet wird. Der Standardwert von 200 eignet sich hervorragend für die Identifizierung langfristiger Trends.

  • EMAAngewandterPreis (Voreinstellung: PRICE_CLOSE): Wählen Sie, von welchem Preispunkt aus der EMA berechnet wird (z.B. Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted).

  • EnableNotify (Voreinstellung: true): Schaltet alle Benachrichtigungsarten ein oder aus.

  • SendAlert (Voreinstellung: true): Aktivieren oder deaktivieren Sie Pop-up-Benachrichtigungen auf Ihrer Handelsplattform.

  • SendApp (Standardwert: true): Aktivieren oder deaktivieren Sie Push-Benachrichtigungen für Ihre MetaTrader Mobile App.

  • SendEmail (Voreinstellung: false): Aktivieren oder deaktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für neue Signale. (Erfordert die Konfiguration der MetaTrader E-Mail-Einstellungen).

  • AlertDelaySeconds (Standardwert: 60): Legen Sie eine Mindestverzögerung in Sekunden zwischen den Alarmen fest, um übermäßige Benachrichtigungen zu vermeiden.

  • ArrowOffset (Voreinstellung: 10): Passen Sie den vertikalen Abstand der Kauf-/Verkaufspfeile vom Hoch/Tief der Kerze an, um eine bessere Sichtbarkeit zu erreichen.

  • Verschiebung (Voreinstellung: 0): Verschiebt die Ausgabe des Indikators um eine bestimmte Anzahl von Takten nach vorne oder nach hinten.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung:

Quantum Signal Pro bietet zwar schon für sich allein einen gewaltigen Vorteil, aber Sie können sein maximales Potenzial ausschöpfen, indem Sie es mit anderen spezialisierten Tools kombinieren. Verbessern Sie Ihre Analyse und treffen Sie noch sicherere Handelsentscheidungen mit diesen leistungsstarken Begleitindikatoren:

Lassen Sie sich keine wertvollen Gelegenheiten entgehen. Verbessern Sie Ihr Trading mit Quantum Signal Pro noch heute! Klicken Sie auf den Download-Button und erleben Sie die Zukunft der intelligenten Marktanalyse.


