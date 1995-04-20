Supply Demand Zone Signals

Erweitertes Dashboard der Angebots- und Nachfragezone

Der ultimative Multi-Symbol- und Multi-Strategie-Scanner für Price Action Trader

Beschreibung

Haben Sie es satt, endlos durch Dutzende von Charts zu blättern und manuell nach hochwahrscheinlichen Angebots- und Nachfragezonen zu suchen? Verbringen Sie Stunden damit, Setups mit mehreren Indikatoren zu bestätigen, nur um den Einstieg zu verpassen?

Das Advanced Supply & Demand Zone Dashboard ist Ihre All-in-One-Lösung. Dieser leistungsstarke Indikator für MetaTrader 4 scannt 20 verschiedene Instrumente über 4 wichtige Zeitrahmen in Echtzeit und liefert einen vollständigen Marktüberblick direkt auf einem einzigen Chart. Er kombiniert die Kernprinzipien von Angebot und Nachfrage mit wichtigen Bestätigungswerkzeugen, um umsetzbare Handelssignale zu identifizieren und zu präsentieren, komplett mit Einstiegs-, Stop-Loss- und Zielniveau.

Hören Sie auf, nach Trades zu suchen, und lassen Sie die Setups zu Ihnen kommen.

Hauptmerkmale

  • Umfassendes Multi-Symbol Dashboard: Scannt 20 wichtige Devisenpaare und Gold (XAUUSD) gleichzeitig, so dass Sie nie eine Gelegenheit verpassen.
  • Multi-Timeframe-Analyse: Erhalten Sie sofortige Signale für die Zeitrahmen M15, H1, H4 und D1 sowie ein leistungsstarkes aggregiertes "Gesamtsignal", um die vorherrschende Marktstimmung zu messen.
  • Kernstrategie-Engine: Identifiziert automatisch klassische und effektive Angebots- und Nachfragemuster, einschließlich Rally-Base-Drop (RBD) und Drop-Base-Rally (DBR).
  • Eingebaute Confluence-Filter: Signale werden automatisch kreuzverifiziert, um eine höhere Wahrscheinlichkeit zu erreichen:
    • RSI: Bestätigt überkaufte oder überverkaufte Bedingungen in Schlüsselzonen.
    • Trendlinien: Bestätigt, dass das Setup mit der aktuellen Marktstruktur übereinstimmt.
    • S/R-Zonen: Prüft, ob das Setup an einem bedeutenden historischen Unterstützungs- oder Widerstandsniveau stattfindet.
    • Candlestick-Muster: Identifiziert wichtige Umkehrmuster wie Engulfing-Bars, Dojis und Hammers an Zonen.
  • Handlungsfähige Handelssignale: Das Dashboard liefert nicht nur ein Kauf- oder Verkaufssignal, sondern auch berechnete Einstiegslimits, Stop-Loss- und Zielniveaus, die auf der Struktur der Zone und dem von Ihnen festgelegten Risiko-Ertrags-Verhältnis basieren.
  • Marktkontext in Echtzeit: Sehen Sie sofort die aktuelle Handelssitzung (z. B. London, NY) und die aktuelle Volatilität (in Pips) für jedes Instrument, um fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.
  • Vollständig anpassbare Oberfläche: Passen Sie das gesamte Dashboard an Ihre Präferenzen an. Passen Sie Größe, Position, Farben, Zeilenabstände, Spaltenabstände und vieles mehr an. Machen Sie es zu Ihrem eigenen!

Wie es funktioniert

Der intelligente Algorithmus des Indikators scannt kontinuierlich jedes Instrument und jeden Zeitrahmen auf gültige Angebots- und Nachfragezonen. Wenn eine potenzielle Zone identifiziert wird, durchläuft sie einen strengen Bestätigungsprozess unter Verwendung der integrierten Filter (RSI, Trend, S/R, etc.). Jede Bestätigung trägt zum "Score" des Setups bei. Die endgültige Punktzahl wird dann in ein klares, farbcodiertes Signal umgewandelt - von einem Standard-Kauf/Verkauf bis hin zu einem überzeugenden starken Kauf/starken Verkauf.

Anpassbare Parameter

Jeder Aspekt der Strategie ist in den Eingabeeinstellungen des Indikators vollständig anpassbar. Sie können ändern:

  • Alle Layout- und Farbeinstellungen.
  • RSI-Periode und Levels.
  • S/R-Zone Rückblickzeitraum und Nähe.
  • Stop-Loss-Puffer und Risiko:Rendite-Verhältnis.
  • Und vieles mehr!

Bringen Sie Ihren Handel mit Angebot und Nachfrage auf die nächste Stufe. Vereinfachen Sie Ihre Analyse, sparen Sie wertvolle Zeit und verschaffen Sie sich einen entscheidenden Vorteil mit dem Advanced Supply & Demand Zone Dashboard.


