Range Bound Signals

Range-Bound & Reversal-Strategien Dashboard (MT4)

Handeln Sie saubere Umkehrungen mit Vertrauen.

Dieser MT4-Indikator scannt 20 wichtige Instrumente in Echtzeit und ermittelt hochwahrscheinliche Gelegenheiten für Range- und Mean-Reversal-Strategien und stellt alles in einem einfachen, professionellen Dashboard dar.

Warum Trader ihn lieben

10 bewährte Setups in einem Tool

Support/Resistance Bounce, Bollinger Mean Reversion, RSI OB/OS, MACD Turn, Stochastic OB/OS, CCI Extreme, Daily Pivot S/R, Keltner Touch, Donchian Extreme und Envelopes Bounce.

Sofortige, lesbare Signale

Jede Zeile zeigt: Symbol - Live-Kurs - Session - Candlestick-Muster - Signal (BUY/SELL/WAIT) - Win% (Richtwert) - Limit Entry - Stop Loss - Target - Kurzanalyse.

Auto Levels

Entry/SL/TP werden anhand einer ATR-basierten Risikologik vorberechnet. Sie müssen nicht mehr raten, wo Sie Ihre Orders platzieren sollen.

Logik ohne Wiederholung

Signale werden auf geschlossenen Kerzen (Takt 1) berechnet. Was Sie sehen, ist das, was tatsächlich gedruckt wurde.

Multisymbol-Scanner

Deckt ab: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, NZDJPY, EURCHF, GBPCHF, EURAUD, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, XAUUSD.

Session-Aware

Sehen Sie schnell, ob Sie sich unter Tokio-, London- oder New Yorker Bedingungen befinden (praktisch für das Timing von Mittelwertumkehrungen).

Leichtgewichtiges Dashboard

Saubere Benutzeroberfläche, die Ihren Chart nicht überfrachtet. Funktioniert reibungslos auf Standard-PCs/VPS.

Was Sie auf dem Bildschirm sehen

Haupt-Dashboard: Status auf einen Blick für 20 Symbole × 10 Spalten.

Signal-Farbkodierung: KAUFEN (grün), VERKAUFEN (rot), WARTEN (weiß).

Statistik-Panel: Rollierende Summen (Gewinne/Verluste/Gewinne sind ein illustrativer Leitfaden für die zukünftige Beobachtung).

Candlestick-Hinweise: Doji, Bullish/Bearish Engulf, um den Zusammenfluss zu verstärken.

Am besten geeignet für

Seitwärts tendierende oder unruhige Märkte, in denen Umkehrungen häufig sind.

Fade Trades zu Schlüsselextremen (Bands/Keltner/Donchian/Envelopes) oder Pivot S1/R1 Berührungen.

Schnelles Scannen der Körbe, um Setups zu finden, ohne die Charts umdrehen zu müssen.

Wie man damit handelt (einfaches Playbook)

Warten Sie auf einen BUY/SELL von mindestens einer Strategie in der Analyse-Spalte. Prüfen Sie das Zusammentreffen (z.B. KAUFEN + Doji auf der Unterstützung; VERKAUFEN + RSI überkauft bei R1). Verwenden Sie die vorgeschlagenen Niveaus (Einstieg/SL/TP) oder verfeinern Sie Ihren Plan. Bevorzugen Sie den Handel während aktiver Sessions (London/NY) für bessere Fills. Verwalten Sie das Risiko: fester Prozentsatz pro Handel oder ATR-basierte Positionsgröße.

Eingaben, die Sie abstimmen können

SR_Periode, BB_Periode, BB_Deviation

RSI_Periode, Überkauft/Überverkauft

MACD schnell/langsam/Signal

Stochastik K/D/Slowing & OB/OS

CCI_Periode & Niveau

Keltner-Periode & Multiplikator

Donchian-Periode

Hüllkurven Periode & Abweichung

Panelgröße/Position/Farben

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (Indikator)

Zeitrahmen: Funktioniert auf allen; Dashboard-Logik verweist standardmäßig auf H1 (im Code editierbar, wenn Sie einen anderen TF wünschen).

Märkte: Die wichtigsten FX-Paare und Gold (XAUUSD).

Übermalen: Kein Backpainting bei geschlossenen Bars.

FAQ

F: Eröffnet/schließt es automatisch Trades?

A: Nein. Es ist ein Indikator. Verwenden Sie den mitgelieferten Entry/SL/TP als Plan oder verbinden Sie ihn mit Ihrem EA.

F: Wird es neu gemalt?

A: Die Signale werden auf der Grundlage des vorhergehenden geschlossenen Balkens berechnet - sie werden also nach dem Schließen der Kerze nicht neu gezeichnet.

F: Welcher Zeitrahmen ist am besten geeignet?

A: Die Standardlogik ist für die H1-Mittelwertumkehr optimiert. Sie können mit M30/H4 für Ihren Stil experimentieren.

F: Kann ich die Instrumente ändern?

A: Ja - bearbeiten Sie die symbols[]-Liste im Code, um Ticker, mit denen Sie handeln, hinzuzufügen oder zu entfernen.

F: Garantiert der Gewinnprozentsatz eine Rendite?

A: Nein. Die angezeigte Gewinnquote ist ein Richtwert. Führen Sie immer Backtests/Forwardtests durch und steuern Sie das Risiko.

Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Achten Sie auf eine angemessene Positionsgröße und testen Sie den Handel in der Demo-Version, bevor Sie live gehen.