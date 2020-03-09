Momentum Matrix Pro
- Indikatoren
- Sivakumar Subbaiya
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 20
Momentum Matrix Pro - Multi-Strategy Signal Dashboard
Momentum Matrix Pro ist ein leistungsstarker Multi-Symbol- und Multi-Strategie-Dashboard-Indikator, der 10 bewährte Momentum-Handelsstrategien in einem professionellen Tool zusammenfasst.
Scannen Sie 20 wichtige Forex-Paare + Gold (XAU/USD) in Echtzeit und erhalten Sie hochpräzise KAUF-/VERKAUF-Signale, komplett mit Win%-Backtesting, Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels - alles auf einem übersichtlichen, einfach zu bedienenden Dashboard.
Wenn Sie mit Momentum handeln, ist dies Ihre All-in-One-Lösung.
🚀 Hauptmerkmale
- 10 kombinierte Momentum-Strategien
- MACD Nulllinienüberkreuzung
- RSI Trend-Momentum
- Stochastik Punktgenauer Einstieg
- Momentum-Divergenz-Erkennung
- Awesome Oscillator Momentum
- Rate of Change (ROC) Eingaben
- Volumengewichtetes Momentum (VWAP)
- RSI + EMA Momentum-Filter
- Doppelte Momentum-Bestätigung (MACD + RSI)
- Momentum mit VWAP Strategie
- Deckt 21 Symbole ab:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, NZDJPY, EURCHF, GBPCHF, EURAUD, GBPAUD, AUDCAD, EURCAD, XAUUSD
- Smart Dashboard Layout
Mittelgroßer, schwarzer Hintergrund mit weißem Text für gute Lesbarkeit.
Spalten: Symbol | Preis | Signal | Win% | Einstieg | Stop Loss | Ziel | Analyse
- Eingebautes Win%-Backtesting
Der Indikator berechnet automatisch die historische Signalgenauigkeit (Gewinn/Verlust-Verhältnis), damit Sie schwache Setups herausfiltern können .
- Ready-to-Trade-Levels
Jedes Signal verfügt über präzise Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, die dynamisch mit einer ATR-basierten Logik berechnet werden .
- Übersichtliche Analysespalte
Zeigt, welche Strategien das Signal ausgelöst haben (z.B. +RSITr +AO -VWAPMom). So wissen Sie genau, warum das Signal generiert wurde.
🎯 Warum Momentum Matrix Pro wählen?
- Sparen Sie Zeit: Scannen Sie mehrere Paare und Strategien auf einmal.
- Höhere Genauigkeit: Nur Handelssignale, die durch Win%-Statistiken gestützt werden.
- Klarheit: Sie wissen genau, welche Indikatoren übereinstimmen, bevor Sie einen Handel eingehen.
- Professionelles Dashboard: Keine unübersichtlichen Charts - alles ist auf einem Bildschirm.
- Geeignet für alle Trader: Geeignet für Scalping, Daytrading und Swingtrading.
⚙️ Eingaben & Einstellungen
- Zeitrahmen: Standard M15 (konfigurierbar)
- Aktualisierungszeit: Standardmäßig 3 Sekunden (einstellbar)
- Einstellungen der Indikatoren: MACD, RSI, Stochastik, EMA, ROC, ATR Parameter voll einstellbar
- Farben und Layout: Anpassbar für Ihre Präferenz
📖 Wie zu verwenden
- Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart (nur einmal).
- Das Dashboard scannt automatisch alle 20 Forex-Paare + Gold.
- Suchen Sie nach KAUFEN (grün) oder VERKAUFEN (rot) Signalen mit hohem Gewinnanteil (>60%).
- Prüfen Sie die Analyse-Spalte für die Bestätigung der Strategie.
- Gehen Sie mit den vorgeschlagenen Einstiegs-, SL- und TP-Niveaus in den Handel.
🔑 Hauptvorteile
✅ Kombiniert 10 Strategien in einem Signal
✅ Deckt alle wichtigen Forex-Paare + Gold ab
✅ Win%-Genauigkeitsfilter zur Vermeidung von Fehlsignalen
✅ ATR-basierte SL/TP für professionelles Risikomanagement
✅ Sauberes, modernes Dashboard - keine unübersichtlichen Charts
✅ Vollständig anpassbare Eingaben
📌 Anmerkungen
- Dies ist ein Indikator, der nicht neu gezeichnet wird.
- Funktioniert auf jedem MT4-Konto.
- Empfohlene Zeitrahmen: M15, M30, H1, H4.
Momentum Matrix Pro - Handeln Sie intelligenter, nicht härter.
Hören Sie auf, zwischen Charts und Indikatoren zu wechseln - handeln Sie mit einem professionellen Momentum Dashboard.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) - Momentum Matrix Pro
Q1: Wird dieser Indikator neu gezeichnet?
Nein. Momentum Matrix Pro ist ein Indikator , der nicht nachgemalt wird. Alle Signale sind fest, sobald sie generiert wurden.
Q2: Kann ich diesen Indikator für automatisches Trading (EA) verwenden?
👉 Dieses Produkt ist nur ein Indikator. Sie können seine Signale im manuellen Handel verwenden oder ihn mit einem EA verbinden, wenn Sie einen programmieren/anpassen.
Q3: Auf welchen Zeitrahmen funktioniert es am besten?
👉 F unktioniert auf allen Zeitrahmen. Empfohlen: M15, M30, H1, H4 für die besten Momentum-Signale.
Q4: Welche Symbole werden unterstützt?
👉 Es deckt 20 wichtige Forex-Paare + Gold (XAUUSD) automatisch ab.
F5: Funktioniert es sowohl auf MT4 als auch auf MT5?
👉 Diese Version ist für MT4. Eine MT5-Version kann angefordert werden.
F6: Kann ich es für Indizes, Kryptowährungen oder andere Vermögenswerte verwenden?
👉 Es ist für Forex + Gold optimiert, aber Sie können manuell andere Symbole hinzufügen, wenn Ihr Broker sie anbietet.
F7: Wie funktioniert die Gewinn%-Spalte?
👉 Der Indikator führt einen historischen Backtest vergangener Signale durch und berechnet den Prozentsatz der gewinnenden Trades auf der Grundlage der ATR-basierten SL/TP-Logik.
Q8: Wie hoch ist die empfohlene Mindestgewinnquote für den Handel?
👉 Wir empfehlen, nur Trades in Betracht zu ziehen, bei denen die Gewinnquote ≥ 60% für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit ist.
Q9: Wie werden die Einstiegs-, Stop-Loss- und Zielwerte berechnet?
👉 Mit ATR (Average True Range) Multiplikatoren. SL = Einstieg ± ATR * 1,2, TP = Einstieg ± ATR * 1,8 (konfigurierbar).
Q10: Kann ich die Parameter des Indikators anpassen?
Ja, Sie können die Einstellungen für MACD, RSI, Stochastik, EMA, ATR, ROC und VWAP an Ihren Handelsstil anpassen.
F11: Verlangsamt das Dashboard den MT4?
👉 Der Code ist optimiert, aber da er 21 Symbole scannt, sollten Sie ihn auf einem zuverlässigen VPS oder PC mit stabilem Internet verwenden.
Q12: Kann ich dies für Scalping verwenden?
👉 Ja. Auf M5/M15 bietet er schnelle Scalp-Einträge, insbesondere während der London/NY-Sitzungen.
Q13: Kann ich es für den Swing-Handel verwenden?
👉 Auf jeden Fall. Auf H1/H4/D1 können Sie größere Bewegungen mit klaren SL/TP-Levels einfangen.
Q14: Woher weiß ich, warum ein Signal erschienen ist?
👉 Die Spalte Analyse zeigt, welche Strategien das Signal ausgelöst haben (z.B. +RSITr +AO -VWAPMom).
Q15: Funktioniert es bei jedem Broker?
👉 Ja, funktioniert bei allen MT4-Brokern. Stellen Sie einfach sicher, dass Ihr Broker die 21 unterstützten Symbole anbietet.
Q16: Muss ich alle Charts für alle Symbole öffnen?
Nein. Hängen Sie den Indikator nur an einen Chart an. Er scannt dann automatisch alle unterstützten Symbole.
Q17: Kann ich die Farben des Dashboards ändern?
👉 Ja, Sie können den Hintergrund, den Text, die BUY/SELL-Farben und die Schriftgröße anpassen.
F18: Ist es anfängerfreundlich?
👉 Ja. Selbst Anfänger können handeln, indem sie einfach der Signal + Win% + SL/TP-Anleitung folgen.
Q19: Funktioniert es auch in volatilen Märkten wie z.B. bei Nachrichtenereignissen?
👉 Es werden immer noch Signale generiert, aber wir raten zur Vorsicht bei großen Nachrichtenveröffentlichungen.
Q20: Gibt es eine Geld-zurück-Garantie?
👉 Rückerstattungen sind auf dem MQL5-Markt nicht möglich (Plattformpolitik).