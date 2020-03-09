Momentum Matrix Pro

Momentum Matrix Pro - Multi-Strategy Signal Dashboard

Momentum Matrix Pro ist ein leistungsstarker Multi-Symbol- und Multi-Strategie-Dashboard-Indikator, der 10 bewährte Momentum-Handelsstrategien in einem professionellen Tool zusammenfasst.
Scannen Sie 20 wichtige Forex-Paare + Gold (XAU/USD) in Echtzeit und erhalten Sie hochpräzise KAUF-/VERKAUF-Signale, komplett mit Win%-Backtesting, Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels - alles auf einem übersichtlichen, einfach zu bedienenden Dashboard.

Wenn Sie mit Momentum handeln, ist dies Ihre All-in-One-Lösung.

🚀 Hauptmerkmale

  • 10 kombinierte Momentum-Strategien
    1. MACD Nulllinienüberkreuzung
    2. RSI Trend-Momentum
    3. Stochastik Punktgenauer Einstieg
    4. Momentum-Divergenz-Erkennung
    5. Awesome Oscillator Momentum
    6. Rate of Change (ROC) Eingaben
    7. Volumengewichtetes Momentum (VWAP)
    8. RSI + EMA Momentum-Filter
    9. Doppelte Momentum-Bestätigung (MACD + RSI)
    10. Momentum mit VWAP Strategie
  • Deckt 21 Symbole ab:
    EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, NZDJPY, EURCHF, GBPCHF, EURAUD, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, XAUUSD
  • Smart Dashboard Layout
    Mittelgroßer, schwarzer Hintergrund mit weißem Text für gute Lesbarkeit.
    Spalten: Symbol | Preis | Signal | Win% | Einstieg | Stop Loss | Ziel | Analyse
  • Eingebautes Win%-Backtesting
    Der Indikator berechnet automatisch die historische Signalgenauigkeit (Gewinn/Verlust-Verhältnis), damit Sie schwache Setups herausfiltern können     .
  • Ready-to-Trade-Levels
    Jedes Signal verfügt über präzise Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die dynamisch mit einer ATR-basierten Logik berechnet werden     .
  • Übersichtliche Analysespalte
    Zeigt, welche Strategien das Signal ausgelöst haben (z.B.     +RSITr +AO -VWAPMom). So wissen Sie genau, warum das Signal generiert wurde.

🎯 Warum Momentum Matrix Pro wählen?

  • Sparen Sie Zeit: Scannen Sie mehrere Paare und Strategien auf einmal.
  • Höhere Genauigkeit: Nur Handelssignale, die durch Win%-Statistiken gestützt werden.
  • Klarheit: Sie wissen genau, welche Indikatoren übereinstimmen, bevor Sie einen Handel eingehen.
  • Professionelles Dashboard: Keine unübersichtlichen Charts - alles ist auf einem Bildschirm.
  • Geeignet für alle Trader: Geeignet für Scalping, Daytrading und Swingtrading.

⚙️ Eingaben & Einstellungen

  • Zeitrahmen: Standard M15 (konfigurierbar)
  • Aktualisierungszeit: Standardmäßig 3 Sekunden (einstellbar)
  • Einstellungen der Indikatoren: MACD, RSI, Stochastik, EMA, ROC, ATR Parameter voll einstellbar
  • Farben und Layout: Anpassbar für Ihre Präferenz

📖 Wie zu verwenden

  1. Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart (nur einmal).
  2. Das Dashboard scannt automatisch alle 20 Forex-Paare + Gold.
  3. Suchen Sie nach KAUFEN (grün) oder VERKAUFEN (rot) Signalen mit hohem Gewinnanteil (>60%).
  4. Prüfen Sie die Analyse-Spalte für die Bestätigung der Strategie.
  5. Gehen Sie mit den vorgeschlagenen Einstiegs-, SL- und TP-Niveaus in den Handel.

🔑 Hauptvorteile

Kombiniert 10 Strategien in einem Signal
 Deckt alle wichtigen Forex-Paare + Gold ab
 Win%-Genauigkeitsfilter zur Vermeidung von Fehlsignalen
 ATR-basierte SL/TP für professionelles Risikomanagement
 Sauberes, modernes Dashboard - keine unübersichtlichen Charts
 Vollständig anpassbare Eingaben

📌 Anmerkungen

  • Dies ist ein Indikator, der nicht neu gezeichnet wird.
  • Funktioniert auf jedem MT4-Konto.
  • Empfohlene Zeitrahmen: M15, M30, H1, H4.

Momentum Matrix Pro - Handeln Sie intelligenter, nicht härter.

Hören Sie auf, zwischen Charts und Indikatoren zu wechseln - handeln Sie mit einem professionellen Momentum Dashboard.


Häufig gestellte Fragen (FAQ) - Momentum Matrix Pro

Q1: Wird dieser Indikator neu gezeichnet?
Nein. Momentum Matrix Pro ist ein Indikator , der nicht nachgemalt wird. Alle Signale sind fest, sobald sie generiert wurden.

Q2: Kann ich diesen Indikator für automatisches Trading (EA) verwenden?
👉 Dieses Produkt ist nur ein Indikator. Sie können seine Signale im manuellen Handel verwenden oder ihn mit einem EA verbinden, wenn Sie einen programmieren/anpassen.

Q3: Auf welchen Zeitrahmen funktioniert es am besten?
👉 F unktioniert auf allen Zeitrahmen. Empfohlen: M15, M30, H1, H4 für die besten Momentum-Signale.

Q4: Welche Symbole werden unterstützt?
👉 Es deckt 20 wichtige Forex-Paare + Gold (XAUUSD) automatisch ab.

F5: Funktioniert es sowohl auf MT4 als auch auf MT5?
👉 Diese Version ist für MT4. Eine MT5-Version kann angefordert werden.

F6: Kann ich es für Indizes, Kryptowährungen oder andere Vermögenswerte verwenden?
👉 Es ist für Forex + Gold optimiert, aber Sie können manuell andere Symbole hinzufügen, wenn Ihr Broker sie anbietet.

F7: Wie funktioniert die Gewinn%-Spalte?
👉 Der Indikator führt einen historischen Backtest vergangener Signale durch und berechnet den Prozentsatz der gewinnenden Trades auf der Grundlage der ATR-basierten SL/TP-Logik.

Q8: Wie hoch ist die empfohlene Mindestgewinnquote für den Handel?
👉 Wir empfehlen, nur Trades in Betracht zu ziehen, bei denen die Gewinnquote ≥ 60% für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit ist.

Q9: Wie werden die Einstiegs-, Stop-Loss- und Zielwerte berechnet?
👉 Mit ATR (Average True Range) Multiplikatoren. SL = Einstieg ± ATR * 1,2, TP = Einstieg ± ATR * 1,8 (konfigurierbar).

Q10: Kann ich die Parameter des Indikators anpassen?
Ja, Sie können die Einstellungen für MACD, RSI, Stochastik, EMA, ATR, ROC und VWAP an Ihren Handelsstil anpassen.

F11: Verlangsamt das Dashboard den MT4?
👉 Der Code ist optimiert, aber da er 21 Symbole scannt, sollten Sie ihn auf einem zuverlässigen VPS oder PC mit stabilem Internet verwenden.

Q12: Kann ich dies für Scalping verwenden?
👉 Ja. Auf M5/M15 bietet er schnelle Scalp-Einträge, insbesondere während der London/NY-Sitzungen.

Q13: Kann ich es für den Swing-Handel verwenden?
👉 Auf jeden Fall. Auf H1/H4/D1 können Sie größere Bewegungen mit klaren SL/TP-Levels einfangen.

Q14: Woher weiß ich, warum ein Signal erschienen ist?
👉 Die Spalte Analyse zeigt, welche Strategien das Signal ausgelöst haben (z.B. +RSITr +AO -VWAPMom).

Q15: Funktioniert es bei jedem Broker?
👉 Ja, funktioniert bei allen MT4-Brokern. Stellen Sie einfach sicher, dass Ihr Broker die 21 unterstützten Symbole anbietet.

Q16: Muss ich alle Charts für alle Symbole öffnen?
Nein. Hängen Sie den Indikator nur an einen Chart an. Er scannt dann automatisch alle unterstützten Symbole.

Q17: Kann ich die Farben des Dashboards ändern?
👉 Ja, Sie können den Hintergrund, den Text, die BUY/SELL-Farben und die Schriftgröße anpassen.

F18: Ist es anfängerfreundlich?
👉 Ja. Selbst Anfänger können handeln, indem sie einfach der Signal + Win% + SL/TP-Anleitung folgen.

Q19: Funktioniert es auch in volatilen Märkten wie z.B. bei Nachrichtenereignissen?
👉 Es werden immer noch Signale generiert, aber wir raten zur Vorsicht bei großen Nachrichtenveröffentlichungen.

Q20: Gibt es eine Geld-zurück-Garantie?
👉 Rückerstattungen sind auf dem MQL5-Markt nicht möglich (Plattformpolitik).


