Chart Pattern Signals

Chart Pattern Strategies Signals Indikator

Version: 1.02





Übersicht

Der Chart Pattern Strategies Signals Indicator ist ein umfassendes Dashboard für MetaTrader 4, das Händlern einen leistungsstarken Überblick über potenzielle Chartmuster-Setups auf mehreren Märkten bietet. Er überwacht eine anpassbare Liste von Instrumenten in Echtzeit und zeigt klare, umsetzbare Informationen direkt in Ihrem Chart an. Dieses Tool wurde entwickelt, um manuelle Händler bei der Identifizierung und Organisation von Handelssignalen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unterstützen und Ihnen das stundenlange Durchsuchen einzelner Charts zu ersparen.

Hauptmerkmale

Multi-Symbol Dashboard: Scannt eine benutzerdefinierte Liste von bis zu 20 Instrumenten gleichzeitig, darunter Forex-Paare, CFDs und Edelmetalle wie Gold (XAU/USD).

Signalanzeige in Echtzeit: Das Dashboard ist auf Übersichtlichkeit und schnelle Entscheidungsfindung ausgelegt und bietet alle wichtigen Daten, die Sie für einen potenziellen Handel benötigen, an einem Ort: Symbol & Live-Kurs Aktuelle Handelssitzung (Tokio, London, New York) Erkannte Chartmuster (z. B. Kopf & Schultern, aufsteigendes Dreieck) Eindeutiges BUY- oder SELL-Signal, farblich hervorgehoben. Gewinnprozentsatz (Win%) zur Beurteilung der Signalstärke. Vorgeschlagene Einstiegslimits, Stop Loss und Zielkurse für Ihren Handelsplan. Kurze Analyse-Notiz (z.B. "Widerstandsdurchbruch").

Völlig unaufdringlich: Als Indikator wird er niemals von sich aus Trades platzieren. Er dient lediglich als Informations- und Signalgenerierungswerkzeug, so dass Sie die volle Kontrolle über Ihre Handelsentscheidungen haben.

Vollständig anpassbare Oberfläche: Sie haben die vollständige Kontrolle über das Erscheinungsbild des Dashboards. Passen Sie die Breite, die Höhe, den Zeilen- und Spaltenabstand, die Farben und die Schriftart des Panels an, um es perfekt an Ihr Chart-Setup und Ihre Präferenzen anzupassen.

Effiziente Leistung: Der Indikator verwendet einen Timer, um die Daten zu aktualisieren, so dass er aktuelle Informationen liefert, ohne Ihr Handelsterminal zu überlasten.

Wie funktioniert er?

Anhängen: Laden Sie den Indikator auf ein beliebiges Einzelchart in Ihrem MT4-Terminal. Scannen: Der Indikator läuft im Hintergrund und scannt alle Symbole, die Sie in den Eingabeeinstellungen für die vordefinierten Chartmuster angegeben haben. Anzeige: Wenn ein potenzielles Muster erkannt wird, füllt der Indikator sofort die entsprechende Zeile im Dashboard mit dem Musternamen, einem Handelssignal (KAUFEN/VERKAUFEN) und den berechneten Kursniveaus für Einstieg, Stop Loss und Take Profit. Entscheiden Sie: Sie können diese Informationen nutzen, um Ihre eigene Analyse durchzuführen und zu entscheiden, ob Sie den Handel auf der Grundlage der bereitgestellten Signale manuell eingehen möchten.

Wichtiger Hinweis: Die Mustererkennungslogik in dieser Version wird simuliert, um einen funktionalen Rahmen zu schaffen und die Fähigkeiten des Indikators zu demonstrieren. Für den Live-Handel müsste die Funktion AnalyzePatternsForSymbol mit robusten Algorithmen für jedes der 10 Chartmuster programmiert werden.

Eingabeparameter