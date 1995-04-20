Smart Signal Generation

Intelligente Signalerzeugung - Trend-Following Pro Dashboard - Multi-Währungs-Handelsindikator

Überblick

DasTrend-Following Pro Dashboard ist ein umfassender Multi-Strategie-Handelsindikator, der für ernsthafte Devisenhändler entwickelt wurde, die professionelle Analysen für 28 Hauptwährungspaare und Gold benötigen. Dieses All-in-One-Dashboard kombiniert die effektivsten Trendfolgestrategien in einer einzigen, visuell beeindruckenden Oberfläche, die klare Handelssignale, präzise Einstiegspunkte und kalkulierte Risikomanagement-Levels liefert.


Hauptmerkmale

🚀 Multi-Strategien-Analyse

  • EMA-Crossover-System ( 50/200 Perioden) zur Identifizierung wichtiger Trendrichtungen

  • ADX Trend Filter zur Messung der Trendstärke und Gültigkeit

  • SuperTrend-Indikator für volatilitätsbasierte Trendbestätigung

  • Hull Moving Average für eine sanftere, reaktionsschnellere Trenderkennung

📊 Professionelle Dashboard-Schnittstelle

  • Echtzeit-Überwachung von 28 Währungspaaren + Gold

  • Farbcodierte Signale ( Grün für KAUFEN, Rot für VERKAUFEN, Grau für NEUTRAL)

  • Vollständige Handelseinrichtung einschließlich Einstiegskurs, Stop Loss und Take Profit Levels

  • Spalten zur Strategiebestätigung, die die aktuelle Tendenz jedes Systems anzeigen

  • Gewinnrate in Prozent für jedes Instrument basierend auf der historischen Performance

⚡ Intelligente Signalerzeugung

  • Ein System mit mehreren Bestätigungen erfordert, dass mindestens 3 von 4 Strategien übereinstimmen

  • Risiko-verwaltete Positionen mit automatischer 1:2 Risiko-Ertrags-Verhältnis-Berechnung

  • Echtzeit-Updates, die jede Sekunde aktualisiert werden , um die aktuellste Marktanalyse zu erhalten

Eingebaute Handelsstrategien

Dieser Indikator kombiniert die leistungsfähigsten Trendfolgemethoden:

  1. Moving Average Crossover (50/200 EMA) - Das klassische System zur Trenderkennung

  2. Average Directional Index (ADX) - Filtert nur starke, gültige Trends

  3. SuperTrend-Indikator - Volatilitätsangepasste Trendfolge mit Stop-Loss-Anleitung

  4. Hull Moving Average - Reduzierte Verzögerung für frühere Trenderkennung

Vorteile für Trader

✅ Für Trader-Anfänger

  • Klare visuelle Signale beseitigen die Analyse-Lähmung

  • Vollständiges Handels-Setup mit Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels

  • Pädagogischer Wert, indem gezeigt wird, wie mehrere Strategien sich gegenseitig bestätigen

  • Integriertes Risikomanagement mit angemessenem Risiko-Ertrags-Verhältnis

✅ Für fortgeschrittene Trader

  • Überwachung mehrerer Währungen ohne Wechsel der Charts

  • Strategiebestätigung über mehrere Zeitrahmen und Systeme hinweg

  • Anpassbare Parameter für jede Strategiekomponente

  • Zeitsparende Analyse über alle wichtigen Paare gleichzeitig

✅ Für professionelle Trader

  • Institutionelle Analyse in einem einzigen Dashboard

  • Historische Performance-Metriken für jedes Instrument

  • Gleichzeitige Korrelationsanalyse über Währungsmärkte hinweg

  • Effizientes Portfolio-Management-Tool für mehrere Positionen

Technische Spezifikationen

  • Plattform: MetaTrader 4

  • Zeitrahmen: Funktioniert auf allen Zeitrahmen (optimiert für H1 und M15)

  • Währungspaare: 28 Haupt- und Cross-Paare, einschließlich EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, Gold und mehr

  • Systemanforderungen: Standard MT4-Installation

  • Aktualisierungshäufigkeit: Echtzeit (1-Sekunden-Aktualisierung)

Preisgestaltung & Wert

Warum dieser Indikator jeden Pfennig wert ist:

  • Ersetzt 4+ individuelle Indikatoren und spart Ihnen $200+ in separaten Käufen

  • Spart 2-3 Stunden täglich für die Marktanalyse über mehrere Paare hinweg

  • Potenzielle Steigerung der Rentabilität durch bestätigte Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Welche Plattform benötige ich, um diesen Indikator zu verwenden?

Das Trend-Following Pro Dashboard wurde speziell für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt. Er benötigt eine Standard-MT4-Installation, um korrekt zu funktionieren.

2. Wie werden die wichtigsten BUY/SELL-Signale generiert?

Ein Signal wird nur dann generiert, wenn es einen starken Konsens zwischen den eingebauten Strategien gibt. Das Dashboard benötigt mindestens 3 der 4 Indikatoren (EMA Crossover, ADX, SuperTrend, Hull Moving Average), um sich auf eine Trendrichtung zu einigen, bevor es ein klares KAUFEN (grün) oder VERKAUFEN (rot) Signal ausgibt.

3. Kann ich die Einstellungen für die einzelnen Indikatoren anpassen?

Ja. Das Dashboard bietet anpassbare Parameter für jede der vier Strategiekomponenten. Dies ermöglicht fortgeschrittenen Händlern eine Feinabstimmung des Indikators auf ihren spezifischen Handelsstil und ihre Präferenzen.

4. Welche Instrumente deckt das Dashboard ab?

Das Dashboard überwacht insgesamt 29 Instrumente: 28 Haupt- und Cross-Currency-Devisenpaare (wie EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) sowie Gold (XAU/USD).

5. Welches sind die besten Zeitrahmen für die Verwendung dieses Dashboards?

Der Indikator funktioniert zwar auf allen Zeitrahmen, wurde aber für die Charts H1 (1-Stunden-Chart) und M15 (15-Minuten-Chart) optimiert, um die beste Leistung zu erzielen.

6. Wie bestimmt der Indikator das Stop-Loss- und Take-Profit-Niveau?

Das Stop-Loss-Niveau wird durch den volatilitätsbasierten SuperTrend-Indikator bestimmt. Das Take-Profit-Niveau wird dann automatisch berechnet, um ein festes 1:2-Risiko-Ertrags-Verhältnis zu bieten, das sicherstellt, dass Ihr potenzieller Gewinn bei jedem Handels-Setup doppelt so hoch ist wie Ihr potenzielles Risiko.

7. Was passiert, wenn die Strategien nicht übereinstimmen?

Wenn weniger als drei Strategien in einer Richtung übereinstimmen, wird auf dem Dashboard ein NEUTRAL-Signal angezeigt, das durch die Farbe Grau gekennzeichnet ist. Dies ist ein eingebauter Filter, der Ihnen hilft, den Handel in unsicheren oder seitwärts tendierenden Märkten zu vermeiden.

8. Wie wird die auf dem Dashboard angezeigte "Gewinnrate" berechnet?

Die prozentuale Gewinnrate, die für jedes Instrument angezeigt wird, basiert auf der historischen Performance. Der Indikator führt Backtests seiner Signalerzeugungsstrategie anhand vergangener Marktdaten durch, um eine historische Wahrscheinlichkeitsmetrik für seine Signale zu ermitteln.

9. Ist dies ein automatischer Handelsroboter (EA)?

Nein, es handelt sich um einen Handelsindikator, nicht um einen automatisierten Roboter. Er bietet ein komplettes Handels-Setup mit einem Einstiegskurs, Stop-Loss und Take-Profit-Level, aber Sie sind für die manuelle Ausführung und Verwaltung des Handels verantwortlich.

10. Muss ich vier verschiedene Indikatoren kaufen, damit dies funktioniert?

Nein, das müssen Sie nicht. Das Trend-Following Pro Dashboard ist ein All-in-One-Tool. Es integriert die Funktionalität von EMA Crossover, ADX, SuperTrend und Hull Moving Average in ein einziges Dashboard und spart Ihnen die Kosten und den Platz auf dem Chart, den Sie für den Kauf und das Laden der einzelnen Indikatoren benötigen.



Empfohlene Produkte
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
Experten
https://t.me/mql5_neuroExt aktuelle Version Signal https://www.mql5.com/ru/signal s/1516213 Sie können jedes beliebige Werkzeug verwenden. Die Basisdateien werden beim Start des Lernprogramms automatisch erstellt. Wenn Sie mit dem Lernen bei 0 beginnen möchten, löschen Sie einfach die Basisdateien. Ersteinlage - ab 200 J. Optionen: VERSUCHEN SIE NICHT, OHNE TRAINING DES NEURONALEN NETZES ZU TESTEN! Es reicht aus, wenn das Gleichgewichtsdiagramm nach dem Training horizontal ist. Die Erstellung
FREE
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
Currency RSI
Lobar Berdiyarova
Indikatoren
Erweiterter Indikator für Währungsstärke Umfassende Marktanalyse in einem einzigen Tool Benutzerfreundlich und vielseitig für alle Trader Dieser Indikator vereinfacht die Marktanalyse, indem er die Stärke von 28 Forex-Währungspaaren sowie von Gold, Silber und anderen ausgewählten Instrumenten bewertet. Durch die Verwendung eines gleitenden Dreiecksdurchschnitts (TMA) und ATR-basierter Bänder bietet er einen strukturierten Überblick über die Marktbewegungen und hilft Händlern dabei, fundierte En
Trade History Exporter
Stefan Ferreira
Utilitys
Trade History Exporter exportiert die Handelshistorie automatisch in eine CSV-Datei (Komma getrennte Werte). Trade History Exporter: - exportiert die Handelshistorie automatisch, wenn ein Handel geschlossen wird - ermöglicht es Ihnen, einen Export manuell zu erzwingen, indem Sie die Taste "W" auf Ihrer Tastatur drücken - kann Order-Kommentare als Magic Numbers verwenden - nützlich z.B. bei der Verwendung eines Trade Copier - Berechnet den Nettogewinn pro Handel
FORCES VARIATION
Nacer Kessir
5 (2)
Indikatoren
Das Wichtigste in meinem System der Kräfte ist die Variation und Veränderung dieser Kräfte. Es ist der Schlüssel zum ganzen System, und von diesem Punkt aus erscheint mein zweiter Indikator namens KRAFT-VARIATION wichtig. Der Indikator wird in einem separaten Fenster in Form des grünen Histogramms und der roten Kurve dargestellt. Der Parameter NPIuPeriod stellt die Anzahl der Balken dar, auf denen wir die Variation der Abnehmerkräfte berechnen. Der Parameter NPIdPeriod gibt die Anzahl der Balken
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilitys
Heaven Assistant: Vereinfachen Sie Ihr MT4-Management Vereinfachen Sie das Management der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform mit dem Heaven Assistant. Dieser Expert Advisor (EA) ist ein robustes Tool, das Ihnen ermöglicht, Ihre Handelsumgebung effizient und benutzerfreundlich zu steuern und anzupassen. Hauptmerkmale: Öffnen mehrerer Paare: Schneller Zugriff auf die meisten Währungspaare, sowohl Haupt- als auch Nebenpaare, sowie exotische Paare. Mit einem einzigen Klick können Indizes, Metalle und Kryp
Accurate Gold
Willie Lim
Indikatoren
Der Accurate Gold -Indikator ist ein benutzerfreundliches Tool, das unabhängig vom Erfahrungsniveau der Trader intuitiv und einfach zu bedienen ist. Er wurde für Trader entwickelt, die präzise Signale im M5-Zeitrahmen auf dem Goldmarkt suchen. Dieser Indikator verwendet fortschrittliche mathematische Algorithmen, um Preisbewegungen und Volumendynamiken zu analysieren und genaue Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Die besonderen Merkmale dieses Indikators, einschließlich seiner nicht neuzeic
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Experten
Der News Robo Expert Advisor ist ein leistungsstarkes Tool, das Nachrichtenhändler bei der Eröffnung ausstehender Aufträge mit verstecktem Stop-Loss während der Veröffentlichung von Nachrichten unterstützt. Es bietet mehrere Funktionen, die Ihr Handelserlebnis verbessern und Ihre Trades schützen. Eines der Hauptmerkmale von News Robo ist der versteckte Stop-Loss, der sich ideal für Nachrichtenhändler eignet, die ihren Stop-Loss lieber vor Market-Maker-Brokern verbergen möchten. Der Stop-Loss wir
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
BonosuAttack
Anthonius Soruh
Indikatoren
Bonsosu Angriff ist Binary Indikator für binäre Option Handel hoch winrate und hoch zurück ........... Design für vollen automatischen Handel mit Bot oder connetor von MT4 zu Binary Broker ...____ Einfach zu bedienen, kein Repaint,,, ___ Nur Zeitrahmen M1, ..... ___ Arbeitet mit 28 Forex-Paaren ohne Martingale, ....__ Unterstützt alle binären Broker, .... Handel mit Erfahrung .....
Currency Strength Meter MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indikatoren
Die Kenntnis der Stärke und Schwäche der einzelnen Währungen ist für jeden Devisenhändler unerlässlich. Unser Indikator "Currency Strength Meter" misst die Stärke der acht wichtigsten Währungen (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) mit Hilfe des Relative Strength Index (RSI). Der Indikator Currency Strength Meter zeigt Ihnen einfach und schnell an, wann eine Währung überverkauft, überkauft oder im "normalen Bereich" ist. Auf diese Weise können Sie erkennen, welche Währung am stärksten und we
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
Indikatoren
Der Gann Box Indikator ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug, das dazu entwickelt wurde, Händlern zu helfen, die Schlüsselniveaus des Marktes zu identifizieren und zu nutzen. Dieser Indikator ermöglicht es, ein Rechteck im Diagramm zu zeichnen, das automatisch in mehrere Zonen mit strategischen Niveaus 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 unterteilt wird. Wenn der Preis eines dieser Niveaus erreicht, werden Warnungen ausgelöst, was eine wertvolle Hilfe bei Handelsentscheidungen bietet. Sie wissen
Reverse slave copier
Mariia Rudkovska
Utilitys
Reverse Copier ist ein Tool, das entgegengesetzte Kauf-/Verkaufsaufträge von Ihrem Master-Konto öffnet. Es wird Ihnen helfen, mit niedrigen Gewinn EA's, die regelmäßig verlieren und drehen Sie es in Gewinne. Fühlen Sie sich frei, für neue Funktionen / Features fragen und ich werde es hinzufügen. Jetzt ist es eine einfache MT5-zu-MT4-Brücke mit einer einfachen Logik für das Öffnen/Schließen einer Position. Wie man es installiert: https://www.mql5.com/en/market/product/141604
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indikatoren
Hauptzweck: "Pin Bars" wurde entwickelt, um Pin Bars auf Finanzmarktdiagrammen automatisch zu erkennen. Eine Stiftleiste ist eine Kerze mit einem charakteristischen Körper und einem langen Schwanz, die eine Trendumkehr oder -korrektur signalisieren kann. Funktionsweise: Der Indikator analysiert jede Kerze auf dem Diagramm und bestimmt die Größe von Körper, Schwanz und Nase der Kerze. Wenn eine Stiftleiste erkannt wird, die vordefinierten Parametern entspricht, markiert der Indikator sie auf de
FREE
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator liefert Signale, die auf der gkNextLevel Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: 2 Bollinger Bänder & Stochastik Hören Sie auf, Trades zu verpassen, hören Sie auf, von Chart zu Chart zu springen, um nach Handels-Setups zu suchen und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikator mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle Einstellungen des BOA Signalindikators sind anp
FREE
KFX Dashboard EA
Peter Kariuki Thande
Utilitys
** Fügt automatisch zu Ihren bestehenden Trades, die Sie öffnen, hinzu ** KFX Dashboard EA überwacht die Kursentwicklung anhand der Kerzenrichtung und des gleitenden Durchschnitts für mehrere Währungspaare (von Ihnen ausgewählt) und für mehrere Zeitrahmen (von Ihnen ausgewählt). Das Dashboard zeigt auch die Währungsstärke der Paare auf der Grundlage des von Ihnen ausgewählten gleitenden Durchschnitts. KFX Dashboard EA-Option zur Festlegung von Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) auf der Grundla
Smart Currency Strength
Francesco Baldi
Indikatoren
Smart Currency Strength ist ein leistungsstarker und dennoch einfacher Indikator, der die Stärke einzelner Währungen misst. Er verfügt über ein grafisches Panel, das die wichtigsten Währungen und ihre Stärke in jedem Zeitrahmen auflistet und von 0 (am meisten überverkauft) bis 100 (am meisten überkauft) reicht. Die Stärke aller Währungen im aktuellen Zeitrahmen wird auch in einem separaten Fenster als mehrzeiliges Diagramm angezeigt, in dem jede Währung mit einer anderen Farbe dargestellt wird
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
Renko Star
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Renko Star ist ein mt4-Pfeiltyp-Indikator, der für den Handel mit Renko-Charts entwickelt wurde. Dieser Indikator verfügt über ein Backtesting-Dashboard, das dem Händler nützliche Informationen wie Gewinnrate und gewonnene Punkte liefert. Außerdem gibt er tp und sl in der Multiplikation von ATR x an. Dieser Indikator gibt seine Werte an Signal auf Balkeneröffnung oder Intrabar und es hat eine gelbe Markierung, die den genauen Preis markiert, bei dem das Signal gegeben wurde. Die Verwendung dies
MarketPowerScalper
Anatolii Khlenov
Experten
MarketPowerScalper ist ein Multi-Währungs-Scalping-Bot, der die Währungspaare EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD und GBP/USD auf der MT4-Plattform handelt. MarketPowerScalper trifft Kauf- und Verkaufsentscheidungen mithilfe eines einzigartigen, vom Entwickler des Bots entwickelten Algorithmus. Für MarketPowerScalper sind keine zusätzlichen Einstellungen erforderlich; geben Sie einfach StopLoss, TakeProfit und Lotgröße ein, und der Bot ist sofort einsatzbereit. Standardmäßig sind StopLoss und TakeProfit a
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indikatoren
Der TMA AI Bands Indikator basiert auf dem Dreieckigen Gleitenden Durchschnitt (TMA) mit dynamischen oberen und unteren Bändern sowie klaren Kauf-/Verkaufs-Pfeilen, die direkt auf dem Chart geplottet werden. Er verfügt über integrierte KI für adaptive Optimierung und garantiert keine Neuanzeichnung, indem er präzise Umkehrsignale liefert, wenn der Preis die Bänder berührt. * Paare: Funktioniert mit allen Währungspaaren * Empfohlene Zeitrahmen: D1 / W1 / MN * Konfigurierbare externe Variablen
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indikatoren
VWAP-Indikator mit zwei Zeitrahmen für MT4 Beschreibung Professioneller VWAP-Indikator, der sowohl **Tages** als auch **Wochen** VWAP gleichzeitig auf Ihrem Chart anzeigt. Merkmale : - Zwei VWAP-Linien: Blau für täglich, Rot für wöchentlich - Konfigurierbare Bänder: Zwei Abweichungsbänder für jeden Zeitrahmen - Sitzungssteuerung: Anpassbare Handelszeiten für Daily VWAP - Saubere Visualisierung: Durchgehende Linien für den Haupt-VWAP, gestrichelt für die Bänder - Optimierbar: Parameter können
Donchian Breakout Scanner Pro
Thushara Dissanayake
Indikatoren
Der       Donchian Breakout Scanner Pro       ist eine umfassende       Multi-Symbol-Überwachungstool       das automatisch verfolgt       Ausbrüche des Donchian-Kanals       über verschiedene Handelsinstrumente und Zeitrahmen hinweg. Dieser fortschrittliche Scanner analysiert kontinuierlich die Preisentwicklung mithilfe der klassischen       Die Donchian-Kanal-Methode   identifiziert signifikante Ausbruchsmuster, sobald sie sich in Ihrem ausgewählten Symbolportfolio entwickeln. Das System präse
Price Matrix
Shellard Securities (Pty) Ltd
Indikatoren
Der Dashboard-Indikator wurde entwickelt, um dem Händler schnell die Kursbewegungen verschiedener Währungspaare anzuzeigen. Der Benutzer kann 3 verschiedene Zeitrahmen für die Analyse auswählen. Wenn die Pip-Differenz für den jeweiligen Zeitrahmen entweder positiv oder negativ ist, wird der Paar-Block grün bzw. rot gefärbt. Auf diese Weise kann der Händler sehen, welche Zeitrahmen übereinstimmen und welche Pip-Bewegungen sie aufweisen. Ein gutes visuelles Werkzeug, um mehrere Paare und Zeitrahme
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
Indikatoren
Dieser EA ist eine Erweiterung für den kostenlosen Handelsindikator Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 Die Hauptidee ist, Ihre Entscheidung zu unterstützen, entsprechend dem aktuellen Trend zu handeln . Es ist möglich, einen Alarm und eine Push-Benachrichtigung zu konfigurieren, die Sie beim Eintritt in die erste Kerze eines Bullen-/Bärentrends erhalten. Für diese Erweiterung des kostenlosen Indikators ist es nun möglich, die aktuellen Trendinformationen mit anderen Zeit
Superb Scalper MT4
Anshaal Rehman
Indikatoren
Super Scalp Indicator MT4 ist ein einzigartiger Trendumkehr-Indikator , der zu 100 % nicht nachzeichnet und für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien . Super Scalp Indicator MT4 bestimmt den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien und sammelt Informationen und Daten von bis zu 10 Standard-Algos Wenn der Indikator ein gültiges Kauf- oder Verkaufssignal gibt, wird ein entsprechender Pfeil auf dem Chart gedruckt, der den Handel zu Beg
Trend StarteR
Abdulkarim Karazon
Indikatoren
Trend StarteR ist ein Multi-RSI-basierter Indikator, der Aufwärts- und Abwärtstrendsignale in Form von Pfeilen ausgibt. Der Indikator wurde entwickelt, um mögliche Trends vorherzusagen und Händlern dabei zu helfen, am Handel mit diesen Trends teilzunehmen. Dieser Indikator färbt die Rückseite nicht neu, das Signal dieses Indikators verzögert sich nicht. ================= Empfehlungen: Broker mit niedrigem Spread, jeder Zeitrahmen, aber bleiben Sie besser bei M5 und höher, um den Spread zu schla
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEUJAHRESVERKAUF 2026 PREIS FÜR NUR 99 DOLLAR Wenige Exemplare zu diesem Preis vom 10. Januar bis 20. Januar MITTERNACHT Letztes Angebot Sichern Sie sich Ihr Exemplar an diesem Silvesterabend Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikat
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.38 (13)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indikatoren
Die ersten 25 Exemplare zu $80, danach wird der Preis auf $149 erhöht (13 Exemplare übrig) Gold Signal Pro ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern helfen soll, starke Preisreaktionen auf dem Markt zu erkennen. Er konzentriert sich auf klare Dochtverwerfungen und zeigt an, wenn der Preis ein Niveau stark zurückweist und oft in dieselbe Richtung weitergeht. Gold Signal Pro wurde hauptsächlich für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf niedrigeren Z
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
Indikatoren
ZeusArrow Smart Liquidität Finder Smart Liquidity Finder ist ein KI-gesteuerter Indikator, der auf der Idee Your SL is My Entry basiert. Er scannt und zeichnet die wichtigsten Liquiditätsbereiche auf dem Chart und unterteilt sie in Premium- und Discount-Zonen. Er ermöglicht Ihnen, die bestmöglichen Handels-Setups zu finden und hilft Ihnen, den perfekten Einstiegskurs zu bestimmen, um zu vermeiden, dass Ihr Stop-Loss gejagt wird. Jetzt gibt es keine Verwirrung mehr darüber, wann und wo Sie einst
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator konzentriert sich auf zwei Take-Profit-Niveaus und einen sehr engen Stop-Loss. Die ganze Idee ist, den Markt in höheren Zeiträumen ab m15 und höher zu scalpieren, da diese Zeitrahmen nicht stark durch Spread und Broker-Provisionierung beeinflusst werden. Der Indikator gibt Kauf-/Verkaufssignale basierend auf der Preisdivergenzstrategie, bei der er einen Kaufpfeil mit tp/sl-Niveaus zeichnet, wenn bullische Divergenzbedingungen vollständig erfüllt sind. Dasselbe gilt für Verkaufsp
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indikatoren
PUMPING STATION – Ihre persönliche „All-inclusive“-Strategie Wir präsentieren Ihnen PUMPING STATION – einen revolutionären Forex-Indikator, der Ihr Trading in eine spannende und effektive Erfahrung verwandeln wird. Es handelt sich nicht nur um ein Hilfsmittel, sondern um ein vollwertiges Handelssystem mit leistungsstarken Algorithmen, die Ihnen helfen, stabiler zu traden. Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie KOSTENLOS: Exklusive Set-Dateien: Für automatische Einrichtung und maximale Leistung.
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indikatoren
Slayer Binary ist ein binärer Options-Ein-Kerzen-Strike-Pfeilindikator. Dieser Indikator ist nicht für diejenigen, die den Heiligen Gral suchen, da es ein unrealistischer Ansatz für den Handel im Allgemeinen ist. Der Indikator zeigt eine stabile Trefferquote an, und wenn er mit Geldmanagement und einem Tagesziel verwendet wird, ist er noch zuverlässiger. Der Indikator enthält viele Funktionen, die unten aufgeführt sind: FEATURES KEIN UMLACKIEREN: Der Indikator lackiert seine Pfeile nicht live
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (20)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Indikatoren
MT5-Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Telegram-Kanal & Gruppe: https://t.me/bluedigitsfx VIP-Gruppenzugang: Sende den Zahlungsnachweis an unser Postfach Empfohlener Broker: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — Leistungsstarker MT4-Indikator zur Erkennung von OBV-Divergenzen und Vorhersage von Marktumkehrungen Der BlueDigitsFx OBV Divergence Indikator analysiert Preis und On-Balance Volume (OBV), um bullische und bärische Dive
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige Gold-Indikator auf Kanal Handel Pullbacks und gibt genaue Einträge auf Gold und wichtige Fx Paare auf M15tf. Es hat die Fähigkeit, jede Prop Firma Challenge passieren und erhalten genaue Einträge auf Gold und wichtige fx Paare. EA FÜR PROP FIRMA UND KANAL-INDIKATOR IST KOSTENLOS ZUSAMMEN MIT DIESEM LEISTUNGSSTARKEN INDIKATOR ZUSAMMEN MIT DEM BESTEN SET-DATEI FÜR DIE ERSTEN 25 BENUTZER. Strategie-Tester Bericht ist im Kommentarbereich. INDIKATOR-FUNKTIONEN: INDIKATOR I
Weitere Produkte dieses Autors
Advanced Breakout Scanner Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Verpassen Sie keine starken Ausbruchschancen mehr! Das Advanced Breakout Scanner Dashboard ist ein professionelles Trading-Tool, das bis zu 28 Währungspaare in Echtzeit überwacht und gleichzeitig nach zehn einzigartigen Ausbruchsstrategien mit hoher Wahrscheinlichkeit sucht. Hängen Sie es an ein einzelnes Diagramm an, um einen vollständigen Überblick über den gesamten Markt zu erhalten und die besten Handels-Setups sofort zu erkennen, wenn sie entstehen. Dies ist nicht nur ein Signalindikator, s
Chart Pattern Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Chart Pattern Strategies Signals Indikator Version: 1.02 Übersicht Der Chart Pattern Strategies Signals Indicator ist ein umfassendes Dashboard für MetaTrader 4, das Händlern einen leistungsstarken Überblick über potenzielle Chartmuster-Setups auf mehreren Märkten bietet. Er überwacht eine anpassbare Liste von Instrumenten in Echtzeit und zeigt klare, umsetzbare Informationen direkt in Ihrem Chart an. Dieses Tool wurde entwickelt, um manuelle Händler bei der Identifizierung und Organisation von
Algorithmic and Quant Strategies Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Algorithmic & Quant Strategies Signals Dashboard für MT4 Bringen Sie Ihren Devisenhandel auf die nächste Stufe mit dem AQS Signals Dashboard , einem umfassenden und leistungsstarken Tool, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Mit diesem Indikator müssen Sie nicht mehr ständig zwischen verschiedenen Charts wechseln, denn er bietet Ihnen ein zentrales, umfassendes Dashboard, das den gesamten Forex-Markt für Sie überwacht. Das AQS-Dashboard basiert auf bewährten algorithmischen und quantitati
Major FX Signals Panel
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Major FX Signal Panel ( AI Trade Planner's) - Professionelles Intraday Signal Dashboard Erschließen Sie Ihr Intraday-Handelspotenzial mit einem leistungsstarken All-in-One Signal Dashboard. Haben Sie es satt, zwischen Charts zu wechseln und sich abzumühen, Intraday-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden? Dieses Panel ist ein professioneller MetaTrader 4-Indikator, der Ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft. Er scannt sieben wichtige Währungspaare in Echtzeit und liefert einen volls
Range Bound Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Range-Bound & Reversal-Strategien Dashboard (MT4) Handeln Sie saubere Umkehrungen mit Vertrauen. Dieser MT4-Indikator scannt 20 wichtige Instrumente in Echtzeit und ermittelt hochwahrscheinliche Gelegenheiten für Range- und Mean-Reversal-Strategien und stellt alles in einem einfachen, professionellen Dashboard dar. Warum Trader ihn lieben 10 bewährte Setups in einem Tool Support/Resistance Bounce, Bollinger Mean Reversion, RSI OB/OS, MACD Turn, Stochastic OB/OS, CCI Extreme, Daily Pivot S/R, K
Ultimate Trend Following Scanner
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Ultimativer Trendfolgescanner Sind Sie es leid, Dutzende von Charts manuell durchzublättern und verzweifelt nach dem nächsten großen Trend zu suchen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie ständig die besten Einstiegsmöglichkeiten verpassen oder in unruhige, seitwärts laufende Märkte einsteigen? Die Jagd nach starken, zuverlässigen Trends ist vorbei. Wir stellen Ihnen den Ultimate Trend-Following Scanner vor - Ihre All-in-One-Kommandozentrale, um die Märkte zu dominieren. Dieses leistungsstarke Dashboa
OrionFX AI Market Scanner Signal Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
OrionFX AI Market Scanner - Ihr ultimatives Signal Dashboard Wechseln Sie nicht mehr zwischen Dutzenden von Charts. Sehen Sie den gesamten Devisenmarkt von einer einzigen, professionellen Schnittstelle. OrionFX ist ein professioneller Marktscanner, der ein leistungsfähiges Dashboard mit 24 Instrumenten mit einer Signalstrategie mit fünf Indikatoren und hohem Einfluss kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen. Er scannt den Markt in Echtzeit u
Momentum Scan Signal Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Momentum Scan Pro - Das ultimative Multi-Timeframe Signal Dashboard Hören Sie auf, zwischen Charts und Zeitrahmen zu wechseln. Momentum Scan Pro ist ein leistungsstarkes All-in-One-Dashboard, das den gesamten Markt nach hochwahrscheinlichen Momentum-Signalen durchsucht und Ihnen alles, was Sie für einen sicheren Handel benötigen, auf einer einzigen, übersichtlichen Oberfläche bietet. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und Effizienz legen. Er scannt bis z
Golden Trend Matrix Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Golden Trend Matrix Signals- Multi-Filter Trend & Momentum Indikator (H1/H4) Verwandeln Sie verrauschte Charts in saubere, handelbare Signale. Golden Trend Matrix Signals vereint 20 bewährte Tools in einem professionellen Dashboard und einer Signal-Engine, die für Swing-Style-Einstiege auf H1/H4 mit disziplinierten Ausstiegen entwickelt wurde. Was es kann Findet starke, aufeinander abgestimmte Trends anhand der EMA-Struktur (21/55/200). Bestätigt das Momentum mit der ADX(14)-Stärke und der Super
Momentum Matrix Pro
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Momentum Matrix Pro - Multi-Strategy Signal Dashboard Momentum Matrix Pro ist ein leistungsstarker Multi-Symbol- und Multi-Strategie-Dashboard-Indikator , der 10 bewährte Momentum-Handelsstrategien in einem professionellen Tool zusammenfasst. Scannen Sie 20 wichtige Forex-Paare + Gold (XAU/USD) in Echtzeit und erhalten Sie hochpräzise KAUF-/VERKAUF-Signale , komplett mit Win%-Backtesting, Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels - alles auf einem übersichtlichen, einfach zu bedienenden Das
Price Action Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Price Action Strategies Dashboard - Multi-Pair Signal Scanner (Kaufen/Verkaufen mit Entry, SL & TP) Das Price Action Strategies Dashboard ist ein kompletter Multi-Pair-Scanner, der 10 leistungsstarke Candlestick-Strategien erkennt und Ihnen sofort sagt, ob Sie kaufen oder verkaufen sollen, zusammen mit den Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus . Statt zu raten, erhalten Sie präzise Regeln, so dass Sie mit Vertrauen in die Preisentwicklung handeln können. Handelsbedingungen Das Dashboa
Supply Demand Zone Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Erweitertes Dashboard der Angebots- und Nachfragezone Der ultimative Multi-Symbol- und Multi-Strategie-Scanner für Price Action Trader Beschreibung Haben Sie es satt, endlos durch Dutzende von Charts zu blättern und manuell nach hochwahrscheinlichen Angebots- und Nachfragezonen zu suchen? Verbringen Sie Stunden damit, Setups mit mehreren Indikatoren zu bestätigen, nur um den Einstieg zu verpassen? Das Advanced Supply & Demand Zone Dashboard ist Ihre All-in-One-Lösung. Dieser leistungsstarke Indi
Fibonacci Strategies Signals Indicator
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Fibonacci Pro Dashboard: Das ultimative 10-in-1-Handelswerkzeug Sind Sie es leid, endlos durch Dutzende von Charts zu blättern, um den perfekten Einstieg zu finden? Fällt es Ihnen schwer, mehrere Indikatoren für verschiedene Währungspaare im Auge zu behalten und dabei oft die besten Gelegenheiten zu verpassen? Das Fibonacci Pro Dashboard ist Ihre Komplettlösung. Dieser leistungsstarke All-in-One-Indikator wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Effizienz verlangen. Er überwacht jedes von
Harmonic Pattern Dashboard Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Harmonic & Trend Signal Dashboard: Ihr All-in-One-Devisenhandelspanel Hören Sie auf, zwischen Dutzenden von Charts hin- und herzuwechseln und dabei hochwahrscheinliche Setups zu verpassen! Das Harmonic & Trend Signal Dashboard ist ein leistungsstarker All-in-One-Indikator für MetaTrader 4, der Ihnen jede Handelsmöglichkeit direkt in einem einzigen, leicht zu lesenden Panel anzeigt. Der Indikator scannt ständig bis zu 28 Haupt- und Nebenwertepaare auf dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und ste
Signal Master Pro
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Signal Master Pro: Der führende Multi-Strategie-Handelsindikator Ein professionelles Handelssystem für MT4-Plattformen Signal Master Pro stellt ein umfassendes Trading-Ökosystem dar, das mehrere validierte Strategien in ein einziges, robustes Tool integriert. Dieses System wurde von erfahrenen Händlern für engagierte Anleger entwickelt und liefert hochwahrscheinliche Handelssignale mit außergewöhnlicher Klarheit und minimiertem Marktrauschen. Logik der Signalausführung Kaufsignal: Bei Auftreten
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension