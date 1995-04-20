Chart Pattern Signals

Chart Pattern Strategies Signals Indikator

Version: 1.02


Übersicht

Der Chart Pattern Strategies Signals Indicator ist ein umfassendes Dashboard für MetaTrader 4, das Händlern einen leistungsstarken Überblick über potenzielle Chartmuster-Setups auf mehreren Märkten bietet. Er überwacht eine anpassbare Liste von Instrumenten in Echtzeit und zeigt klare, umsetzbare Informationen direkt in Ihrem Chart an. Dieses Tool wurde entwickelt, um manuelle Händler bei der Identifizierung und Organisation von Handelssignalen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unterstützen und Ihnen das stundenlange Durchsuchen einzelner Charts zu ersparen.

Hauptmerkmale

  • Multi-Symbol Dashboard: Scannt eine benutzerdefinierte Liste von bis zu 20 Instrumenten gleichzeitig, darunter Forex-Paare, CFDs und Edelmetalle wie Gold (XAU/USD).

  • Signalanzeige in Echtzeit: Das Dashboard ist auf Übersichtlichkeit und schnelle Entscheidungsfindung ausgelegt und bietet alle wichtigen Daten, die Sie für einen potenziellen Handel benötigen, an einem Ort:

    • Symbol & Live-Kurs

    • Aktuelle Handelssitzung (Tokio, London, New York)

    • Erkannte Chartmuster (z. B. Kopf & Schultern, aufsteigendes Dreieck)

    • Eindeutiges BUY- oder SELL-Signal, farblich hervorgehoben.

    • Gewinnprozentsatz (Win%) zur Beurteilung der Signalstärke.

    • Vorgeschlagene Einstiegslimits, Stop Loss und Zielkurse für Ihren Handelsplan.

    • Kurze Analyse-Notiz (z.B. "Widerstandsdurchbruch").

  • Völlig unaufdringlich: Als Indikator wird er niemals von sich aus Trades platzieren. Er dient lediglich als Informations- und Signalgenerierungswerkzeug, so dass Sie die volle Kontrolle über Ihre Handelsentscheidungen haben.

  • Vollständig anpassbare Oberfläche: Sie haben die vollständige Kontrolle über das Erscheinungsbild des Dashboards. Passen Sie die Breite, die Höhe, den Zeilen- und Spaltenabstand, die Farben und die Schriftart des Panels an, um es perfekt an Ihr Chart-Setup und Ihre Präferenzen anzupassen.

  • Effiziente Leistung: Der Indikator verwendet einen Timer, um die Daten zu aktualisieren, so dass er aktuelle Informationen liefert, ohne Ihr Handelsterminal zu überlasten.

Wie funktioniert er?

  1. Anhängen: Laden Sie den Indikator auf ein beliebiges Einzelchart in Ihrem MT4-Terminal.

  2. Scannen: Der Indikator läuft im Hintergrund und scannt alle Symbole, die Sie in den Eingabeeinstellungen für die vordefinierten Chartmuster angegeben haben.

  3. Anzeige: Wenn ein potenzielles Muster erkannt wird, füllt der Indikator sofort die entsprechende Zeile im Dashboard mit dem Musternamen, einem Handelssignal (KAUFEN/VERKAUFEN) und den berechneten Kursniveaus für Einstieg, Stop Loss und Take Profit.

  4. Entscheiden Sie: Sie können diese Informationen nutzen, um Ihre eigene Analyse durchzuführen und zu entscheiden, ob Sie den Handel auf der Grundlage der bereitgestellten Signale manuell eingehen möchten.

Wichtiger Hinweis: Die Mustererkennungslogik in dieser Version wird simuliert, um einen funktionalen Rahmen zu schaffen und die Fähigkeiten des Indikators zu demonstrieren. Für den Live-Handel müsste die Funktion AnalyzePatternsForSymbol mit robusten Algorithmen für jedes der 10 Chartmuster programmiert werden.

Eingabeparameter

  • Symbole: Eine kommagetrennte Liste aller Instrumente, die das Dashboard überwachen soll.

  • Layout & Stil: Eine ganze Reihe von Optionen zur Steuerung von Größe, Abständen, Farben und Schriftart des Dashboard-Panels.

  • Parameter für die Mustererkennung: Grundlegende Eingaben für den zugrundeliegenden ZigZag-Indikator, der zur Erkennung von Musterankerpunkten verwendet wird.


Empfohlene Produkte
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
TrendCompass
Artem Koliada
Indikatoren
TrendCompass ist ein leistungsstarker Indikator für den Handel mit Währungen und Kryptowährungen auf der Plattform MetaTrader 4. Dieses innovative Tool wurde entwickelt, um die Analyse und Entscheidungsfindung beim Handel zu vereinfachen. Der Indikator kombiniert verschiedene technische Indikatoren und Algorithmen, um präzise und zeitnahe Handelssignale zu liefern. Hauptmerkmale: Multilevel-Strategie: TrendCompass basiert auf einer umfassenden Strategie, die die Analyse der wichtigsten Trends,
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
Brilliant Reversals Scanner MT4
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Der Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT4 ist ein leistungsstarkes Tool, das entwickelt wurde, um Tradern beim Überwachen mehrerer Währungspaare und Zeitrahmen mit dem Brilliant Reversal Indikator zu helfen. Dieser Scanner vereinfacht die Identifizierung potenzieller Marktumbrüche, indem er Echtzeit-Scans und Benachrichtigungen direkt von einem zentralen Dashboard bereitstellt. Egal, ob Sie mit Major-, Minor- oder exotischen Paaren handeln, dieses Tool bietet umfassende Marktüberwachung u
WBP Chart Signals
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
WBP Chart Signals – Multi-Timeframe Kauf-/Verkaufsdruck-Indikator Beschreibung: WBP Chart Signals ist ein fortschrittlicher Indikator zur Messung des Marktdrucks durch Analyse von Volumen, Spread und Preisbewegung. Ideal für Trader, die präzise Signale mit Multi-Timeframe-Bestätigung und institutionellem Ansatz suchen. Hauptfunktionen: Weighted Buy Pressure (WBP): Eigenes Algorithmus kombiniert VWAP, MA200, Volumenstärke, Liquidität und Momentum Multi-Timeframe-Analyse: Automatische Bestätigung
Renko Star
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Renko Star ist ein mt4-Pfeiltyp-Indikator, der für den Handel mit Renko-Charts entwickelt wurde. Dieser Indikator verfügt über ein Backtesting-Dashboard, das dem Händler nützliche Informationen wie Gewinnrate und gewonnene Punkte liefert. Außerdem gibt er tp und sl in der Multiplikation von ATR x an. Dieser Indikator gibt seine Werte an Signal auf Balkeneröffnung oder Intrabar und es hat eine gelbe Markierung, die den genauen Preis markiert, bei dem das Signal gegeben wurde. Die Verwendung dies
Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Inverted Hammer Pattern“ für MT4 – ohne Neuzeichnung und Verzögerung. – Der Indikator „Inverted Hammer Pattern“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading. – Der Indikator erkennt bullische Inverted Hammer im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Handy und E-Mail. – Der Indikator „Inverted Hammer Pattern“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren. Klicken Sie hier, um h
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indikatoren
Magischer Pfeil-Indikator - Klare & verlässliche Signale Der Magische Pfeil-Indikator ist ein trendfolgendes Werkzeug, das Ihnen kristallklare Kauf- und Verkaufssignale liefert. Er zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrungen und Einstiege an. Kein Rätselraten mehr - folgen Sie einfach den Pfeilen auf Ihrem Chart! Der Magische Pfeil-Indikator ist ein leistungsstarkes, einfach zu bedienendes Handelsinstrument, das Ihnen hilft, die profitabelsten Kauf- und Verkaufschancen auf dem Forex-Markt
Multi Timeframe Indicator Sync
Jamille De Jesus Velasco
Indikatoren
Multi-Timeframe-Trend-Synchronisation Synchronisieren Sie mehrere Timeframes und handeln Sie mit Trend Confluence MTTS Sync ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision bei der Analyse mehrerer Zeitrahmen suchen. Durch die gleichzeitige Konsolidierung von Informationen aus mehreren Zeitrahmen identifiziert der Indikator Punkte hoher Konfluenz, bei denen mehrere Zeitrahmen dieselbe Marktrichtung bestätigen. HAUPTMERKMALE Gleichzeitige Multi-Ti
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Indikatoren
Hallo Trader, Wir sind Strategie-Entwicklung für binäre und Forex-Tools, unser Produkt haben Erfolg für den binären Handel 1 min - 2 min Erfahrung. Im Moment baue ich Indikator für den Handel den ganzen Tag, nicht wie Bonosu Serie mit bestimmten Zeit. Wir starten A-Boss Stats Indikator für den Handel 1 Minute bis 5 Minuten experation bedeutet, kann der Handel von 1 Minuten - 5 Minuten. Spezifikation von A Boss Stats Handel mit binären Optionen: Arbeit mit allen MT4 Broker. Chart Time Frame M1 nu
Aspara111
Gesang Pangestu
Indikatoren
Dieser Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen und speziell programmiert, um das Momentum zu erhalten, um den Trend zu folgen, die in der Live-Markt geschieht. Dieser Indikator basiert auf Trendstärke, Preiskorrektur und fortschrittliche technische Analyse, das ist 100% NO REPAINT. Diese Indikatoren speziell für den manuellen Handel, schlage ich vor, mit einer Plattform, die eine Ablaufzeit verwendet Zeitrahmen : M1 oder M5 Abgelaufene Zeit : 1 Kerze Paar : Beliebig (noch bess
Binary Hacker Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Präzision im Trading: Der Binary Hacker Indikator In der schnelllebigen Welt der Finanzmärkte zählt jede Sekunde und jede Entscheidung kann einen Trade ausmachen oder zerstören. Hier kommt der Binary Hacker Indicator ins Spiel - ein bahnbrechendes Tool, das die Art und Weise, wie Trader Preisbewegungen analysieren, von Grund auf verändern wird, eine Minute nach der anderen. Der Binary Hacker Indicator ist kein gewöhnliches Trading-Tool. Er fungiert als Echtzeit-Analysator, der jede Minute auf de
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Quantum Balance ist ein moderner Pfeilindikator, der wichtige Kursumkehrpunkte auf dem Markt mit hoher Genauigkeit identifiziert. Er basiert auf einer Kombination aus WPR (Williams %R) und RSI (Relative Strength Index), die es Ihnen ermöglicht, überkaufte/überverkaufte Momente zu erkennen und an Punkten mit maximalem Potenzial zu handeln. Der Indikator analysiert die Preisdynamik und die Marktbedingungen und erzeugt nur dann Signale, wenn mehrere bestätigende Faktoren zusammentreffen. Dadurch w
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
KT Pin Bar
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Pin Bar bezeichnet die Pin-Bar-Formation, eine Art von Preisaktionsmuster, das ein Zeichen für eine Trendumkehr oder eine Ablehnung des Trends darstellt. In Verbindung mit Unterstützung und Widerstand, BRN und anderen wichtigen Niveaus erweist sich das Pin Bar-Muster als ein sehr starkes Zeichen für eine Trendumkehr. Grundsätzlich ist ein Pin Bar durch einen kleinen Körper im Verhältnis zur Länge des Balkens gekennzeichnet, der entweder in den oberen oder unteren 50 % seiner Länge geschlosse
ProTrading Arrow
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indikatoren
"DAS ULTIMATIVE HANDELSGEHEIMNIS - GEWINNE SCHNELL FREISETZEN!" Ein neues Handelssystem. Ein erstaunlicher Handelsindikator. Bonus: Sie erhalten den Forex Trend Commander Indicator absolut kostenlos! Die meisten Händler verschwenden Monate damit, Strategien und endlosen Charts hinterherzujagen - nur um Chancen zu verpassen und sich selbst in Frage zu stellen. Hier ist das Geheimnis: Sie müssen sich nicht abmühen. Sie brauchen keine jahrelange Ausbildung. Alles, was Sie brauchen, ist das richt
EZ Binary AUCA Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1 Minute. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: Londoner und New Yorker Abschnitt Währungspaare: AUD/CAD Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1 Minute Der Indikato
FREE
Binary Nas
Roman Lomaev
Indikatoren
Binary Nas — Universeller Indikator für Binäre Optionen und Forex Ihr zuverlässiger Helfer für präzise Trades in jedem Markt! Hauptmerkmale: Multi-Währung und Multi-Zeitrahmen Funktioniert mit allen Währungspaaren und Zeitrahmen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1. Echtzeit-Signale Pfeile im Chart:   blau   — Kaufsignal,   rot   — Verkaufssignal. Puffer-Pfeile Signaldaten werden in Indikatorpuffern gespeichert, sodass EAs (Expert Advisors) für   automatische Trades   genutzt werden kön
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Ein Indikator für den binären Handel, der auf dem 3MA-Kreuz mit MacD basiert. Er gibt Kauf- und Verkaufssignale bei geöffnetem Balken und führt kein Repaint oder Backpaint durch Der Indikator konzentriert sich nicht auf eine hohe Gewinnrate, da er für den Martingale-Handel konzipiert ist. Der Indikator konzentriert sich auf die niedrigste Verlustsignalanzahl in Folge. Strategie : Die Mindesteinzahlung beträgt 1000 Unite. Wir beginnen den Handel mit 1 Unite (die Handelsgröße beträgt 1 Unite pro 1
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator liefert Signale, die auf der gkNextLevel Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: 2 Bollinger Bänder & Stochastik Hören Sie auf, Trades zu verpassen, hören Sie auf, von Chart zu Chart zu springen, um nach Handels-Setups zu suchen und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikator mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle Einstellungen des BOA Signalindikators sind anp
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Arrow Micro Scalper ist ein Indikator für Scalping und kurzfristigen Handel, der in alle Diagramme und Finanzinstrumente (Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Metalle) integriert werden kann. In ihrer Arbeit verwendet sie Wellenanalyse und einen Trendrichtungsfilter. Empfohlen für die Verwendung in Zeitrahmen von M1 bis H4. So arbeiten Sie mit dem Indikator. Der Indikator enthält 2 externe Parameter zum Ändern von Einstellungen, der Rest ist standardmäßig bereits konfiguriert. Große Pfeile zeig
MetaCOT 2 COT Index MT4
Vasiliy Sokolov
3 (2)
Indikatoren
MetaCOT 2 ist ein Satz von Indikatoren und spezialisierten Dienstprogrammen für die Analyse der Berichte der U.S. Commodity Futures Trading Commission. Dank der von der Kommission herausgegebenen Berichte ist es möglich, den Umfang und die Richtung der Positionen der wichtigsten Marktteilnehmer zu analysieren, was die Genauigkeit der langfristigen Preisvorhersage auf ein neues, höherwertiges Niveau bringt, das den meisten Händlern nicht zugänglich ist. Diese Indikatoren, die mit der Fundamentala
KT Horizontal Lines MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
In MetaTrader kann das Zeichnen mehrerer   horizontaler Linien   und das anschließende Verfolgen ihrer jeweiligen Kursniveaus mühsam sein. Dieser Indikator zeichnet automatisch mehrere horizontale Linien in gleichen Abständen, um Preisalarme zu setzen, Unterstützungs- und Widerstandszonen zu markieren oder andere manuelle Zwecke zu erfüllen. Dieser Indikator eignet sich besonders für Einsteiger im Forex-Handel, die nach schnellen Gewinnmöglichkeiten durch Kauf und Verkauf suchen. Horizontale Lin
Dynamic Trading Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Handelsoszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Handelsoszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der blauen Linie, Überkauft: oberhalb der roten Linie. – Dies
Supply and Demand Indicator MT4
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
Angebots- und Nachfrageindikator + KOSTENLOSES Währungsstärkenmessgerät ADD-ON Suchen Sie nach einem leistungsstarken Tool, das Ihnen hilft, die reaktionsfreudigsten Zonen auf dem Devisenmarkt zu identifizieren? Unser Angebots- und Nachfrageindikator für MetaTrader 4 und 5 ist genau das, was Sie brauchen. Mit seinen fortschrittlichen Algorithmen und Echtzeitanalysen hilft dieser Indikator Händlern aller Erfahrungsstufen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Der Angebots- und Nachfrageind
EZ Binary EUGR
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1 Minute. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: Londoner und New Yorker Abschnitt Währungspaare: EUR/GRB Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1 Minute Der Indikat
FREE
Breakeven Price
Vladimir Chiosa
Indikatoren
Heutzutage müssen viele Händler mehrere Positionen für dasselbe Paar eröffnen, da eine Position normalerweise nicht die bestmögliche Position ist. Daher werden viele Trades angesammelt, manchmal mit unterschiedlichen Losgrößen, und es ist nicht einfach, den Break-Even-Preis aller eröffneten Positionen zu berechnen. Um dieses Problem zu lösen, wurde der Indikator Breakeven Price geschaffen. Breakeven Price ist ein MT4-Indikator, der in Echtzeit den Break-Even-Preis aller von Händlern oder EAs erö
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Reversal Indicator
Augustine Kamatu
2.5 (2)
Indikatoren
Wollten Sie schon immer einmal einen Trend genau dann erkennen, wenn er beginnt? Dieser Indikator versucht, die Höchst- und Tiefststände eines Trends zu ermitteln. Er verwendet integrierte Indikatoren und untersucht deren Umkehrmuster. Er kann nicht allein verwendet werden, sondern benötigt die Stochastik(14) zur Bestätigung des Signals. Rot für Verkauf, Blau für Kauf. Es sind keine Parameter erforderlich, einfach an ein Diagramm anhängen und es ist bereit zu gehen. Sehen Sie sich andere großart
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEUJAHRESVERKAUF 2026 PREIS FÜR NUR 99 DOLLAR Wenige Exemplare zu diesem Preis vom 10. Januar bis 20. Januar MITTERNACHT Letztes Angebot Sichern Sie sich Ihr Exemplar an diesem Silvesterabend Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikat
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.38 (13)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indikatoren
Die ersten 25 Exemplare zu $80, danach wird der Preis auf $149 erhöht (13 Exemplare übrig) Gold Signal Pro ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern helfen soll, starke Preisreaktionen auf dem Markt zu erkennen. Er konzentriert sich auf klare Dochtverwerfungen und zeigt an, wenn der Preis ein Niveau stark zurückweist und oft in dieselbe Richtung weitergeht. Gold Signal Pro wurde hauptsächlich für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf niedrigeren Z
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
Indikatoren
ZeusArrow Smart Liquidität Finder Smart Liquidity Finder ist ein KI-gesteuerter Indikator, der auf der Idee Your SL is My Entry basiert. Er scannt und zeichnet die wichtigsten Liquiditätsbereiche auf dem Chart und unterteilt sie in Premium- und Discount-Zonen. Er ermöglicht Ihnen, die bestmöglichen Handels-Setups zu finden und hilft Ihnen, den perfekten Einstiegskurs zu bestimmen, um zu vermeiden, dass Ihr Stop-Loss gejagt wird. Jetzt gibt es keine Verwirrung mehr darüber, wann und wo Sie einst
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator konzentriert sich auf zwei Take-Profit-Niveaus und einen sehr engen Stop-Loss. Die ganze Idee ist, den Markt in höheren Zeiträumen ab m15 und höher zu scalpieren, da diese Zeitrahmen nicht stark durch Spread und Broker-Provisionierung beeinflusst werden. Der Indikator gibt Kauf-/Verkaufssignale basierend auf der Preisdivergenzstrategie, bei der er einen Kaufpfeil mit tp/sl-Niveaus zeichnet, wenn bullische Divergenzbedingungen vollständig erfüllt sind. Dasselbe gilt für Verkaufsp
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indikatoren
PUMPING STATION – Ihre persönliche „All-inclusive“-Strategie Wir präsentieren Ihnen PUMPING STATION – einen revolutionären Forex-Indikator, der Ihr Trading in eine spannende und effektive Erfahrung verwandeln wird. Es handelt sich nicht nur um ein Hilfsmittel, sondern um ein vollwertiges Handelssystem mit leistungsstarken Algorithmen, die Ihnen helfen, stabiler zu traden. Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie KOSTENLOS: Exklusive Set-Dateien: Für automatische Einrichtung und maximale Leistung.
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indikatoren
Slayer Binary ist ein binärer Options-Ein-Kerzen-Strike-Pfeilindikator. Dieser Indikator ist nicht für diejenigen, die den Heiligen Gral suchen, da es ein unrealistischer Ansatz für den Handel im Allgemeinen ist. Der Indikator zeigt eine stabile Trefferquote an, und wenn er mit Geldmanagement und einem Tagesziel verwendet wird, ist er noch zuverlässiger. Der Indikator enthält viele Funktionen, die unten aufgeführt sind: FEATURES KEIN UMLACKIEREN: Der Indikator lackiert seine Pfeile nicht live
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (20)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Indikatoren
MT5-Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Telegram-Kanal & Gruppe: https://t.me/bluedigitsfx VIP-Gruppenzugang: Sende den Zahlungsnachweis an unser Postfach Empfohlener Broker: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — Leistungsstarker MT4-Indikator zur Erkennung von OBV-Divergenzen und Vorhersage von Marktumkehrungen Der BlueDigitsFx OBV Divergence Indikator analysiert Preis und On-Balance Volume (OBV), um bullische und bärische Dive
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige Gold-Indikator auf Kanal Handel Pullbacks und gibt genaue Einträge auf Gold und wichtige Fx Paare auf M15tf. Es hat die Fähigkeit, jede Prop Firma Challenge passieren und erhalten genaue Einträge auf Gold und wichtige fx Paare. EA FÜR PROP FIRMA UND KANAL-INDIKATOR IST KOSTENLOS ZUSAMMEN MIT DIESEM LEISTUNGSSTARKEN INDIKATOR ZUSAMMEN MIT DEM BESTEN SET-DATEI FÜR DIE ERSTEN 25 BENUTZER. Strategie-Tester Bericht ist im Kommentarbereich. INDIKATOR-FUNKTIONEN: INDIKATOR I
Weitere Produkte dieses Autors
Advanced Breakout Scanner Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Verpassen Sie keine starken Ausbruchschancen mehr! Das Advanced Breakout Scanner Dashboard ist ein professionelles Trading-Tool, das bis zu 28 Währungspaare in Echtzeit überwacht und gleichzeitig nach zehn einzigartigen Ausbruchsstrategien mit hoher Wahrscheinlichkeit sucht. Hängen Sie es an ein einzelnes Diagramm an, um einen vollständigen Überblick über den gesamten Markt zu erhalten und die besten Handels-Setups sofort zu erkennen, wenn sie entstehen. Dies ist nicht nur ein Signalindikator, s
Algorithmic and Quant Strategies Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Algorithmic & Quant Strategies Signals Dashboard für MT4 Bringen Sie Ihren Devisenhandel auf die nächste Stufe mit dem AQS Signals Dashboard , einem umfassenden und leistungsstarken Tool, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Mit diesem Indikator müssen Sie nicht mehr ständig zwischen verschiedenen Charts wechseln, denn er bietet Ihnen ein zentrales, umfassendes Dashboard, das den gesamten Forex-Markt für Sie überwacht. Das AQS-Dashboard basiert auf bewährten algorithmischen und quantitati
Major FX Signals Panel
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Major FX Signal Panel ( AI Trade Planner's) - Professionelles Intraday Signal Dashboard Erschließen Sie Ihr Intraday-Handelspotenzial mit einem leistungsstarken All-in-One Signal Dashboard. Haben Sie es satt, zwischen Charts zu wechseln und sich abzumühen, Intraday-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden? Dieses Panel ist ein professioneller MetaTrader 4-Indikator, der Ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft. Er scannt sieben wichtige Währungspaare in Echtzeit und liefert einen volls
Range Bound Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Range-Bound & Reversal-Strategien Dashboard (MT4) Handeln Sie saubere Umkehrungen mit Vertrauen. Dieser MT4-Indikator scannt 20 wichtige Instrumente in Echtzeit und ermittelt hochwahrscheinliche Gelegenheiten für Range- und Mean-Reversal-Strategien und stellt alles in einem einfachen, professionellen Dashboard dar. Warum Trader ihn lieben 10 bewährte Setups in einem Tool Support/Resistance Bounce, Bollinger Mean Reversion, RSI OB/OS, MACD Turn, Stochastic OB/OS, CCI Extreme, Daily Pivot S/R, K
Ultimate Trend Following Scanner
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Ultimativer Trendfolgescanner Sind Sie es leid, Dutzende von Charts manuell durchzublättern und verzweifelt nach dem nächsten großen Trend zu suchen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie ständig die besten Einstiegsmöglichkeiten verpassen oder in unruhige, seitwärts laufende Märkte einsteigen? Die Jagd nach starken, zuverlässigen Trends ist vorbei. Wir stellen Ihnen den Ultimate Trend-Following Scanner vor - Ihre All-in-One-Kommandozentrale, um die Märkte zu dominieren. Dieses leistungsstarke Dashboa
OrionFX AI Market Scanner Signal Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
OrionFX AI Market Scanner - Ihr ultimatives Signal Dashboard Wechseln Sie nicht mehr zwischen Dutzenden von Charts. Sehen Sie den gesamten Devisenmarkt von einer einzigen, professionellen Schnittstelle. OrionFX ist ein professioneller Marktscanner, der ein leistungsfähiges Dashboard mit 24 Instrumenten mit einer Signalstrategie mit fünf Indikatoren und hohem Einfluss kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen. Er scannt den Markt in Echtzeit u
Smart Signal Generation
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Intelligente Signalerzeugung - Trend-Following Pro Dashboard - Multi-Währungs-Handelsindikator Überblick Das Trend-Following Pro Dashboard ist ein umfassender Multi-Strategie-Handelsindikator, der für ernsthafte Devisenhändler entwickelt wurde, die professionelle Analysen für 28 Hauptwährungspaare und Gold benötigen. Dieses All-in-One-Dashboard kombiniert die effektivsten Trendfolgestrategien in einer einzigen, visuell beeindruckenden Oberfläche, die klare Handelssignale, präzise Einstiegspunkte
Momentum Scan Signal Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Momentum Scan Pro - Das ultimative Multi-Timeframe Signal Dashboard Hören Sie auf, zwischen Charts und Zeitrahmen zu wechseln. Momentum Scan Pro ist ein leistungsstarkes All-in-One-Dashboard, das den gesamten Markt nach hochwahrscheinlichen Momentum-Signalen durchsucht und Ihnen alles, was Sie für einen sicheren Handel benötigen, auf einer einzigen, übersichtlichen Oberfläche bietet. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und Effizienz legen. Er scannt bis z
Golden Trend Matrix Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Golden Trend Matrix Signals- Multi-Filter Trend & Momentum Indikator (H1/H4) Verwandeln Sie verrauschte Charts in saubere, handelbare Signale. Golden Trend Matrix Signals vereint 20 bewährte Tools in einem professionellen Dashboard und einer Signal-Engine, die für Swing-Style-Einstiege auf H1/H4 mit disziplinierten Ausstiegen entwickelt wurde. Was es kann Findet starke, aufeinander abgestimmte Trends anhand der EMA-Struktur (21/55/200). Bestätigt das Momentum mit der ADX(14)-Stärke und der Super
Momentum Matrix Pro
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Momentum Matrix Pro - Multi-Strategy Signal Dashboard Momentum Matrix Pro ist ein leistungsstarker Multi-Symbol- und Multi-Strategie-Dashboard-Indikator , der 10 bewährte Momentum-Handelsstrategien in einem professionellen Tool zusammenfasst. Scannen Sie 20 wichtige Forex-Paare + Gold (XAU/USD) in Echtzeit und erhalten Sie hochpräzise KAUF-/VERKAUF-Signale , komplett mit Win%-Backtesting, Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels - alles auf einem übersichtlichen, einfach zu bedienenden Das
Price Action Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Price Action Strategies Dashboard - Multi-Pair Signal Scanner (Kaufen/Verkaufen mit Entry, SL & TP) Das Price Action Strategies Dashboard ist ein kompletter Multi-Pair-Scanner, der 10 leistungsstarke Candlestick-Strategien erkennt und Ihnen sofort sagt, ob Sie kaufen oder verkaufen sollen, zusammen mit den Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus . Statt zu raten, erhalten Sie präzise Regeln, so dass Sie mit Vertrauen in die Preisentwicklung handeln können. Handelsbedingungen Das Dashboa
Supply Demand Zone Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Erweitertes Dashboard der Angebots- und Nachfragezone Der ultimative Multi-Symbol- und Multi-Strategie-Scanner für Price Action Trader Beschreibung Haben Sie es satt, endlos durch Dutzende von Charts zu blättern und manuell nach hochwahrscheinlichen Angebots- und Nachfragezonen zu suchen? Verbringen Sie Stunden damit, Setups mit mehreren Indikatoren zu bestätigen, nur um den Einstieg zu verpassen? Das Advanced Supply & Demand Zone Dashboard ist Ihre All-in-One-Lösung. Dieser leistungsstarke Indi
Fibonacci Strategies Signals Indicator
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Fibonacci Pro Dashboard: Das ultimative 10-in-1-Handelswerkzeug Sind Sie es leid, endlos durch Dutzende von Charts zu blättern, um den perfekten Einstieg zu finden? Fällt es Ihnen schwer, mehrere Indikatoren für verschiedene Währungspaare im Auge zu behalten und dabei oft die besten Gelegenheiten zu verpassen? Das Fibonacci Pro Dashboard ist Ihre Komplettlösung. Dieser leistungsstarke All-in-One-Indikator wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Effizienz verlangen. Er überwacht jedes von
Harmonic Pattern Dashboard Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Harmonic & Trend Signal Dashboard: Ihr All-in-One-Devisenhandelspanel Hören Sie auf, zwischen Dutzenden von Charts hin- und herzuwechseln und dabei hochwahrscheinliche Setups zu verpassen! Das Harmonic & Trend Signal Dashboard ist ein leistungsstarker All-in-One-Indikator für MetaTrader 4, der Ihnen jede Handelsmöglichkeit direkt in einem einzigen, leicht zu lesenden Panel anzeigt. Der Indikator scannt ständig bis zu 28 Haupt- und Nebenwertepaare auf dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und ste
Signal Master Pro
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Signal Master Pro: Der führende Multi-Strategie-Handelsindikator Ein professionelles Handelssystem für MT4-Plattformen Signal Master Pro stellt ein umfassendes Trading-Ökosystem dar, das mehrere validierte Strategien in ein einziges, robustes Tool integriert. Dieses System wurde von erfahrenen Händlern für engagierte Anleger entwickelt und liefert hochwahrscheinliche Handelssignale mit außergewöhnlicher Klarheit und minimiertem Marktrauschen. Logik der Signalausführung Kaufsignal: Bei Auftreten
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension