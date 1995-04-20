Smart Signal Generation

Intelligente Signalerzeugung - Trend-Following Pro Dashboard - Multi-Währungs-Handelsindikator

DasTrend-Following Pro Dashboard ist ein umfassender Multi-Strategie-Handelsindikator, der für ernsthafte Devisenhändler entwickelt wurde, die professionelle Analysen für 28 Hauptwährungspaare und Gold benötigen. Dieses All-in-One-Dashboard kombiniert die effektivsten Trendfolgestrategien in einer einzigen, visuell beeindruckenden Oberfläche, die klare Handelssignale, präzise Einstiegspunkte und kalkulierte Risikomanagement-Levels liefert.

Dieser Indikator kombiniert die leistungsfähigsten Trendfolgemethoden:

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Welche Plattform benötige ich, um diesen Indikator zu verwenden?

Das Trend-Following Pro Dashboard wurde speziell für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt. Er benötigt eine Standard-MT4-Installation, um korrekt zu funktionieren.

2. Wie werden die wichtigsten BUY/SELL-Signale generiert?

Ein Signal wird nur dann generiert, wenn es einen starken Konsens zwischen den eingebauten Strategien gibt. Das Dashboard benötigt mindestens 3 der 4 Indikatoren (EMA Crossover, ADX, SuperTrend, Hull Moving Average), um sich auf eine Trendrichtung zu einigen, bevor es ein klares KAUFEN (grün) oder VERKAUFEN (rot) Signal ausgibt.

3. Kann ich die Einstellungen für die einzelnen Indikatoren anpassen?

Ja. Das Dashboard bietet anpassbare Parameter für jede der vier Strategiekomponenten. Dies ermöglicht fortgeschrittenen Händlern eine Feinabstimmung des Indikators auf ihren spezifischen Handelsstil und ihre Präferenzen.

4. Welche Instrumente deckt das Dashboard ab?

Das Dashboard überwacht insgesamt 29 Instrumente: 28 Haupt- und Cross-Currency-Devisenpaare (wie EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) sowie Gold (XAU/USD).

5. Welches sind die besten Zeitrahmen für die Verwendung dieses Dashboards?

Der Indikator funktioniert zwar auf allen Zeitrahmen, wurde aber für die Charts H1 (1-Stunden-Chart) und M15 (15-Minuten-Chart) optimiert, um die beste Leistung zu erzielen.

6. Wie bestimmt der Indikator das Stop-Loss- und Take-Profit-Niveau?

Das Stop-Loss-Niveau wird durch den volatilitätsbasierten SuperTrend-Indikator bestimmt. Das Take-Profit-Niveau wird dann automatisch berechnet, um ein festes 1:2-Risiko-Ertrags-Verhältnis zu bieten, das sicherstellt, dass Ihr potenzieller Gewinn bei jedem Handels-Setup doppelt so hoch ist wie Ihr potenzielles Risiko.

7. Was passiert, wenn die Strategien nicht übereinstimmen?

Wenn weniger als drei Strategien in einer Richtung übereinstimmen, wird auf dem Dashboard ein NEUTRAL-Signal angezeigt, das durch die Farbe Grau gekennzeichnet ist. Dies ist ein eingebauter Filter, der Ihnen hilft, den Handel in unsicheren oder seitwärts tendierenden Märkten zu vermeiden.

8. Wie wird die auf dem Dashboard angezeigte "Gewinnrate" berechnet?

Die prozentuale Gewinnrate, die für jedes Instrument angezeigt wird, basiert auf der historischen Performance. Der Indikator führt Backtests seiner Signalerzeugungsstrategie anhand vergangener Marktdaten durch, um eine historische Wahrscheinlichkeitsmetrik für seine Signale zu ermitteln.

9. Ist dies ein automatischer Handelsroboter (EA)?

Nein, es handelt sich um einen Handelsindikator, nicht um einen automatisierten Roboter. Er bietet ein komplettes Handels-Setup mit einem Einstiegskurs, Stop-Loss und Take-Profit-Level, aber Sie sind für die manuelle Ausführung und Verwaltung des Handels verantwortlich.

10. Muss ich vier verschiedene Indikatoren kaufen, damit dies funktioniert?

Nein, das müssen Sie nicht. Das Trend-Following Pro Dashboard ist ein All-in-One-Tool. Es integriert die Funktionalität von EMA Crossover, ADX, SuperTrend und Hull Moving Average in ein einziges Dashboard und spart Ihnen die Kosten und den Platz auf dem Chart, den Sie für den Kauf und das Laden der einzelnen Indikatoren benötigen.