Fibonacci Strategies Signals Indicator

Fibonacci Pro Dashboard: Das ultimative 10-in-1-Handelswerkzeug

Sind Sie es leid, endlos durch Dutzende von Charts zu blättern, um den perfekten Einstieg zu finden? Fällt es Ihnen schwer, mehrere Indikatoren für verschiedene Währungspaare im Auge zu behalten und dabei oft die besten Gelegenheiten zu verpassen?

Das Fibonacci Pro Dashboard ist Ihre Komplettlösung. Dieser leistungsstarke All-in-One-Indikator wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Effizienz verlangen. Er überwacht jedes von Ihnen gewählte Haupt- und Nebenwährungspaar, analysiert es mit einer Reihe von 10 bewährten Range-Trading-Strategien und präsentiert klare, umsetzbare Signale in einem einzigen, professionellen Dashboard.

Hauptmerkmale

  • Umfassendes All-in-One Dashboard: Sehen Sie den gesamten Markt auf einen Blick. Sie müssen keine Indikatoren auf mehrere Charts laden.

  • Scannt 30+ Forex-Paare: Der Indikator ist vorkonfiguriert, um alle Haupt- und Nebenpaare zu überwachen, und die Listen sind vollständig anpassbar.

  • 10 integrierte Trading-Strategien: Wir haben zehn beliebte und effektive Strategien integriert, die sich auf Umkehrungen und Märkte mit Schwankungsbreiten konzentrieren.

  • Historische Gewinnraten-Analyse: Das Dashboard führt automatisch Backtests der Strategie für jedes Symbol durch und zeigt die historische Gewinnquote an, so dass Sie sofort einen statistischen Vorteil haben.

  • Automatische Handelsparameter: Sie erhalten berechnete Limit-Entry-, Stop-Loss- und Target-Profit-Levels für jedes Signal, basierend auf der Echtzeit-Volatilität (ATR) des Instruments.

  • Vollständig anpassbare Oberfläche: Passen Sie die Größe des Panels, die Farben und den Zeilen-/Spaltenabstand an, um es perfekt an Ihr Trading-Setup anzupassen.

Die 10 leistungsstarken integrierten Strategien

Unser Indikator kombiniert Signale aus den folgenden zehn Analysemethoden, um ein überzeugendes Handelssignal zu generieren:

  1. Fibonacci Support & Resistance Bounce: Identifiziert Umkehrungen von wichtigen Fibonacci-Niveaus.

  2. Bollinger Bands® Mittlere Umkehrung: Erkennt, wenn der Preis überbewertet ist und wahrscheinlich zum Mittelwert zurückkehrt.

  3. RSI Überkauft/Überverkauft-Einträge: Verwendet den Relative Strength Index, um Erschöpfungspunkte zu finden.

  4. MACD Range Oscillator Play: Identifiziert Momentum-Verschiebungen, die sich für den Handel in einer Handelsspanne eignen.

  5. Stochastik Oszillator Umkehrung: Zeigt potenzielle Wendepunkte auf dem Markt an.

  6. CCI Bereichsdivergenz: Verwendet den Commodity Channel Index, um extreme Preisniveaus zu finden.

  7. Pivot Point Range Trading: (Strategie-Logik für zukünftige Erweiterungen enthalten).

  8. Keltner Channel Umkehrung: Findet Umkehrmöglichkeiten, wenn der Preis aus den Kanälen ausbricht.

  9. Donchian Channel Umkehrung: Signalisiert den Einstieg, wenn der Kurs die obere oder untere Grenze des Kanals erreicht.

  10. Hüllkurvenindikator Bounce: Identifiziert Bounces an den Rändern der gleitenden Durchschnittshüllen.

Wie funktioniert er?

Der Indikator erzeugt nur dann ein Kauf- oder Verkaufssignal, wenn drei oder mehr der integrierten Strategien auf dieselbe Kerze treffen. Dieses Zusammentreffen erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels. Die Analysespalte zeigt Ihnen genau an, welche Strategien zu dem aktuellen Signal beigetragen haben.

Vollständig anpassbare Eingabeparameter

Sie haben die vollständige Kontrolle über das Aussehen und die Funktionalität des Indikators:

  • Dashboard-Layout: Ändern Sie Breite, Höhe, X/Y-Position und Zeilen-/Spaltenabstände.

  • Farben: Passen Sie die Hintergrund-, Text-, Kopf- und Signalfarben an.

  • Symbol-Listen: Fügen Sie ein beliebiges Instrument aus den Listen MajorSymbols und MinorSymbols hinzu oder entfernen Sie es .

  • Strategie-Einstellungen: Passen Sie die Parameter für RSI, MACD, Bollinger Bands und alle anderen Indikatoren an Ihren persönlichen Handelsstil an.

  • Win % Backtest-Zeitraum: Legen Sie fest, wie viele historische Balken für die Berechnung des Gewinnprozentsatzes verwendet werden sollen ( WinPct_HistoryBars).

Dieser Indikator ist mehr als nur ein Tool - er ist ein komplettes Trading-Framework, das Klarheit und Vertrauen in Ihre Analysen bringt.

Laden Sie das Fibonacci Pro Dashboard noch heute herunter und verändern Sie Ihr Range Trading!


